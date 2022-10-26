28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу Нацполиции.

"Полицейские задокументировали 28 ударов России по Донетчине. За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители", - говорится в сообщении.

Армия РФ атаковала города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Дружковка, Часов Яр, пгт Северное, села Тоненькое, Красногоровка, Дружба, Карловка, Шевченко, Бердичи. Оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган".

"Четыре удара рашисты нанесли по Бахмуту. Один из прилетов, который произошел около 9 часов утра, унес жизнь мирного граждана. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Из артиллерии российские военные обстреляли село Тоненько Очеретинской громады и город Торецк, есть травмированные", – говорится в сообщении.

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