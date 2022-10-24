В оккупированном Мариуполе россияне вставляют окна в квартирах, которые полностью уничтожены пожарами, - Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе российские захватчики заменили окна в полностью разрушенных из-за пожаров квартирах. При этом в уцелевших квартирах поврежденные окна оставили.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В полностью сожженных пожаром вартирах заменили окна. В целых квартирах с выбитыми окнами оставили как есть", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сносят дома в Мариуполе, чтобы скрыть свои преступления, - Андрющенко