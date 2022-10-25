В Брянской области РФ взорвали железнодорожный путь, ведущий в Беларусь. ФОТОрепортаж
В Брянской области РФ между Новозыбковом и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.
Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз и пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - рассказал Богомаз.
В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" опубликовали фото, на которых видны поврежденный путь и несколько шпал. Там также подчеркнули, что этот путь "активно используется для военных перевозок Россия-Беларусь".
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Людям невозможно понять этих антропоморфов.
с минске командуют фсбшные полковники
(кухонну) сіль (NaCl) на залізничних рейках!
(Думаю, це тому, що сіль дуже прискорює процес руйнування рейки.)
А у радянських (і старих пострадянських) пасажирських вагонах у туалеті стічна труба не з унітазу, а з підлоги туалету зливає воду... на колесо вагона! ... ... І ось що цікаво:
Що буде, якщо якісь пасажири поїзда насиплять кілька кілограмів вологої кухонної солі (NaCl) через цю трубу на колесо та рейку? Мабуть, що вологої солі недостатньо, бо колесо розкидає її довкола, але не на рейку. Ймовірно, потрібний висококонцентрований розчин солі або навіть розчин у якійсь подобі в'язкого клею, щоб він залишався на колесі і потім на рейці.
Краще, звичайно, не через цю вузьку трубу на колесо наносити такий концентрований розчин, а безпосередньо на рейку з переходу між вагонами, що збільшує ймовірність успіху та зменшує ймовірність виявлення вагона, з якого ця акція була здійснена.
Було б цікаво спостерігати подібний експеримент на "кр..ському м.о.с.т.і".
Как ласкают ухо названия маленьких старинных русских городков - Сурож, Унеча, Ипуть, Жеча, Эсмань....