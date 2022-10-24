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В оккупированном Мариуполе россияне вставляют окна в квартирах, которые полностью уничтожены пожарами, - Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе российские захватчики заменили окна в полностью разрушенных из-за пожаров квартирах. При этом в уцелевших квартирах поврежденные окна оставили.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В полностью сожженных пожаром вартирах заменили окна. В целых квартирах с выбитыми окнами оставили как есть", - написал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе россияне вставляют окна в квартирах, которые полностью уничтожены пожарами, - Андрющенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сносят дома в Мариуполе, чтобы скрыть свои преступления, - Андрющенко

Мариуполь (5717) оккупация (10166) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+18
Любовь кацапов к потемкинским деревням неистребима. Пленкой с рисунком под штукатурку или под кирпич ещё могут обтянуть горелые стены
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24.10.2022 09:24
+17
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24.10.2022 09:29
+16
Створюють видимість благоустрою уроди, і це все з мертвими тілами в підвалах та на вулицях міста. Вот це і є рашизм.
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24.10.2022 09:19
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Створюють видимість благоустрою уроди, і це все з мертвими тілами в підвалах та на вулицях міста. Вот це і є рашизм.
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24.10.2022 09:19 Ответить
Любовь кацапов к потемкинским деревням неистребима. Пленкой с рисунком под штукатурку или под кирпич ещё могут обтянуть горелые стены
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24.10.2022 09:24 Ответить
готуються до параду 7 листопада
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24.10.2022 09:29 Ответить
А що за парад, бажано з координатами? ЗСУ бажають взяти участь
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24.10.2022 09:32 Ответить
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24.10.2022 09:29 Ответить
Очень правильно оделся человек перед походом на проклятую НАТу. Обостряется, так с удобствами)))
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24.10.2022 09:32 Ответить
Обосрется то есть. Телефон чо хочет то и пишет)
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24.10.2022 09:33 Ответить
Я ще в часи СРСР їздив за призовом у Свердловську область Приїхали в Свердловськ До місцевого поїзда, що їхав до потрібної нам станції - 3 години очікування Пішов з своїми сержантами прогуляться Дивлюся - при вході до вокзалу, на високому місці, два бомжі сидять навпочіпки У одного штани в паху розпороті, трусів немає і "причандали" теліпаються назовні
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24.10.2022 10:25 Ответить
Я когда был призван ( место службы, ясное дело, далеко от дома. В РСФСР) был поражен, как страшно кацапы и их бабы пьют. По тем временам выставляли молдован чуть ли не главными алкоголиками по СССр, мол у молдован у каждого по тонне вина в погребе) но как пили кацапы - это не дай господь никому. Мерзость и грязь, до обсеру, до блевотины, до потери облика человеческого. Чо уж там говорить о ширинке на жопе)
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24.10.2022 10:38 Ответить
Пока до НАТЫ дойдет, его в этот проем кадыркинцы отовцелюбят.
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24.10.2022 15:16 Ответить
штани з прорішкою. парашна модель. скрєпная.
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24.10.2022 09:39 Ответить
Ні про шо стаття.
В Ірпені бачив багато аналогічних випадків.
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24.10.2022 09:30 Ответить
Обозначили кацапские суки квартиры,владельцы которых или депортированы или убиты.
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24.10.2022 09:33 Ответить
Як ще варіант -це квартири колаборантів чи їх родичів.
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24.10.2022 11:39 Ответить
Так.Згоден-цей варіант також не треба виключати.
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24.10.2022 12:24 Ответить
Роблять декорації для красивої картинки. Потім використають це в пропаганді щоб сховати свої злочини та вдати що в місті все добре, всі живі та все відремонтовано.

Цьому підходу з декораціями теж можна у них повчитись. Правда це й огидно, але варіантів у нас немає. Або ми самі станемо драконом або...
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24.10.2022 09:49 Ответить
Сума виплати репарацій рашистами ,буде меншою ,на вартість встановлених вікон
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24.10.2022 10:08 Ответить
Распил это в рашке называется. Деньги на ремонт дома выделили - окна вставили, сфотографировали, отчитались за ремонт, большую половину украли. Сейчас еще монтажной пеной залепят и покрасят. Совсем красота будет.
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24.10.2022 11:52 Ответить
 
 