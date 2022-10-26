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МИД РФ проиллюстрировал фотографией из Словении 10-летней давности твит о подготовке Украиной "грязной бомбы". ФОТО

Министерство иностранных дел России использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении МИД РФ в англоязычном аккаунте в Twitter.

МИД РФ проиллюстрировал фотографией из Словении 10-летней давности твит о подготовке Украиной грязной бомбы 01

На сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году. Изображение использовалось в лекциях специалистов и информационных материалах и было доступно для широкой общественности.

МИД РФ проиллюстрировал фотографией из Словении 10-летней давности твит о подготовке Украиной грязной бомбы 02

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno", что в переводе со словенского означает "радиоактивный". По сообщению Любляны, речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании. "Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией", - сказано в сообщении.

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Ионизационные детекторы дыма (I-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому они подлежат утилизации как ядерные отходы.

Напомним, в течение 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны государств НАТО - США, Франции, Турции и Британии - рассказывая об украинской "грязной бомбе". Россия утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

Автор: 

МИД РФ (1667) пропаганда (3676) Словения (151) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+37
дебилы, ***** (с)
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26.10.2022 20:06
+37
Для русских правда - это то, шо им в миски накладывают пропагандоны из срального чемоданчика *****. И хавает стадо, аж повизгивая от удовольствия.
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26.10.2022 20:09
+32
Кацапи, що поробиш...
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26.10.2022 20:08
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дебилы, ***** (с)
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26.10.2022 20:06 Ответить
Вони до сих пір не розуміють, що в українській мові є і, ї та и.
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26.10.2022 20:48 Ответить
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27.10.2022 04:07 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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26.10.2022 20:08 Ответить
Для русских правда - это то, шо им в миски накладывают пропагандоны из срального чемоданчика *****. И хавает стадо, аж повизгивая от удовольствия.
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26.10.2022 20:09 Ответить
Ну - вони ж недавно розказували про поставки американцями в Україну РПГ з інструкцією написаною українською мовою але "латиницею"(бо у американців нема кириличного шрифту) Бачив я ту інструкцію - до польского РПГ типу нашого РПГ-7
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26.10.2022 20:18 Ответить
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26.10.2022 20:10 Ответить
Кацапский актёр узбекского происхождения в кацапском кино по роману предателя Украины.
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26.10.2022 20:19 Ответить
...правильний у тебе нік, вася
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26.10.2022 20:49 Ответить
Роман Булгакова а режисером Бортко. Один ніколи не був українцем і в Києві тільки квартирував по службі. А другий із сімї Сашка Корнійчука, це прославився серед письменників тим, що писав доноси на них безпосередньо Сталіну а потім Хрущову. Тільки через заздрість і жадібність.
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27.10.2022 02:15 Ответить
Тупые касапы уже даже брехню сбрехать не могут. Сколько этих уйопков ловили. Но стадо баранов посмотрят путиновизор и проблеят.
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26.10.2022 20:10 Ответить
Я аолись думав, що у кацапів руки ростуть із жопи. Але ніт! То не руки- то відростки, або щупальця!
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26.10.2022 20:17 Ответить
Де брехня - там москаль - перший. Ні совісті ні честі - тільки нагла і дурна брехня. Але тут нічого дивного, якщо навіть їхня "свята церква", яка мала би бути еталоном моральності є прикладом безглуздої пропаганди війни проти України.
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26.10.2022 20:20 Ответить
Какая конечная цель этих постоянных потоков гавна на вентилятор в исполнении кацапни? Брехня ради брехни?
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26.10.2022 20:23 Ответить
таки точно, тактические ядрёные заряды, которые хранились с совка у парашки без соответствующего сервисного обслуживания, распались до "грязных зарядов", а не ядрёного взрыва )
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26.10.2022 20:23 Ответить
Боже, это уже настолько убого, что даже уже не смешно...
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26.10.2022 20:43 Ответить
офіційна влада расєї просто тирить фото і тупо бреше,

і це з оцим хтось буде проводити переговори?
про яку довіру може йтися
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26.10.2022 20:44 Ответить
Враньё это суть кацапов. Кацап если говорит, то он обязательно врет.
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26.10.2022 20:51 Ответить
Эти сидоры явно к чему то готовятся. Так было осенью и зимой перед вторжением, типа учения. Сейчас они второй раз за год провели учения по применению ядерного оружия и тут же выкладывают фото с угрозами завершающей стадии.
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26.10.2022 20:53 Ответить
аХАХАхааааааа!!!! паРаша смешит весь мир своим ************ в надежде , что все испугаются именно этого *********** , они еще лет 10 будут играть в эту хрень , пока кору с березы жрать не начнут , ....................кого они пугают ? пусть укусят себя за *** , они уже взяли Киев за 3 дня, Украину за 2 недели .................7 месяцев войны , 70 000 убитыми , 220 000 калек , треть всей механики армии роисси уничтожено под ноль , ............и это при том , что Украина еще по настоящему , ничего ни начинала , ...........кого эти оленеводы пугают ? , дебилы.
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26.10.2022 21:19 Ответить
В россии надо провести дедебилизацио. А бомбу они готовят на ЗАС.
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26.10.2022 21:38 Ответить
За пропаганду потрібно або розстріл або довічно також це повинно стосуватися їх родин.Тоді вони будуть розуміти що вони несуть
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26.10.2022 22:12 Ответить
Уявіть собі, що говороли та робили, коли не було такого зла (добра), як інтернет?
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26.10.2022 23:14 Ответить
Всех за дебилов держат?
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27.10.2022 01:50 Ответить
Це в них від лишньої хромосоми. На натівській мові ніхтферштейн, тільки по старотатарському, по **....м. Колись був в Україні душевнохворий керівник постишев, він разом із своєю подругою у вільний від алкоголю час, шукали в літературі фашистські символи. А потім це стало масовою движухою. Так що дивуватись нема чому. автори цього кіча знають. що небожителям і так зійде.
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27.10.2022 02:26 Ответить
Жопорукие рукожопы!
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27.10.2022 12:11 Ответить
 
 