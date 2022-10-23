Вследствие обстрела Донецкой области погибли 4 человека, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

23 октября армия государства-агрессора обстреляла из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" Бахмут, пгт Курдюмовка и Торецк. Под завалами домов погибли 4 местных жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"В результате массированных атак оккупантов под завалами домов погибли четверо местных жителей и еще двое получили ранения разной степени тяжести. От вражеских обстрелов пострадали многоэтажные дома, частные домовладения, городская больница и автомобили", - говорится в сообщении.















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