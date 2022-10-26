МИД РФ проиллюстрировал фотографией из Словении 10-летней давности твит о подготовке Украиной "грязной бомбы". ФОТО

Министерство иностранных дел России использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении МИД РФ в англоязычном аккаунте в Twitter.

На сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году. Изображение использовалось в лекциях специалистов и информационных материалах и было доступно для широкой общественности.

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno", что в переводе со словенского означает "радиоактивный". По сообщению Любляны, речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании. "Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией", - сказано в сообщении.

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Ионизационные детекторы дыма (I-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому они подлежат утилизации как ядерные отходы.

Напомним, в течение 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны государств НАТО - США, Франции, Турции и Британии - рассказывая об украинской "грязной бомбе". Россия утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.