В результате ночных обстрелов Курдюмовки Донецкой области погибли 3 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили артиллерией по жилым домам Курдюмовки Донецкой области.
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой громаде. Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - говорится в сообщении.
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Sergey Yegorov
показать весь комментарий23.10.2022 14:01 Ответить Мне нравится 0
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