Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП. ФОТОрепортаж
В Днепре среди жертв ракетного удара оккупантов была беременная женщина, еще три человека госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва - оператор автомойки. Госпитализированы три человека. Мужчина и две женщины", - написал он.
Он выразил соболезнования близким и родственникам погибших, отметив, что "российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной".
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