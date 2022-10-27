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Депутат Купянского райсовета от "Слуги народа" обеспечивал оккупантов продовольствием. ФОТОрепортаж

Депутат Купянского районного совета добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Находясь в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу на пользу страны-агрессора после захвата части региона.

Для этого должностное лицо осуществило "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, речь идет о гендиректоре Купянского молочно-консервного комбината и депутате "Слуги народа" Александре Радченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

Депутат Купянского райсовета от Слуги народа обеспечивал оккупантов продовольствием 01
Депутат Купянского райсовета от Слуги народа обеспечивал оккупантов продовольствием 02
Депутат Купянского райсовета от Слуги народа обеспечивал оккупантов продовольствием 03
Депутат Купянского райсовета от Слуги народа обеспечивал оккупантов продовольствием 04
Депутат Купянского райсовета от Слуги народа обеспечивал оккупантов продовольствием 05

СБУ (19901) Харьковщина (5577) Купянск (635)


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Топ комментарии
+25
радченко олександр олександрович, между прочим из слуг нариту кто бы сомневался
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27.10.2022 09:46
+16
Чергова мерзенна ублюдіна...
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27.10.2022 09:41
+15
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27.10.2022 09:48
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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27.10.2022 09:41 Ответить
нагіляку
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27.10.2022 09:46 Ответить
радченко олександр олександрович, между прочим из слуг нариту кто бы сомневался
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27.10.2022 09:46 Ответить
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27.10.2022 09:48 Ответить
істинний "слуга урода"
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27.10.2022 10:04 Ответить
Як і більшість моносброду!
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27.10.2022 13:24 Ответить
Мікіла Яновіч - ти???
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27.10.2022 10:21 Ответить
точніше "слуг урода"
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27.10.2022 10:02 Ответить
Та возможно и с комуняк успел побыть итд.
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27.10.2022 11:49 Ответить
Яка несподіванка
https://www.facebook.com/zeradchenkooleksandr/

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27.10.2022 09:51 Ответить
дайте вгадаю: "слуга народу"?
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27.10.2022 09:58 Ответить
"кармілєц" і гуманітарний борець з голодом !
Для таких людей чужого горя і біди не існує - усім допомагає , бо
"праведник світу" і може отримати зірку-Давида , або кремлівську - хто його знає .
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27.10.2022 10:01 Ответить
Давида
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27.10.2022 10:09 Ответить
зе-шоблу потрібно гнати гнати і гнати
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27.10.2022 10:03 Ответить
Не гнати а в зоні згноїти
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27.10.2022 11:08 Ответить
Розстріляв би і рука не затремтіла
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27.10.2022 10:14 Ответить
кто мешает?
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27.10.2022 11:24 Ответить
особисто знаю нашого місцевого фермера середньої руки, який в лютому висловлювався в дусі "ну і шо, яка різниця, кому платити податки, хай тільки мене не чіпають". вправили мізки, але чи щиро він міняв думку, чи ні, на щастя не дізнались.
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27.10.2022 10:15 Ответить
Може надівся "земелькою прирости" ?
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27.10.2022 10:29 Ответить
та в його віці і з його здоров'ям слово "земелька" вже більше значення має таке, метафізичне.. але бачите - чим більше грошей, тим легше домовитись і з совістю своєю, і з патріотизмом.
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27.10.2022 10:31 Ответить
в кипящее молоко ******** пускай "омолаживается".............вот же ***** ватный..........................................
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27.10.2022 10:49 Ответить
Не сказано здесь, возможно это известный завод по выпуску сгущенки. В голубом цвете что была. При совке считалась лучшей. Потом многие стали такой орнамент и цвет применять. Но вкус не смогли. Купянск сдал мэр сразу в 25 числах. С тех пор той сгущенки не стало. Дело не в ней. Предателей просто море. Как бы не здесь наша старая беда вековая. Пора говорить в слух все. Ведь последний шанс нам выпал кем то стать.
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27.10.2022 11:47 Ответить
Якщо колаборант, то завжди із бувши "жопоблока" та "Слуг"! Про що це говорить? Питання риторичне.
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27.10.2022 12:55 Ответить
Слуга не того народа
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27.10.2022 12:57 Ответить
Кого обрав "мудрий нарід" повторюючи за расєянами "кто угодно,кроме Порошенка!".
Отримали кого загодно,крім Президента!
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27.10.2022 13:28 Ответить
у них сгущёнка неплохая была, ел до войны.
а вопрос непростой. приходят дяди со стволами и говорят "мы тут навсегда, будешь работать, как скажем, или на подвал, всё отберём, и дом и машину. и семью тоже на подвал."
а то и в расстрельный ров. так, что разбираться надо.
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28.10.2022 02:01 Ответить
положительный момент - дело возбудили несмотря на партийную принадлежность.
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28.10.2022 02:04 Ответить
 
 