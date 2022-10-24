Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе следственно-оперативных действий в Киевской и Черкасской областях задержаны шесть организаторов нелегальных трафиков.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, занимающихся перевозкой международной гуманитарной помощи".



Для этого дельцы оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".



Стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 5,5 тыс. долл с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", - говорится в сообщении.



Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили схемы нелегальной миграции и предотвратили попытки незаконного пересечения госграницы.



В результате спецоперации на Киевщине задержаны трое местных жителей, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в волонтерской деятельности.



Кроме того, в Черкасской области разоблачен еще один канал противоправного выезда призывников в иностранные страны, которые пользовались поддельными "удостоверениями" волонтеров.



В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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