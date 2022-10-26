28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж
За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу Нацполиции.
"Полицейские задокументировали 28 ударов России по Донетчине. За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители", - говорится в сообщении.
Армия РФ атаковала города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Дружковка, Часов Яр, пгт Северное, села Тоненькое, Красногоровка, Дружба, Карловка, Шевченко, Бердичи. Оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган".
"Четыре удара рашисты нанесли по Бахмуту. Один из прилетов, который произошел около 9 часов утра, унес жизнь мирного граждана. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Из артиллерии российские военные обстреляли село Тоненько Очеретинской громады и город Торецк, есть травмированные", – говорится в сообщении.
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А где ты был, когда русские 8 месяцев бомбили Донбасс?
(где то так думают п..дорасы, обстрелявшие наших людей)
А если это не мусульмане, то думают так::::::Ээээ а чо тут эти лохи не хотят к нам присоединиться к Балкарино-что-то там, ээээээ???(искренно-недоумевающе))
Ну и .... мы "адыннарот" с этим.... богуслаевским быдломассом.... как то так, ибо слепить в то во что и за что эта вся масса воюет, разве тому, кто там в каком то фильме слепил франкенштейна, ... ну не знаю, я вот попробовал подумать что получится из ..... перегноя. ну просто мол типо идея, ну реально даже Сралин напал на финнов, там хотя бы - мы помогаем 1000 чел ибо их щемят 5000000 чел. хотя бы!!!!! так
Так как русские разбомбили Донбасс за 8 месяцев - так его еще никто не бомбил.
Шариковы..., Сэр...