Еще одного сторонника "русского мира" разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ. ФОТО

В Ривненской области задержан мужчина, который был администратором пророссийского Telegram-канала. Кроме оправдания агрессии России, мужчина неоднократно "сливал" данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, житель г. Ривне был администратором антиукраинского Telegram-канала. В нем он неоднократно оправдывал и глорифицировал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также мужчина распространял данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны, которые могли использоваться врагом для нанесения ударов", - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли и изъяли у жителя г. Ривне патроны и средства связи, которые он использовал в своей противоправной деятельности

Мужчину задержали. При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры жителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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