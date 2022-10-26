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Новости Фото Война
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На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных. ФОТО

В Харьковской области полицейские совместно с облпрокуратурой начали работать на месте массового захоронения украинских военных, погибших в апреле во время отступления.

Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ.

На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных 01

"По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении", - рассказал полицейский.

По его словам, жители села самостоятельно на Пасху поставили кресты и пытались ухаживать за могилой.

На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных 02
На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных 03

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Во вторник, 26 октября, из-за ливня полиция смогла изъять только три тела из 17, которые, по предварительным данным, там похоронены.

На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных 04
На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных 05

"Следовательные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом!" – пообещал Тимошко.

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Нацполиция (16468) Харьковщина (5577) эксгумация (142) потери (4384)


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Топ комментарии
+28
вместе с зеленским и всем 95 кварталом
которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
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26.10.2022 19:32
+27
Твари кацапские горите в аду
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26.10.2022 19:24
+24
Не забуваємо і про "зе -розміновувачів" які безпосередньо сприяли цій трагедії.
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26.10.2022 19:30
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Твари кацапские горите в аду
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26.10.2022 19:24 Ответить
вместе с зеленским и всем 95 кварталом
которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
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26.10.2022 19:32 Ответить
і в очко ***** хотели посмотреть
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26.10.2022 20:18 Ответить
хотелось бы сказать "даже совки так не делали", но нет, не делали.
и мы воюем именно с совками, которым не то что на своих наср., но и даже на чужих, которые им дали бой.
все армии мира с почестями при возможности погребали солдат противника.
а я еще думал что некто Луникофф говорил о русне - "народ-*******". Вижу я ошибался. Это хуже. Гораздо. ****** как хуже. И они этим гордятся кстати.
(Я не Бабченко, ибо он то же самое говорит)
Слава воинам, смерть оркам.
И да, если ко-то их с немцами срав.нивает = ***** в плохом смысле. все сказал, можете банить
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26.10.2022 19:30 Ответить
Не забуваємо і про "зе -розміновувачів" які безпосередньо сприяли цій трагедії.
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26.10.2022 19:30 Ответить
"Розмінувачі" Херсонщини,Запоріжжя відомі: де справи?Кацапи пройшли маршем завдяки зрадникам!І це не тільки Наумов.З якою метою перед війною на Херсонщині побували Єрмак, Верещук та інші.
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26.10.2022 19:48 Ответить
Така вона орда, воює навіть з мертвими. Ніколи не пробачимо ці звірства кацапні, ніколи! Цартво Небесне загиблим захисникам України.
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26.10.2022 19:31 Ответить
Зеля с.уа своих родаков в Ізраіль перед війною вивіз, а Ізраіль за місяць паспорти не роби, а дурних українців казав сидіть дома, с.ка, тобі тільке за це дорога тільки в ад!
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26.10.2022 19:40 Ответить
На Крещатику,на каштані повісимо після перемоги гомнокомандувача.
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26.10.2022 21:24 Ответить
так что же так не справедливо кацапы понятно пусть горят в аду, но если уж и зеленскому гореть в аду то только вместе со всем миром, который также не готовился к войне, ну и тебе тоже положено гореть, или ты был готов? а сейчас что ты лично сделал для победы, бо что делает зеленский понятно не только порохоботам и вышиватникам, а понятно даже кацапам
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26.10.2022 19:47 Ответить
Маємо пам'ятати кожного загиблого Воїна Героя!
І діти наші, і онуки мають пам'ятати!
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26.10.2022 19:58 Ответить
Так ,,, для цього треба ставити пам'ятники нашим войнам ,,, замість того руцкого лайна що багато де ще є
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26.10.2022 20:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям Слава!!!
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26.10.2022 21:17 Ответить
 
 