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Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе следственно-оперативных действий в Киевской и Черкасской областях задержаны шесть организаторов нелегальных трафиков.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, занимающихся перевозкой международной гуманитарной помощи".

Для этого дельцы оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".

Стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 5,5 тыс. долл с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", - говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили схемы нелегальной миграции и предотвратили попытки незаконного пересечения госграницы.

В результате спецоперации на Киевщине задержаны трое местных жителей, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в волонтерской деятельности.

Кроме того, в Черкасской области разоблачен еще один канал противоправного выезда призывников в иностранные страны, которые пользовались поддельными "удостоверениями" волонтеров.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 01

Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 02

Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 03

Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 04

Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 05

Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ 06

граница (5273) Киевская область (4149) СБУ (19924) мужчины (132) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+5
Интересно какими каналами пользовался Зеленский когда от повесток прятался🙄
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24.10.2022 17:15
+4
Мое скромное мнение: кто хочет уезжать - пусть уезжает. Зачем уподобляться рашке и закрывать границы для всех мужчин, которые даже не имеют опыта службы (хотя даже в рашке вроде еще не закрыли границы полностью). Да и какой толк от бойцов, у которых нет никакой мотивации.
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24.10.2022 16:12
+3
Очевидно дітлахи всіх великих корупціонерів уже виїхали і надійшло вказівка зупиняти ухилянтів.
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24.10.2022 16:10
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Очевидно дітлахи всіх великих корупціонерів уже виїхали і надійшло вказівка зупиняти ухилянтів.
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24.10.2022 16:10 Ответить
Мое скромное мнение: кто хочет уезжать - пусть уезжает. Зачем уподобляться рашке и закрывать границы для всех мужчин, которые даже не имеют опыта службы (хотя даже в рашке вроде еще не закрыли границы полностью). Да и какой толк от бойцов, у которых нет никакой мотивации.
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24.10.2022 16:12 Ответить
Я щитаю, што проституцию, легкие наркотики и ухилянство нужно легализовать
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24.10.2022 16:17 Ответить
Мабуть, це військовозобов'язані з батальйонів МОНАКО та ВІДНЯ???
Видно, хєнєсрал хорошковський (ющенко присвоїв), збирає потужне військом із БЗДІЖенців на порше та мерсах, щоб по тилам рашистів ***** пройтися …
Ну, Стефанчук-Зеленський, повинні координувати їх дії в тилу!
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24.10.2022 16:19 Ответить
Блин, кто не хочет оставаться - пусть едет. Взнос в ВСУ, отказ от гражданства на границе и вперед. Разумеется случаи бывают разные. Родственники, семьи за рубежом, бизнес в конце концов... А просто уклонисты, да какой толк их держать в границах. Только ресурсы на них тратить. Сбежит так или иначе и в самый неподходящий момент.
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24.10.2022 16:24 Ответить
Зловмисники пропонували потенційним призовникам...

Крім того, як з'ясувалося, потенційні призовники також є потенційними гвалтівниками, - у кожного в штанях були виявлені знаряддя злочину.
Тобто, маємо спробу нелегальної міграції членів, вчинену в особливо цинічній формі безвізу.
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24.10.2022 17:00 Ответить
Интересно какими каналами пользовался Зеленский когда от повесток прятался🙄
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24.10.2022 17:15 Ответить
Тоді в нас ще не було діктатури, і можно було законно перетинати кордони
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24.10.2022 17:23 Ответить
Мені щось здається, що фігуранти цієї справи в 2019 році голосували за Боневтіка, це ж його лозунг- "А какая разница"...
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24.10.2022 17:47 Ответить
Краще би ловили наводчиків.
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24.10.2022 18:16 Ответить
а що, так можно?
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24.10.2022 19:03 Ответить
 
 