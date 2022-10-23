В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили артиллерией по жилым домам Курдюмовки Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде. Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - говорится в сообщении.







