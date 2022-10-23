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Шестое зафрахтованное ООН судно сегодня вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры. ФОТО

Сегодня из порта Черноморска вышел балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства инфраструктуры Украины.

Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из Черноморского порта. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена.

Также сегодня, 23 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта Южный вышли 6 судов с 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Читайте также: 5 судов со 122,3 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, - Мининфраструктуры. ФОТО

Как сообщалось ранее, Россия задерживает полноценную реализацию "Зерновой инициативы". В этой связи порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Шестое зафрахтованное ООН судно сегодня вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры 01

Шестое зафрахтованное ООН судно сегодня вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры 02

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импорт (559) порт (734) Мининфраструктуры (941)


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Вже завтра - кінець "зерновій" угоді ердоган-пуйло.
І що тоді? До першого потопленого зерноплаву?
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23.10.2022 13:22 Ответить
замість того щоб якась условна (арахамія) торгувала зерном,
треба було державі викупити його у населення та міняти на ппо, про
бо зернотрейдер на ЗСУ не дасть, в
він занесе в ОП
і ОП теж на ЗСУ не дасть ні копійки
а так могли б щось протиповітряне виклянчити
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23.10.2022 13:33 Ответить
Я балдею , мягко выражаясь . Стараются вывезти продовольствие из воюющей страны , подвергшейся нападению , чтобы кормить весь мир . А в каких условиях эта продукция производится никого не колышет . Так же , как и проявить достаточно усилий для скорейшего завершения агрессии .
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23.10.2022 13:39 Ответить
Світ кривих дзеркал.
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23.10.2022 13:48 Ответить
Влада - вороги, вивіз продуктів харчування з воюючої країни - зрада!
Ціни на харчування уже захмарні!
А на слідуючий рік, хто буде країну годувати: зашкалюють ціни на паливо, добрива! Влада банкрутує фермерів!...
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23.10.2022 20:07 Ответить
 
 