Депутат Купянского райсовета от "Слуги народа" обеспечивал оккупантов продовольствием. ФОТОрепортаж

Депутат Купянского районного совета добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Находясь в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу на пользу страны-агрессора после захвата части региона.

Для этого должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, речь идет о гендиректоре Купянского молочно-консервного комбината и депутате "Слуги народа" Александре Радченко.

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