За прошедшие сутки оккупанты совершили 15 огневых атак на Донетчину. Бахмут обстрелян из "Градов", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты совершили 15 огневых атак на Донетчину. Враг применил РСЗО "Град", "Ураган" и артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, пострадали 8 населенных пунктов – города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Очеретино, Великая Новоселка, села Дружба, Карловка.

Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов, из них 19 жилых домов и линия электропередач.

"Снова под вражеским огнем Бахмут. Оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Град". Убили 4 гражданских жителей. Также россияне продолжают атаковать населенный пункт из артиллерии. Есть погибшие и травмированные. Всего за сутки атак в городе повреждены 6 частных и 3 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 230 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 тысяч человек, в том числе 4075 – дети, 1541 – люди с инвалидностью.

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