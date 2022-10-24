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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков. ФОТОрепортаж

Секретные документы, среди которых боевое распоряжение на вторжение в Украину и карта области по маршруту движения, были найдены в подвальном помещении лицея города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение на территорию Украины, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих ВС РФ танковых бригад, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских заведений, предпринимателей и коммунальных предприятий", – говорится в сообщении.

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В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков 01В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков 02
В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков 03
В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков 04
В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков 05

документ (399) Нацполиция (16490) секретные документы (96) Изюм (272)


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Секретні документи в мішках у підвалі...Шо нє понялі-ета втарая армія міра...
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24.10.2022 16:34 Ответить
Мішки вже наші напакували, все було розкидано)
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24.10.2022 19:40 Ответить
так це ще краще-бо розкиданість підсилює секретність...
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24.10.2022 19:44 Ответить
Розібрати, відсортувати і долучати до документів для Гааги.
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24.10.2022 16:43 Ответить
то буде ,через років 10..згадайте скільки часу вони з одним літаком МН-17 розбирались
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24.10.2022 17:05 Ответить
Тут саме цінне ось що - "секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України" - хороший доказ для судів якщо мордор буде спригувати з теми хто на кого напав і хто буде платити за цю всю программу.
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24.10.2022 16:49 Ответить
8 февраля датировано и сколько таких ссобщений было. Все разведки это знали
Вопрос в другом, сколько предателей осталось на Банковой, детектор проходили?
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24.10.2022 16:59 Ответить
Учєнія, говоришь? Хех...
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24.10.2022 21:26 Ответить
все ж таки нам в певному сенсі пощастило що на нас напали ТАКІ ідіоти...
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25.10.2022 09:31 Ответить
 
 