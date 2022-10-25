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На войне с российскими оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. ФОТО

Игорь Дяченко с началом полномасштабного вторжения в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта.

Об этом в фейсбуке сообщил Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.

"В борьбе с оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. Игорь родом из Херсона. Давно в рядах ВО "Свобода". Работал учителем физкультуры в школе. Пользовался авторитетом в обществе, был депутатом Голопристанского городского совета. На войну пошел добровольцем еще в 2015 году, вступив в "Карпатскую Сичь". Впоследствии возглавил областной центр "Легиона Свободы". С началом полномасштабного вторжения Игр в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта. Мечтал об освобождении родной Херсонщины.

Вечная память, честь и слава погибшему Герою! Соболезнование родным и близким…

Карточка жены Игоря Дяченко Людмилы: 4149510031684402", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою проти російських окупантів поблизу Бахмуту загинув співробітник НАБУ Тарас Пона

На войне с российскими оккупантами погиб воин Карпатской Сичи Игорь Дяченко 01

смерть (9230) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+34
Вічна памʼять і вічна слава Герою !!!
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25.10.2022 13:42
+34
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25.10.2022 13:43
+28
Дякуємо тобі, хлопче! Низький уклін від всіх українців!
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25.10.2022 13:46
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Вічна памʼять і вічна слава Герою !!!
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25.10.2022 13:42 Ответить
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25.10.2022 13:43 Ответить
Дякуємо тобі, хлопче! Низький уклін від всіх українців!
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25.10.2022 13:46 Ответить
неймовірні люди... а після війни знову знайдуться "патріоти",які питатимуть : "а де була Свобода?"
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25.10.2022 14:01 Ответить
Олю, хто де. От Юрович (третій в нижньому рядку) зі своїм "двоголовим" паспортом - мабуть, з лютого в Москвабаді живе.

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25.10.2022 19:36 Ответить
фролику, ну ви ж маніпулюєте. Додам, що ще у Левченка знайшли рос паспорт і так само через це вивели з членів партії, хоч він паспорт отримував у 16 років ще майже дитиною. В усіх інших партіях - таких десятки як не сотні і ніхто їх за це не карає. І на фронт вони тисячами не йдуть і не гинуть. І якщо ви не здатні відчувати вдячність загиблим свободівцям тому, що колись в Свобду затесався якийсь хитрожопий, якого ці загиблі і не знали ніколи - ваша справа
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25.10.2022 21:19 Ответить
Олю, де ж тут маніпуляція? Конкретно на захист Юровича щось можеш повідомити? Якщо ні - то не маніпулюй.
Левченко - який саме? Той молодий ПРиг, який навесні 2014-го віз з Києва у багажнику свого авто гроші від Ахметова для "апалчєнцев" Донецька, але був зупинений десь на Дніпропетровщині і покладений пикою в асфальт?
"І якщо ви не здатні відчувати вдячність загиблим..." - А якщо навпаки? Переглянь, хто лайкнув коментарі на цій сторінці, і тобі стане все зрозуміло.
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25.10.2022 22:24 Ответить
а навіщо мені щось на захист того львівського штимпа щось казати? я на Львівщині не живу і навіть толком не знаю, що він за людина. Так, чула щось коли був той скандал. А про малого Лещенка - помоєму просто плітки. В будь-якому разі обидва як примазались до Свободи, так і вилетіли з неї. Якого фіга мені знати щось на захист якихось випадкових людей, які навіть не в Свободі вже чорті скільки????
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25.10.2022 23:11 Ответить
а, зрозуміла. Ні не той Левченко, той таки був риг чистокровний. Ні, був ще хороший хлопчик Левченко, київський, але народився в рашці, де дідо і баба були колись вислані. Потів вчився в Англії, повернувся в Київ. Розумний і толковий, але мусив піти зі Свободи саме через підозри щодо паспорту
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25.10.2022 23:14 Ответить
такі добрі сумні очі...Зразу видно,що був добряком.Царство Небесне...
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25.10.2022 14:41 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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25.10.2022 14:53 Ответить
Вічна пам'ять! Багато імен Героїв, що полягли за Україну. Треба пам'ятати усі. Героям Слава!
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25.10.2022 17:44 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині !!
 Украіна сумує 😪😪😪

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25.10.2022 17:50 Ответить
Величні Украінці гинуть у борні з рашистами *****!!
Низький уклін Вам!!!
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26.10.2022 22:22 Ответить
 
 