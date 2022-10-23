Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи. ФОТО
Военнослужащие Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна срочно нуждаются в зарядных станциях и генераторах для переданных спонсорами беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Фонда Мир и Ко. Организация помощи военным".
"Друзья, внимание, это важно и срочно! Наши подопечные, Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна получила от спонсоров серьезные БПЛА. Техника уже есть и она способна выполнять боевые задачи. Но для обеспечения энергетической независимости, скорости и мобильности наших боевых групп, крайне необходимы зарядные станции и генераторы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о зарядных станциях типа EcoFlow RIVER Pro с дополнительными батареями и инверторных генераторах малой мощности.
Бюджет этого оборудования где-то 500 тысяч грн.
"Уверен, что мы с вами способны быстро собрать необходимую сумму! Друзья, современная война, это война технологий, война ресурсов, но еще - война совести, чести и достоинства. Последнего нет у врага. А у нас с вами есть! Так что если будем держать руку на пульсе современных технологий и обновленных возможностей, мы обязательно победим! Так что просим, помогите нам качественно, ярко, технологично и безжалостно уничтожать врага!" - добавляют в Фонде.
Реквизиты для желающих помочь: БО БФ МИР I КО
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Можливо, рахамія, катлєти чи трухани з тищенками та лєщенками, уже все перерахували???