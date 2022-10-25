В Брянской области РФ взорвали железнодорожный путь, ведущий в Беларусь. ФОТОрепортаж

В Брянской области РФ между Новозыбковом и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз и пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - рассказал Богомаз.

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В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" опубликовали фото, на которых видны поврежденный путь и несколько шпал. Там также подчеркнули, что этот путь "активно используется для военных перевозок Россия-Беларусь".





