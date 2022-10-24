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Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Донетчины, полиция фиксирует убийство гражданских и разрушения.

За минувшие сутки российские войска совершили 20 обстрелов. Есть раненые и погибшие мирные жители. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Как отмечается, армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, селах Бердичи, Заречное, Карловка, Орловка, Терны. Враг применил против мирного населения РСЗО "Град", ракеты, артиллерию.

"Уничтожены и повреждены 16 гражданских объектов - 6 жилых домов, больница, распределительная электростанция и трансформаторы, элеватор, кафе, гараж, автомобиль. От вражеской артиллерии продолжает страдать Бахмут. За сутки оккупанты пять раз обстреляли город, убили и ранили гражданских. В результате враждебных попаданий разрушениям подверглись многоквартирные и частные дома, объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Задокументировано два удара, произошедших в предыдущие сутки, 22 октября. В поселке Великая Новоселка и селе Курдюмовка Торецкой громады от артиллерийских обстрелов погибли люди.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 01
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 02
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 03
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 04
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 05
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 06
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 07
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 08
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 09
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы. Бахмут страдает от вражеской артиллерии, - Нацполиция 10

обстрел (27327) Нацполиция (16490) Донецкая область (9734)


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Тварь никак не угомонится. Видит, что не может покорить Украину, но тупо все уничтожает. Знает ничтожество. что не было и нет никаких причин ее развязания. но пошел. абы удовлетворить свое ЭГО. Никчемная, мерзкая гнида, не способная ни на какое созидание, только воровство. убийство и разрушения. И сейчас готов положить пол россеи дебилов, но не остановится и не признает, что обосрался по полной. Гореть мразь тебе в аду и всему твоему гнилому выводку. Расплата всеравно придет. Слава Украине!
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24.10.2022 11:33 Ответить
Пів расєї дебілів якось навіть і не жаль. Жаль що гинуть наші кращі хлопці.
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24.10.2022 12:07 Ответить
 
 