РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15675 посетителей онлайн
Новости Фото Война
997 1

В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили артиллерией по жилым домам Курдюмовки Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде. Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - говорится в сообщении.

В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА 01
В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА 02
В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА 03
В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА 04

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родные места. Кстати, ватников там - ой-ей!
показать весь комментарий
23.10.2022 14:01 Ответить
 
 