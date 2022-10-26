На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных. ФОТО

В Харьковской области полицейские совместно с облпрокуратурой начали работать на месте массового захоронения украинских военных, погибших в апреле во время отступления.

Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ.

"По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении", - рассказал полицейский.

По его словам, жители села самостоятельно на Пасху поставили кресты и пытались ухаживать за могилой.





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Во вторник, 26 октября, из-за ливня полиция смогла изъять только три тела из 17, которые, по предварительным данным, там похоронены.





"Следовательные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом!" – пообещал Тимошко.

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