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Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП. ФОТОрепортаж

В Днепре среди жертв ракетного удара оккупантов была беременная женщина, еще три человека госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва - оператор автомойки. Госпитализированы три человека. Мужчина и две женщины", - написал он.

Он выразил соболезнования близким и родственникам погибших, отметив, что "российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной".

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Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 01
Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 02
Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 03
Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 04
Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 05
Среди жертв ракетного удара оккупантов по АЗС в Днепре была беременная женщина, еще три человека госпитализированы, – ОП 06

Автор: 

АЗС (391) взрыв (6770) Днепр (4426)


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Топ комментарии
+28
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25.10.2022 23:49
+25
Твари конченные все вам вернётся. путинские пропляди горите в аду.
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25.10.2022 23:57
+23
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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26.10.2022 00:01
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25.10.2022 23:49 Ответить
Нічого більше сказати не можна.
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25.10.2022 23:53 Ответить
Твари конченные все вам вернётся. путинские пропляди горите в аду.
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25.10.2022 23:57 Ответить
ці нелюди вбивають навіть не народжених наших дітей...не можу бажати здоров'я своїм ворогам, бажаю справедливої відплати... щоб кожен, хто брав участь у вбивстві та руйнуваннях України, був стертий з лиця землі.
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26.10.2022 00:01 Ответить
Безліч нацистів навіть після капітуляції германії доживали роки в спокої та достатку.
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26.10.2022 00:27 Ответить
в достатку можливо, але в спокої?
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27.10.2022 00:19 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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26.10.2022 00:01 Ответить
Як це ООН їх після цього там тримає?! Ще їх доповіді слухають... Піздец!!!
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26.10.2022 00:18 Ответить
Пора вже мочити тих вирахувачів польоту ракет, яких викрив Біллінгкет. І Багнюка, і тих дівок, їх усіх. Застрелити в підїздах, викидувати з балконів.
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26.10.2022 00:18 Ответить
БАБ ПРОГРАМЕРОВ НАСАДИТЬ НА БСЛ 2000 А ПОТОМ ДЫРКУ ЗАДУТЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ!
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26.10.2022 07:02 Ответить
ДА И МУЖИЧКАМ ТОЖЕ НЕ МЕШАЕТ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРЫ.
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26.10.2022 07:06 Ответить
На її місті повинен бути Бабламойський
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26.10.2022 00:36 Ответить
За каждого убиттго украинца должно быть убито минимум 5 кацапов. В таком случае кацапы закончатся раньше, и Украина сможет начать нормально жить.
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26.10.2022 02:17 Ответить
Советские методы борьбы.
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26.10.2022 06:26 Ответить
Загиблих три людини, а не дві, бо разом з дівчиною, загинуло і її маля, і загинуло в муках.
Прокляття на голову русскім катам!
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27.10.2022 00:22 Ответить
 
 