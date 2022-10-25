Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП. ФОТОрепортаж

В Днепре среди жертв ракетного удара оккупантов была беременная женщина, еще три человека госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва - оператор автомойки. Госпитализированы три человека. Мужчина и две женщины", - написал он.

Он выразил соболезнования близким и родственникам погибших, отметив, что "российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной".

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