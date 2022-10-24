РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10163 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 066 30

Еще одного сторонника "русского мира" разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ. ФОТО

В Ривненской области задержан мужчина, который был администратором пророссийского Telegram-канала. Кроме оправдания агрессии России, мужчина неоднократно "сливал" данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, житель г. Ривне был администратором антиукраинского Telegram-канала. В нем он неоднократно оправдывал и глорифицировал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также мужчина распространял данные о местах дислокации подразделений ВСУ и сил территориальной обороны, которые могли использоваться врагом для нанесения ударов", - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли и изъяли у жителя г. Ривне патроны и средства связи, которые он использовал в своей противоправной деятельности

Мужчину задержали. При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры жителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одного сторонника русского мира разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ 01

Еще одного сторонника русского мира разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ 02

Еще одного сторонника русского мира разоблачили в Ривненской области: сообщал врагу информацию о ВСУ 03

Читайте: 41 705 военных преступлений совершено с начала полномасштабного вторжения России, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

государственная измена (1544) Офис Генпрокурора (2476) Ровенская область (1237)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
по території Рівненської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, тощо областей СБУ по "храмах" кацапської фсб секти нехай пройдеться, трохи бородатих фсб попів-3.14дерасів нехай за бороди як цапські потримає ...
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18
+14
Всі, хто ходить в московську церкву, так чи інакше є пртхильником москалів.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18
+11
а какая разница ? ***** он и в африке *****.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
местный или "беженец" ? интересно.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:13 Ответить
а какая разница ? ***** он и в африке *****.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:28 Ответить
это да.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:29 Ответить
Вам сказали "рівнянин"!!! Читайте уважно.
показать весь комментарий
24.10.2022 16:27 Ответить
.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:13 Ответить
Зараз всі тут будуть казати-та це переселенець,100%,бо вони вважають ,що ми їм щось повинні!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:14 Ответить
Не нагнітай, #ідарасів всюди вистачає.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18 Ответить
Тут я згоден з тобою 100%
показать весь комментарий
24.10.2022 15:19 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2022 15:15 Ответить
давай те вгадаю- вараш?
показать весь комментарий
24.10.2022 15:15 Ответить
нажаль таких підарасів тисячи, я особисто в моємо місті з десяток таких знаю
показать весь комментарий
24.10.2022 15:16 Ответить
здавайте їх !!! гаряча лінія СБУ Вам в допомогу !!!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:20 Ответить
я не маю доказів що вони з кацапами мають зв'язки, але самі кацапи, родичів мають в параші, "адін народ" , якби Україна здалась то небуло б вайни,руцкі тоже люді.... Ось такий піздьож весь час.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:32 Ответить
все одно здавайте - СБУ не фіг розслаблятися !!!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:33 Ответить
Всі, хто ходить в московську церкву, так чи інакше є пртхильником москалів.
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18 Ответить
по території Рівненської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, тощо областей СБУ по "храмах" кацапської фсб секти нехай пройдеться, трохи бородатих фсб попів-3.14дерасів нехай за бороди як цапські потримає ...
показать весь комментарий
24.10.2022 15:18 Ответить
так і є. А ще купа прихильників що влітку пиз...вали 5-и тисячним натовпом на поклон кураторам в Почаїв. І по фото головне бачив переважно молоді чоловіки. От дивно що їх туди привело????
показать весь комментарий
24.10.2022 15:23 Ответить
це були "православні тітушки", а СБУ тоді було пофіг, наказу ж жОПи прі3.14здента не було ...
показать весь комментарий
24.10.2022 15:26 Ответить
а что их разоблачать!
имена врагов и предателей давно и хорошо всем известны. они не понесли никакой ответственности и никуда не ушли. они продалжают свои грязные делишки.
и то что органы безопасности их не трогают, а ловят мелкую рыбешку (ради имитации), говорит о многом
---
"Как Кучма отдал России стратегическое оружие"
https://m.youtube.com/watch?v=hDCVBkyLc3Q
показать весь комментарий
24.10.2022 15:34 Ответить
Стефанчук-Зеленський спонукають Українців до прийняття Самостійного рішення щодо зрадників та таких тітушок, без «грошової участі» слідчих, судів, прокурорів, адвокатів….
Піймали, провели виховний акт, через тиждень зняли та поховали!!
Влада сама пропонує унеможливити відволікання десятків людей з якими можливо «усьо парішать»!!!
Це і є боротьба з корумпованими схемами в Україні!!
Вивільняться тисячі здорових військовозобов'язаних, задіяних у правопохоронній, ЩЕ за часів портнова, системи для ФРОНТУ для ПЕРЕМОГА над рашистами *****, і в тилу буде тихо та без коригувальників-колаборантів !!!!
показать весь комментарий
24.10.2022 15:53 Ответить
The ready solution is just one trigger pull away.
показать весь комментарий
24.10.2022 16:07 Ответить
Варто перевірити на росіянських диверсантів редакцію Рівне вечірнє. Там весь час пропагували секту гундяя
показать весь комментарий
24.10.2022 16:15 Ответить
Може пора нашій Верховній раді пора "не спати" а змінити закони щодо коригувальникам і зрадників мінімум на пожиттєвий термін або навіть страту(підчас війни). А судам менше бути на стороні колоборантів а більше дбати про оборону держави та збереження життя її мешканців. Дії коригувальникам і зрадників приводять до смерті десятків і сотень громадян України. Судді! Це що не злочин який заслуговує на смертну кару!?
показать весь комментарий
24.10.2022 16:36 Ответить
Да наоборот вернуть смертную казнь и срочно! Ведь война. Международная практика это! И трибуналы срочно с военно- полевыми судами! До сих пор нет военного прокурора--- абсурд! И с 25 февраля! Сколько бы уже не произошло?! Министра юстиции рядовым на фронт, диплом сжечь, все конфисковать! Его это была прямая обязанность и профильного комитета в Раде. С ними также!
показать весь комментарий
26.10.2022 19:08 Ответить
На бутылку,вылупка!
показать весь комментарий
24.10.2022 16:40 Ответить
А Президент Зеленський знає, що саме більше московських попів і їх прихильників в Хмельницькій області і Рівненській області, а їх другий штаб у Почаєвській Лаврі? Це я думаю владі відомо? Навіщо показувати затримання однієї потвори, ліквідуйте всю секту - УПЦ МП і все. А кому це вигідно? Та тому ж президенту, бо вся московська секта голосувала за нього, ось він її і береже, як зеницю ока. Це противники ПЦУ і звичайно України і ЗСУ.
показать весь комментарий
24.10.2022 17:12 Ответить
А скільки ще таких падлюк виявлять наші силові структури...
От, до прикладу, московський сатанат - це не початий край роботи. Бери любого любітєля цієї секти... і кожен з них готовий здати країну ворогу!
показать весь комментарий
24.10.2022 17:52 Ответить
От мені цікаво, а для чого закривають обличчя цього ганд.на?? Щоб коли випустять під заставу знову інфу здавав оркам???
показать весь комментарий
24.10.2022 18:04 Ответить
 
 