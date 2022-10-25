На войне с российскими оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. ФОТО
Игорь Дяченко с началом полномасштабного вторжения в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта.
Об этом в фейсбуке сообщил Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.
"В борьбе с оккупантами погиб воин "Карпатской Сичи" Игорь Дяченко. Игорь родом из Херсона. Давно в рядах ВО "Свобода". Работал учителем физкультуры в школе. Пользовался авторитетом в обществе, был депутатом Голопристанского городского совета. На войну пошел добровольцем еще в 2015 году, вступив в "Карпатскую Сичь". Впоследствии возглавил областной центр "Легиона Свободы". С началом полномасштабного вторжения Игр в рядах "Карпатской Сичи" воевал на самых горячих направлениях фронта. Мечтал об освобождении родной Херсонщины.
Вечная память, честь и слава погибшему Герою! Соболезнование родным и близким…
Карточка жены Игоря Дяченко Людмилы: 4149510031684402", - говорится в сообщении.
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Левченко - який саме? Той молодий ПРиг, який навесні 2014-го віз з Києва у багажнику свого авто гроші від Ахметова для "апалчєнцев" Донецька, але був зупинений десь на Дніпропетровщині і покладений пикою в асфальт?
"І якщо ви не здатні відчувати вдячність загиблим..." - А якщо навпаки? Переглянь, хто лайкнув коментарі на цій сторінці, і тобі стане все зрозуміло.
Украіна сумує 😪😪😪
Низький уклін Вам!!!