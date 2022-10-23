Более 20 артистов-предателей из херсонского театра уволили, но лишить почетных званий не могут. ДОКУМЕНТ

Артистов-коллаборантов Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша уволили еще в июне.

По словам генерального директора - художественного руководителя театра Александра Книги, 23 из 250 работников его учреждения оказались коллаборантами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда предательство стало очевидным, всех их отстранили от работы и прекратили выплачивать заработную плату и доплаты. Сразу подняли вопрос лишить звания Ружены Рублевой, Евгения Гамаюнова, Ирины Бордюг, Олега Натяжного и Валерия Шелудька государственных наград", - рассказал Книга.

За разъяснением как это законно сделать, администрация театра обратилась к юристу и получили ответ, что такого закона нет.

"Сейчас нет закона, чтобы их лишить почетного звания. Лично я не могу их лишить. В государстве так выписан указ о наградах, что наградили человека и это пожизненно. Лишить может только суд или нужно иметь закон. Депутаты вроде бы подали на рассмотрение закон, который предусматривает, что можно лишить звания и прочее. Сначала надо, чтобы по ним было заведено уголовное дело, потому что они коллаборанты. Затем суд рассматривает, учитывая их вину, и должен это звание снять. Это длительный процесс", - говорит директор театра.





Напомним, 23 марта российские военные арестовали директора Херсонского театра Александра Книгу. В тот же день Книга вернулся домой.

29 мая российские военные и оккупационные власти назначили "нового" директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник заведения Валерий Шелудько.

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В Херсоне оккупационные власти "переименовали" областной академический музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша в "русский академический" и объявили о наборе работников. При этом готовы брать просто "талантливых" людей без специального образования.

Так называемая "власть" Херсона назначила Народную артистку Украины Ружену Рублеву "директором" сразу двух музыкальных школ: №1 и №3.