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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы "изгнать демонов" из "Азовстали". ФОТОрепортаж

Представители РПЦ провели во временно оккупированном россиянами Мариуполе крестный ход, чтобы "изгнать демонов" "Азову" и ВСУ.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

После крестного шествия верующие РПЦ прошлись по улицам города, чтобы также его "освятить".

"Подобное мракобесие становится ярким проявлением настоящего лица "русского мира", - отметили в горсовете.

Смотрите также: Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы изгнать демонов из Азовстали 01
Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы изгнать демонов из Азовстали 02
Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы изгнать демонов из Азовстали 03
Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы изгнать демонов из Азовстали 04

Мариуполь (5713) оккупация (10144) РПЦ (745) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+28
Дурним нема спокою...
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26.10.2022 21:46
+24
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26.10.2022 21:47
+13
ліца у всєх уж очень "одухотворьонниє"
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26.10.2022 21:50
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Дурним нема спокою...
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26.10.2022 21:46 Ответить
"Зараз мі воюємо з адептами озброєної секти і будемо свідками руйнування понад сторітньої російської утопії ..." - https://hromadske.radio/news/2022/10/26/oskil-ky-emotsiynist-po-borot-bi-z-nato-pochala-spadaty-vony-vyhadaly-strashnishoho-voroha-antykhryst-lidiia-smola-pro-desatanizatsiiu-vid-rf https://hromadske.radio/news/2022/10/26/oskil-ky-emotsiynist-po-borot-bi-z-nato-pochala-spadaty-vony-vyhadaly-strashnishoho-voroha-antykhryst-lidiia-smola-pro-desatanizatsiiu-vid-rf

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26.10.2022 22:07 Ответить
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26.10.2022 21:47 Ответить
ікона називається ПУТЯ-ЧЕБУРАШКА?
а де тоді його крокодил гуня?
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26.10.2022 21:51 Ответить
Нє.
То є св. Пітуній. В комплект додається миро з чудотворного ковчега (чемоданчика).
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26.10.2022 21:53 Ответить
невже у шапокляк чумудан намародьорили?
НЕЩАСНА КРИСКА ЛАРІСКА, ЯК ВОНА БУДЕ ЖИТИ В ЧУМУДАНІ, В ЯКИЙ НАГАДИВ ПУТЯ ЧУБУРАШКА?
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26.10.2022 21:56 Ответить
в бородатого ****** на фото в руках картінка з бородатим орком який спи38ив ноут чи планшет і заховав за пазуху!. Шайтани погані!
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26.10.2022 23:00 Ответить
постышев, со снегурочкой-хамсамалисткой?
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26.10.2022 22:24 Ответить
дивлюсь в їхні очі...
хворі люди.....
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26.10.2022 22:44 Ответить
Не хворі. Змінені.
Як там у фільмах жахів:
- Мамо!
- Стій! То вже не твоя мама...
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26.10.2022 22:48 Ответить
думаю що колумбійські наркокортелі хочуть мати рецепт тої дурі якою ***** напуває чи годує своїм ватників
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26.10.2022 22:53 Ответить
Назва тієї старовинної "дурі" давно відома: імперські інстинкти "вєлічія".
На латінос не спрацює. На китайоз діє. Найближчими роками це буде однією з глобальних проблем.
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26.10.2022 23:01 Ответить
правильно казали в тікток
***** треба дати звання найвеличнішого ...издуна в світі
бо обббібати 150млн людей ще ні кому не вдавалося....
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26.10.2022 23:05 Ответить
русским надоело чертиков по кухням гонять, они волю выползли.
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26.10.2022 21:47 Ответить
причем в синих штанах захнивающюга ымпырализму. Кудой только ФЕСЕБЕ глядют.
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27.10.2022 04:26 Ответить
якось вирахувати по розпізнаванню облич навіжених пенсів і позбавити їх і пенсій і громадянства. нехай в орді з бісами борются.
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26.10.2022 21:47 Ответить
Секта- і в АФРІЦІ секта 🤣🤣🤣
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26.10.2022 21:48 Ответить
ходіть хресною ходою навколо раші
мо путю з гунею вичавите з оркостану

а нє -то можете іти навколо крейсера москва пару кіл навернути
і там лишитися
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26.10.2022 21:49 Ответить
Судячи по фото, вони постійно там кругами ходять. Між фото є велика різниця в часі. перше фото влітку. І до речі: отой костюмчик санітарки із сексшопа, ні до якої релігії відношення не має.
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27.10.2022 12:03 Ответить
Всьо впустую!!! Дємони! Гойда!!!! 😁😁😁
Кацапи не розуміють, що демонів і з Азовсталі, і з Маріка вижене капелан-екзорцист однієї з мобільних бригад ЗСУ. Ф кацапи сильно здивуються, щи від його хреста, чи автомата найбільше буде пучити саме їх!
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26.10.2022 21:49 Ответить
Сильно. Можна брати до проповіді.
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26.10.2022 22:00 Ответить
Гундяєвська секта.
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26.10.2022 21:50 Ответить
тільки забороняти її в Україні вже 3,5 років НЕНАЧАСІ!!!
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26.10.2022 22:46 Ответить
Тому що для Вави Україна отримала термос.
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26.10.2022 23:21 Ответить
Россияне и прочая русня расползшаяся по миру - дикари, мракобесы и генетические дебилы.
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26.10.2022 21:50 Ответить
ліца у всєх уж очень "одухотворьонниє"
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26.10.2022 21:50 Ответить
Не обезображенные интеллектом)))
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26.10.2022 22:37 Ответить
ватники навіть духу АЗОВЦІВ бояться
то що вже говорити про самих АЗОВЦІВ...
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26.10.2022 22:48 Ответить
З язика зняв.
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26.10.2022 23:03 Ответить
Ото дело.Можа и Ладу освятить шоб мерседесом стала?
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26.10.2022 21:52 Ответить
Вони хворі. І як це лікувати - нема, мабуть рецепту.
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26.10.2022 21:52 Ответить
Є.
Плюмбумотерапія.
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26.10.2022 21:55 Ответить
для лікуваня мозоку пацієнт, як мінімум, потрібен його мати.
а як нема - то лікувати нема чого... - case closed.
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26.10.2022 21:56 Ответить
Є рецепт.. його знає ЗСУ....
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26.10.2022 22:04 Ответить
Но то вже "десатанізація" чи ще нє?
Ппц, люди в Європі думають, що русня в 20 сторіччі застрягла, а там 15-16 століття якщо не гірше...
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26.10.2022 21:52 Ответить
То в них такі рольові ігри. Одна он під медсестру косить. От же ж гидота пришелепкувата.
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27.10.2022 00:10 Ответить
обльот з іконою вже був чи ні?
тепер посцяти на шину бетера і все освячено!
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26.10.2022 21:53 Ответить
Какой ужас. Что же эти твари натворили в нашей стране...
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26.10.2022 21:53 Ответить
Ви бачили - знов там санітарка -***** тамарка , красний хрест...тьху
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26.10.2022 21:53 Ответить
лаврскіє ***** то рпц/кгб
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26.10.2022 21:55 Ответить
Які вони кончені, ці кацапи.
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26.10.2022 21:58 Ответить
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26.10.2022 21:58 Ответить
Сектанти-сатанисти виганяють сатану.. Дурка за ними плаче але тільки та де вікна загратовані, і охорона з собаками та автоматами!
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26.10.2022 21:59 Ответить
іба...ті рогаті
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26.10.2022 21:59 Ответить
...і весь "православний талібан" - у заморських гяурських шмотках
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26.10.2022 22:05 Ответить
Дєті,
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!

Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони
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26.10.2022 22:09 Ответить
Да они сами и есть демоны - гнать чертей РПС "российской православной секты" с Украины чтобы этой секты не было у нас.
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26.10.2022 22:09 Ответить
Вітаю!
Як куйндя, не подохло? А свинопси? А чорти у рясі? Може *****? Як що ні, то що вони мають спільного з Богом? Касабу, треба молитись на курку мутанта!!!
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26.10.2022 22:10 Ответить
Oi, *******! 😂
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26.10.2022 22:11 Ответить
Das ģebili i ģebiļjački.
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26.10.2022 22:13 Ответить
Єдині бєси на Азовсталі, це ті що на фотографіях
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26.10.2022 22:16 Ответить
Невигідно кацапам психлікарні утримувати на окупованих територіях - ідіоти на вулицях потрібні
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26.10.2022 22:16 Ответить
А ось воно чим той червоний хрест займається
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26.10.2022 22:17 Ответить
скрепні хоругвеносці - досі в ліс на півночі Київа не зайти, такі вонючі...
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26.10.2022 22:23 Ответить
Сергей Гайдай, наш зеленый борец за Луганскую область, в 2016 году получил орден от РПЦ. Так может это шиза, а не вот эта тетка в чепчике с крестом?
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26.10.2022 22:23 Ответить
Раша - не країна, а злоякісна мутація поїханого з глузду пекла
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26.10.2022 22:24 Ответить
а зараз теж саме тільки "гусинім шагом".
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26.10.2022 22:25 Ответить
свято вірю, що батько цей 96й кацапський квартал бачить!
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26.10.2022 22:30 Ответить
Які вони кончені.Просто слов нема.Це якийсь дурдом на колесах.Довбані клоуни
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26.10.2022 22:32 Ответить
Звичайний російський православний фашизм !
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26.10.2022 22:42 Ответить
Чєрті самі себе вигоняють.
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26.10.2022 22:47 Ответить
цілком можливо
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27.10.2022 00:14 Ответить
А ведь по трупам не отпетых топтались там, и знают это. И заживо засыпанных, и тоже знают это. Не простит бог им это. А вот это знать не хотят.
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26.10.2022 23:17 Ответить
А ми дивуємся куди вони пацієнтів херсонського психдиспансеру вкрали та вивезли. Вони ж їм ментально близькі поки хворі.
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26.10.2022 23:18 Ответить
Найцікавіше, що ці малахольні окрім своїх хазяїв ні в кого не вірять. Вони своїх хазяїв і вважають Богом. На нього моляться і для нього ці хороводи водять.
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26.10.2022 23:24 Ответить
Четыре *****.та,, та таких под каждой церквой мацковского паханата по штук 10 тусуется)))
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26.10.2022 23:35 Ответить
следующая остановка - кремль
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26.10.2022 23:52 Ответить
Їх тут малувато,а я думав що з Херсонської дурки пацієнтів на хрестну ходу повезли.
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26.10.2022 23:54 Ответить
от накинулися на нещасних рпц-прихожан. Люд правильно роблять - виганяють бісів. А ми з вами знаємо, що то за біси. Значить скоро-нескоро, а біси підуть не тільки з Херсону, а і з Маріуполя.
Тут правильну думку хтось сказав: клянеш Україну - хай тобі раша пенсію платить.
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27.10.2022 00:13 Ответить
Це якийсь сюр... головний демон сидить в кремлі, а точніше в бункері.
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27.10.2022 00:17 Ответить
Ja pierdolę
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27.10.2022 01:44 Ответить
сатанисты проводят "крестный зод", Оруэлл заплакал на том свете
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27.10.2022 02:56 Ответить
This cracked me up so bad, I shat my pants. Holy, fucking, shit.
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27.10.2022 06:42 Ответить
рюзке придурки,быдлонасекомыши с болот мацковии
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27.10.2022 08:54 Ответить
Іпанутим немає спокою...
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27.10.2022 09:08 Ответить
Яркий пример самоэкзорцизма (и необходимости неотложной психиатрической помощи).
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27.10.2022 09:15 Ответить
Ї@ать толпа...
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27.10.2022 11:35 Ответить
И медсестра туда же! Она должна была их в палатах запереть! Не уследила и возглавила мероприятие.
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27.10.2022 12:24 Ответить
Це не окупанти, це мразі, які таки дочекалися свого часу!
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27.10.2022 16:26 Ответить
зомбі-апокаліпсис...
раніше любив дивитися під пивасік

більше не хочу
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27.10.2022 16:34 Ответить
Козлами пахнет
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27.10.2022 18:47 Ответить
 
 