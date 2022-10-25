Еще 4 судна с 107,2 тыс. тонн агропродукции вышли сегодня из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры. ФОТО
Сегодня в рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы отправлено более 107 тыс. тонн продовольствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
Сегодня, 25 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 107,2 тыс. тонн агропродукции. Судна направляются в страны Европы.
В частности, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта Южный – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,9 млн. тонн агропродукции.
В общей сложности из украинских портов вышли 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
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