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Более 20 артистов-предателей из херсонского театра уволили, но лишить почетных званий не могут. ДОКУМЕНТ

Артистов-коллаборантов Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша уволили еще в июне.

По словам генерального директора - художественного руководителя театра Александра Книги, 23 из 250 работников его учреждения оказались коллаборантами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда предательство стало очевидным, всех их отстранили от работы и прекратили выплачивать заработную плату и доплаты. Сразу подняли вопрос лишить звания Ружены Рублевой, Евгения Гамаюнова, Ирины Бордюг, Олега Натяжного и Валерия Шелудька государственных наград", - рассказал Книга.

За разъяснением как это законно сделать, администрация театра обратилась к юристу и получили ответ, что такого закона нет.

"Сейчас нет закона, чтобы их лишить почетного звания. Лично я не могу их лишить. В государстве так выписан указ о наградах, что наградили человека и это пожизненно. Лишить может только суд или нужно иметь закон. Депутаты вроде бы подали на рассмотрение закон, который предусматривает, что можно лишить звания и прочее. Сначала надо, чтобы по ним было заведено уголовное дело, потому что они коллаборанты. Затем суд рассматривает, учитывая их вину, и должен это звание снять. Это длительный процесс", - говорит директор театра.

Более 20 артистов-предателей из херсонского театра уволили, но лишить почетных званий не могут 01
Более 20 артистов-предателей из херсонского театра уволили, но лишить почетных званий не могут 02

Напомним, 23 марта российские военные арестовали директора Херсонского театра Александра Книгу. В тот же день Книга вернулся домой.

29 мая российские военные и оккупационные власти назначили "нового" директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник заведения Валерий Шелудько.

Читайте также: Оккупанты назначили "директором" херсонского театра охранника заведения Шелудько

В Херсоне оккупационные власти "переименовали" областной академический музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша в "русский академический" и объявили о наборе работников. При этом готовы брать просто "талантливых" людей без специального образования.

Так называемая "власть" Херсона назначила Народную артистку Украины Ружену Рублеву "директором" сразу двух музыкальных школ: №1 и №3.

Автор: 

театр (229) Херсон (2821) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+15
Треба взагалі скасувати цю жалюгідну лицемірну совкову практику, коли корумпована влада на свій розсуд роздає почесні звання з пакетом пільг від імені народу.
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23.10.2022 16:05
+14
В Україні? Хіба нас з вами швидко поставлять. А колаборантів зевлада береже, бо вони й самі колаборанти.
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23.10.2022 15:44
+9
Хрен с ними . Главное , чтобы они свалили в рашу и мы больше никогда их не увидели .
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23.10.2022 15:44
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Тривалий процес. Добре,що поставити до стінки за зраду-це швидко👍
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23.10.2022 15:41 Ответить
В Україні? Хіба нас з вами швидко поставлять. А колаборантів зевлада береже, бо вони й самі колаборанти.
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23.10.2022 15:44 Ответить
Ружена Рубльова... з нею все було ясно з самого початку
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23.10.2022 15:44 Ответить
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23.10.2022 16:42 Ответить
Додатковий доказ про співпрацю з країною-агресором акторки Ружени Рубльової з'явився вчора. Від початку війни жінка підтримує та пропагує "руській мир", а вчора виступила на "святкуваннях" з нагоди приєднання Херсонської області до рф. Про це повідомляє База зрадників Херсону.

Активно співпрацює з новою руською владою. Приймала активну участь у концерті в підтримку рашизму.
Обійняла посаду директора одразу двох музичних шкіл: №1 та №3.
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23.10.2022 16:43 Ответить
************. А так співала українською, так співала.
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23.10.2022 17:03 Ответить
.ука
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30.10.2022 01:19 Ответить
Хрен с ними . Главное , чтобы они свалили в рашу и мы больше никогда их не увидели .
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23.10.2022 15:44 Ответить
так.
але моні чи єрмаку моча в голову підперла і Корбан в мить був позбавлений громадянства
це означає що
закон як дишло......
або,
своїх не чіпаємо
Білоцерківська тероборона просить знайти різницю.....
перед вторгненням рф розмінували Чонгар
зараз, перед атаками дронів по БЦ роззброїли тероборону БЦ, автомати та кулемети забрали, але надали інструкцію, як їх збивати
з допомогою групи автоматників
це що, млять, співпадіння?????????????
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23.10.2022 16:55 Ответить
Дивує швидкість, із якою деякі люди зраджують свою націю і країну! На наступний день вони вже служать окупантам! Вау!
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23.10.2022 15:44 Ответить
Тому вони тепер-почесні зрадники...
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23.10.2022 15:46 Ответить
позор гражданам предателям, случайно родившимся в Украине от залетных кацапов, которых привезли в эшелонах в дома убитых украинцев.
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23.10.2022 15:50 Ответить
прекрасно
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23.10.2022 15:50 Ответить
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23.10.2022 15:56 Ответить
Де народні артисти Америки, Німеччини, Ірландії? Шо це за таке гівно? Я про народних України. Я впевниний шо є гідні цього звання, але одне гівно типу лорак або повалій нівелює поняття народний...
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23.10.2022 15:58 Ответить
ви просто не хочете... було б бажання--немає перешкод
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23.10.2022 15:59 Ответить
Треба взагалі скасувати цю жалюгідну лицемірну совкову практику, коли корумпована влада на свій розсуд роздає почесні звання з пакетом пільг від імені народу.
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23.10.2022 16:05 Ответить
👍
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23.10.2022 16:07 Ответить
Так, дрімучій совок.
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23.10.2022 18:25 Ответить
или может снова слуги примут чтоб под залог лишать?ослобред............................................................................
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23.10.2022 16:14 Ответить
Що ви собі видумуєте проблеми на пустому місці. " Бог дав, Бог взяв" і все.
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23.10.2022 16:22 Ответить
В чем проблема? Собирается Рада и принимает Закон.
Всего за 1 день. С июня прошло 5 месяцев.
Так кто сидит в Раде?
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23.10.2022 16:22 Ответить
Стефанчук-Зеленський разом моногамією в ТУРБОРЕЖИМІ, за три з половиною роки, ніяк «не можуть вирішити» питання позбавлення, як звань, так і заробітних плат від України, ні втікачам до ЄС депутатам-БЗДІЖенцям (батальйони в Монако та Відні), ні зрадникАМ-колаборантАМ, ні депутатАМ опозажопенцям!!
мабуть Мертвечук, деркач, та ще купа нардепів-зрадників разом із помічниками-родичами, справно щомісяця, отримують від ВРУ та Мінфіну грошове утримання з податків Українців!!
А ці гроші можливо, краще пустити на купівлю тих же дронів та тепляків для Захисників України!!!

Співпадіння чи системна бездіяльність!!!
Головне, що борці за праведне діло, Безумна та Тищенко разом моногамією, «дивно» тихарять цю справу…..
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23.10.2022 16:40 Ответить
Сознательная игра в поддавки с подонками...
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23.10.2022 16:45 Ответить
Уволить без права работать в гос.предприятий.
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23.10.2022 18:28 Ответить
Канэчна-канэчна - нет такого закона. А чтоб отобрать у гражданина Украины паспорт без объяснений и судебного решения - закон есть ?
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23.10.2022 19:40 Ответить
 
 