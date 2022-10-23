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Новости Фото Война
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Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи. ФОТО

Военнослужащие Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна срочно нуждаются в зарядных станциях и генераторах для переданных спонсорами беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Фонда Мир и Ко. Организация помощи военным".

"Друзья, внимание, это важно и срочно! Наши подопечные, Первая Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна получила от спонсоров серьезные БПЛА. Техника уже есть и она способна выполнять боевые задачи. Но для обеспечения энергетической независимости, скорости и мобильности наших боевых групп, крайне необходимы зарядные станции и генераторы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о зарядных станциях типа EcoFlow RIVER Pro с дополнительными батареями и инверторных генераторах малой мощности.

Бюджет этого оборудования где-то 500 тысяч грн.

"Уверен, что мы с вами способны быстро собрать необходимую сумму! Друзья, современная война, это война технологий, война ресурсов, но еще - война совести, чести и достоинства. Последнего нет у врага. А у нас с вами есть! Так что если будем держать руку на пульсе современных технологий и обновленных возможностей, мы обязательно победим! Так что просим, помогите нам качественно, ярко, технологично и безжалостно уничтожать врага!" - добавляют в Фонде.

Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи 01
Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи 02
Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи 03

Реквизиты для желающих помочь: БО БФ МИР I КО

Код получателя 39369683

Счет получателя UA893052990000026002046808212

АТ КБ "ПриватБанк"

Карта для этого счета 4246 0010 0343 6882

Слава Нации! Слава ВСУ! Украина победит!

Помощь ВСУ:

Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна срочно требуются зарядные станции и генераторы для БПЛА. Реквизиты для финпомощи 04www.mirco.com.ua/requisites

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Автор: 

беспилотник (3595) благотворительность (612) помощь (7801)


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Топ комментарии
+13
Якщо ми досі бачимо такі повідомлення про допомогу це означає що Резніков та МО ПОГАНО виконують свої обов'язки. Й ніякі відмовки тут не проходять.
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23.10.2022 11:40
+3
На банковій підіть і візьміть,все що необхідно.
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23.10.2022 12:05
+2
Будите Ставку Верховного Главнокомандующего!
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23.10.2022 12:20
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Якщо ми досі бачимо такі повідомлення про допомогу це означає що Резніков та МО ПОГАНО виконують свої обов'язки. Й ніякі відмовки тут не проходять.
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23.10.2022 11:40 Ответить
На банковій підіть і візьміть,все що необхідно.
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23.10.2022 12:05 Ответить
Банкова відповідає за поставки закордонної зброї за мільйони баксів. І худо бідно з цим справляється. А ми від кацапні тим і відрізняємось, що ті, хто не на передовій, той допомагає чим може. В даному випадку грошима, переважаючими технологіями і тд. Кацапів влада забезпечує такими штуками? Ні! Тож менше патякайте більше докладайте зусиль для перемоги.
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23.10.2022 14:14 Ответить
Будите Ставку Верховного Главнокомандующего!
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23.10.2022 12:20 Ответить
Мирослава читаю з 14го року. Розумний чоловік. 3к закинув. Разом до перемоги!
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23.10.2022 14:10 Ответить
Стефанчук-Зеленський мабуть знають, разом із Шмигалем, про ці негайні фінансові потреби ЗСУ у цьому питанні!?!?!?, бо тоді на, що їх тримати на посада, якщо Украінці терміново збирають гроші, а парламентсько-президентська влада, ні вухом, ні рилом???
Можливо, рахамія, катлєти чи трухани з тищенками та лєщенками, уже все перерахували???
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23.10.2022 14:23 Ответить
 
 