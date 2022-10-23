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Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

23 октября армия государства-агрессора обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" Бахмут, пгт Курдюмовка и Торецк. Под завалами домов погибли 4 местных жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"В результате массированных атак оккупантов под завалами домов погибли четверо местных жителей и еще двое получили ранения разной степени тяжести. От вражеских обстрелов пострадали многоэтажные дома, частные домовладения, городская больница и автомобили", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 01

Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 02
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 03
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 04
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 05
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 06
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 07
Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора 08

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Автор: 

Донецкая область (9648) Бахмут (1602) Торецк (451) Офис Генпрокурора (2468)


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23.10.2022 16:23 Ответить
Немецкий фашизм лишь страшная сказка перед реальностью русского.
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23.10.2022 16:53 Ответить
Рашизм проти німецького фашизму має солідний стаж діяльності та розвитку. Не тільки в Україні. По всьому світі.
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04.01.2023 12:27 Ответить
 
 