Депутат Купянского райсовета от "Слуги народа" обеспечивал оккупантов продовольствием. ФОТОрепортаж
Депутат Купянского районного совета добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Находясь в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу на пользу страны-агрессора после захвата части региона.
Для этого должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СМИ, речь идет о гендиректоре Купянского молочно-консервного комбината и депутате "Слуги народа" Александре Радченко.
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Для таких людей чужого горя і біди не існує - усім допомагає , бо
"праведник світу" і може отримати зірку-Давида , або кремлівську - хто його знає .
Отримали кого загодно,крім Президента!
а вопрос непростой. приходят дяди со стволами и говорят "мы тут навсегда, будешь работать, как скажем, или на подвал, всё отберём, и дом и машину. и семью тоже на подвал."
а то и в расстрельный ров. так, что разбираться надо.