В оккупированном Мариуполе россияне вставляют окна в квартирах, которые полностью уничтожены пожарами, - Андрющенко. ФОТО
В Мариуполе российские захватчики заменили окна в полностью разрушенных из-за пожаров квартирах. При этом в уцелевших квартирах поврежденные окна оставили.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В полностью сожженных пожаром вартирах заменили окна. В целых квартирах с выбитыми окнами оставили как есть", - написал Андрющенко.
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