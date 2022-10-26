Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы "изгнать демонов" из "Азовстали". ФОТОрепортаж
Представители РПЦ провели во временно оккупированном россиянами Мариуполе крестный ход, чтобы "изгнать демонов" "Азову" и ВСУ.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
После крестного шествия верующие РПЦ прошлись по улицам города, чтобы также его "освятить".
"Подобное мракобесие становится ярким проявлением настоящего лица "русского мира", - отметили в горсовете.
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+28 Александр Чуднивец #474549
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а де тоді його крокодил гуня?
То є св. Пітуній. В комплект додається миро з чудотворного ковчега (чемоданчика).
НЕЩАСНА КРИСКА ЛАРІСКА, ЯК ВОНА БУДЕ ЖИТИ В ЧУМУДАНІ, В ЯКИЙ НАГАДИВ ПУТЯ ЧУБУРАШКА?
хворі люди.....
Як там у фільмах жахів:
- Мамо!
- Стій! То вже не твоя мама...
На латінос не спрацює. На китайоз діє. Найближчими роками це буде однією з глобальних проблем.
***** треба дати звання найвеличнішого ...издуна в світі
бо обббібати 150млн людей ще ні кому не вдавалося....
мо путю з гунею вичавите з оркостану
а нє -то можете іти навколо крейсера москва пару кіл навернути
і там лишитися
Кацапи не розуміють, що демонів і з Азовсталі, і з Маріка вижене капелан-екзорцист однієї з мобільних бригад ЗСУ. Ф кацапи сильно здивуються, щи від його хреста, чи автомата найбільше буде пучити саме їх!
то що вже говорити про самих АЗОВЦІВ...
Плюмбумотерапія.
а як нема - то лікувати нема чого... - case closed.
Ппц, люди в Європі думають, що русня в 20 сторіччі застрягла, а там 15-16 століття якщо не гірше...
тепер посцяти на шину бетера і все освячено!
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони
Як куйндя, не подохло? А свинопси? А чорти у рясі? Може *****? Як що ні, то що вони мають спільного з Богом? Касабу, треба молитись на курку мутанта!!!
Тут правильну думку хтось сказав: клянеш Україну - хай тобі раша пенсію платить.
раніше любив дивитися під пивасік
більше не хочу