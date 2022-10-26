На Харьковщине началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных. ФОТО
В Харьковской области полицейские совместно с облпрокуратурой начали работать на месте массового захоронения украинских военных, погибших в апреле во время отступления.
Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ.
"По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении", - рассказал полицейский.
По его словам, жители села самостоятельно на Пасху поставили кресты и пытались ухаживать за могилой.
Во вторник, 26 октября, из-за ливня полиция смогла изъять только три тела из 17, которые, по предварительным данным, там похоронены.
"Следовательные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом!" – пообещал Тимошко.
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которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
и мы воюем именно с совками, которым не то что на своих наср., но и даже на чужих, которые им дали бой.
все армии мира с почестями при возможности погребали солдат противника.
а я еще думал что некто Луникофф говорил о русне - "народ-*******". Вижу я ошибался. Это хуже. Гораздо. ****** как хуже. И они этим гордятся кстати.
(Я не Бабченко, ибо он то же самое говорит)
Слава воинам, смерть оркам.
И да, если ко-то их с немцами срав.нивает = ***** в плохом смысле. все сказал, можете банить
І діти наші, і онуки мають пам'ятати!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям Слава!!!