На войне с российскими оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. ФОТО

Игорь Дяченко с началом полномасштабного вторжения в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта.

Об этом в фейсбуке сообщил Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.

"В борьбе с оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. Игорь родом из Херсона. Давно в рядах ВО "Свобода". Работал учителем физкультуры в школе. Пользовался авторитетом в обществе, был депутатом Голопристанского городского совета. На войну пошел добровольцем еще в 2015 году, вступив в "Карпатскую Сичь". Впоследствии возглавил областной центр "Легиона Свободы". С началом полномасштабного вторжения Игр в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта. Мечтал об освобождении родной Херсонщины.

Вечная память, честь и слава погибшему Герою! Соболезнование родным и близким…

Карточка жены Игоря Дяченко Людмилы: 4149510031684402", - говорится в сообщении.

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