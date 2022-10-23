Шестое зафрахтованное ООН судно сегодня вышло из порта Черноморска, - Мининфраструктуры. ФОТО

Сегодня из порта Черноморска вышел балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Министерства инфраструктуры Украины.

Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из Черноморского порта. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена.

Также сегодня, 23 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта Южный вышли 6 судов с 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

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Как сообщалось ранее, Россия задерживает полноценную реализацию "Зерновой инициативы". В этой связи порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.





