Ночью оккупанты обстреливали участок фронта от Марьинской до Лиманской громады в Донецкой области.. ФОТО
Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинской до Лиманской громады.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской громады - без жертв и разрушений.
"На Горловском направлении больше всего пострадала Щербиновка Торецкой громады - ракетой разрушена местная столовая. Также в течение ночи были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской громад - без жертв", - отмечает глава региона.
На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской громады - больше всего страдают Торское и Заречное. В Заречном 1 человек погиб.
"Все российские преступления тщательно документируем! За все будут отвечать!", – резюмирует Кириленко.
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