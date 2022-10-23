Более 20 артистов-предателей из херсонского театра уволили, но лишить почетных званий не могут. ДОКУМЕНТ
Артистов-коллаборантов Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М.Кулиша уволили еще в июне.
По словам генерального директора - художественного руководителя театра Александра Книги, 23 из 250 работников его учреждения оказались коллаборантами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Когда предательство стало очевидным, всех их отстранили от работы и прекратили выплачивать заработную плату и доплаты. Сразу подняли вопрос лишить звания Ружены Рублевой, Евгения Гамаюнова, Ирины Бордюг, Олега Натяжного и Валерия Шелудька государственных наград", - рассказал Книга.
За разъяснением как это законно сделать, администрация театра обратилась к юристу и получили ответ, что такого закона нет.
"Сейчас нет закона, чтобы их лишить почетного звания. Лично я не могу их лишить. В государстве так выписан указ о наградах, что наградили человека и это пожизненно. Лишить может только суд или нужно иметь закон. Депутаты вроде бы подали на рассмотрение закон, который предусматривает, что можно лишить звания и прочее. Сначала надо, чтобы по ним было заведено уголовное дело, потому что они коллаборанты. Затем суд рассматривает, учитывая их вину, и должен это звание снять. Это длительный процесс", - говорит директор театра.
Напомним, 23 марта российские военные арестовали директора Херсонского театра Александра Книгу. В тот же день Книга вернулся домой.
29 мая российские военные и оккупационные власти назначили "нового" директора Херсонского областного музыкально-драматического театра. Им стал работник заведения Валерий Шелудько.
В Херсоне оккупационные власти "переименовали" областной академический музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша в "русский академический" и объявили о наборе работников. При этом готовы брать просто "талантливых" людей без специального образования.
Так называемая "власть" Херсона назначила Народную артистку Украины Ружену Рублеву "директором" сразу двух музыкальных школ: №1 и №3.
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Активно співпрацює з новою руською владою. Приймала активну участь у концерті в підтримку рашизму.
Обійняла посаду директора одразу двох музичних шкіл: №1 та №3.
але моні чи єрмаку моча в голову підперла і Корбан в мить був позбавлений громадянства
це означає що
закон як дишло......
або,
своїх не чіпаємо
Білоцерківська тероборона просить знайти різницю.....
перед вторгненням рф розмінували Чонгар
зараз, перед атаками дронів по БЦ роззброїли тероборону БЦ, автомати та кулемети забрали, але надали інструкцію, як їх збивати
з допомогою групи автоматників
це що, млять, співпадіння?????????????
Всего за 1 день. С июня прошло 5 месяцев.
Так кто сидит в Раде?
мабуть Мертвечук, деркач, та ще купа нардепів-зрадників разом із помічниками-родичами, справно щомісяця, отримують від ВРУ та Мінфіну грошове утримання з податків Українців!!
А ці гроші можливо, краще пустити на купівлю тих же дронів та тепляків для Захисників України!!!
Співпадіння чи системна бездіяльність!!!
Головне, що борці за праведне діло, Безумна та Тищенко разом моногамією, «дивно» тихарять цю справу…..