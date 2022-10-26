РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 830 7

28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу Нацполиции.

"Полицейские задокументировали 28 ударов России по Донетчине. За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома. Есть убитые и раненые гражданские жители", - говорится в сообщении.

Армия РФ атаковала города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Дружковка, Часов Яр, пгт Северное, села Тоненькое, Красногоровка, Дружба, Карловка, Шевченко, Бердичи. Оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган".

"Четыре удара рашисты нанесли по Бахмуту. Один из прилетов, который произошел около 9 часов утра, унес жизнь мирного граждана. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Из артиллерии российские военные обстреляли село Тоненько Очеретинской громады и город Торецк, есть травмированные", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, - Кириленко. ФОТОрепортаж

28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 01
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 02


28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 03
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 04
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 05
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 06
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 07
28 ударов нанесли российские войска по Донецкой области. Есть убитые и раненые 08

обстрел (27165) Нацполиция (16468) Донецкая область (9656)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стріляють по своїх нових територіях. Ідіоти.
показать весь комментарий
26.10.2022 13:05 Ответить
Зачем русские 8 месяцев бомбили Донбасс?

А где ты был, когда русские 8 месяцев бомбили Донбасс?
показать весь комментарий
26.10.2022 13:11 Ответить
Они же донбасс признали своим. Зачем своих людей обстреливают?
показать весь комментарий
26.10.2022 13:12 Ответить
Аллах не фраер, понятно что атакующие будут отвечать перед Могаммедом за то что Джихад не обьявили. Просто Аллаху не надо столько душ, ангелов, ну, неверных прощать погибших от рук воинов егО...
(где то так думают п..дорасы, обстрелявшие наших людей)
А если это не мусульмане, то думают так::::::Ээээ а чо тут эти лохи не хотят к нам присоединиться к Балкарино-что-то там, ээээээ???(искренно-недоумевающе))

Ну и .... мы "адыннарот" с этим.... богуслаевским быдломассом.... как то так, ибо слепить в то во что и за что эта вся масса воюет, разве тому, кто там в каком то фильме слепил франкенштейна, ... ну не знаю, я вот попробовал подумать что получится из ..... перегноя. ну просто мол типо идея, ну реально даже Сралин напал на финнов, там хотя бы - мы помогаем 1000 чел ибо их щемят 5000000 чел. хотя бы!!!!! так
показать весь комментарий
26.10.2022 13:11 Ответить
"8 лет дамбили бамбас".

Так как русские разбомбили Донбасс за 8 месяцев - так его еще никто не бомбил.
показать весь комментарий
26.10.2022 13:14 Ответить
Пестню советскую не забыли?,..весь Мир мы разрушим до основания а затем...мы сраный "рюSSkий мир", построим...,кто был дерьмом,тот станет быдлом путлера...🦍
Шариковы..., Сэр...
показать весь комментарий
26.10.2022 13:27 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
26.10.2022 13:41 Ответить
 
 