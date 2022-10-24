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Ночью оккупанты обстреливали участок фронта от Марьинской до Лиманской громады в Донецкой области.. ФОТО

Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинской до Лиманской громады.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской громады - без жертв и разрушений.

"На Горловском направлении больше всего пострадала Щербиновка Торецкой громады - ракетой разрушена местная столовая. Также в течение ночи были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской громад - без жертв", - отмечает глава региона.

На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской громады - больше всего страдают Торское и Заречное. В Заречном 1 человек погиб.

"Все российские преступления тщательно документируем! За все будут отвечать!", – резюмирует Кириленко.

Ночью оккупанты обстреливали участок фронта от Марьинской до Лиманской громады в Донецкой области. 01
Ночью оккупанты обстреливали участок фронта от Марьинской до Лиманской громады в Донецкой области. 02
Ночью оккупанты обстреливали участок фронта от Марьинской до Лиманской громады в Донецкой области. 03

обстрел (27327) Донецкая область (9734) Кириленко Павел (638)


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