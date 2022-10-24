Еще одного сторонника "русского мира" разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ. ФОТО
В Ривненской области задержан мужчина, который был администратором пророссийского Telegram-канала. Кроме оправдания агрессии России, мужчина неоднократно "сливал" данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"По данным следствия, житель г. Ривне был администратором антиукраинского Telegram-канала. В нем он неоднократно оправдывал и глорифицировал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также мужчина распространял данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны, которые могли использоваться врагом для нанесения ударов", - говорится в сообщении.
Правоохранители нашли и изъяли у жителя г. Ривне патроны и средства связи, которые он использовал в своей противоправной деятельности
Мужчину задержали. При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры жителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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имена врагов и предателей давно и хорошо всем известны. они не понесли никакой ответственности и никуда не ушли. они продалжают свои грязные делишки.
и то что органы безопасности их не трогают, а ловят мелкую рыбешку (ради имитации), говорит о многом
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"Как Кучма отдал России стратегическое оружие"
https://m.youtube.com/watch?v=hDCVBkyLc3Q
Піймали, провели виховний акт, через тиждень зняли та поховали!!
Влада сама пропонує унеможливити відволікання десятків людей з якими можливо «усьо парішать»!!!
Це і є боротьба з корумпованими схемами в Україні!!
Вивільняться тисячі здорових військовозобов'язаних, задіяних у правопохоронній, ЩЕ за часів портнова, системи для ФРОНТУ для ПЕРЕМОГА над рашистами *****, і в тилу буде тихо та без коригувальників-колаборантів !!!!
От, до прикладу, московський сатанат - це не початий край роботи. Бери любого любітєля цієї секти... і кожен з них готовий здати країну ворогу!