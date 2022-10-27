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Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. ФОТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского министра обороны.

"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – написал Анушаускас.

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Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику 01

Литва (2461) помощь (7803) Арвидас Анушаускас (38)


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Топ комментарии
+19
Маленька Литва допомагає чим може.
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27.10.2022 11:01
+13
Спасибі! Будь-який транспорт на фронті ніколи зайвим не буде.
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27.10.2022 11:07
+12
Ось мені цікаво, чи розмитнив клоун лісапет який йому подарували в Естонії?
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27.10.2022 11:10
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Щас наша доблестная мутная служба будет мзду требавать?
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27.10.2022 10:59 Ответить
Ось мені цікаво, чи розмитнив клоун лісапет який йому подарували в Естонії?
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27.10.2022 11:10 Ответить
вымаражуют шлендры и гомнодипутаты в дорогих шмотках и тухлях..мрози. ...
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27.10.2022 11:13 Ответить
Зебілятко обізвалось. Ги-ги.
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27.10.2022 11:30 Ответить
Маленька Литва допомагає чим може.
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27.10.2022 11:01 Ответить
Norvego cexski variant,peredelan dlia armiji.
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27.10.2022 11:03 Ответить
doostatocno bystro mozet jexat i perestrelenami koliosami
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27.10.2022 11:08 Ответить
Традиційно Литві щира подяка!!!
Тепер Українці точно знають, хто в них друзі, а хто вороги...
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27.10.2022 11:31 Ответить
Eti masini s afganistana misiji gde nasi sluzili .Vsego 12 imeli,7 Ukraine otdali.Vse ispravnyje xorosem sostojanije.Tam druguju texniku peredali no ob etom nelzia pisat
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27.10.2022 12:28 Ответить
Виват Литва!
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27.10.2022 15:05 Ответить
🙏
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27.10.2022 12:43 Ответить
Спасибі! Будь-який транспорт на фронті ніколи зайвим не буде.
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27.10.2022 11:07 Ответить
Зелёные крысы *******
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27.10.2022 11:17 Ответить
Литва - респект!
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27.10.2022 11:23 Ответить
Де куплені бюджетними організаціями автомобілі Toyota Land Cruiser в Україні один показували в Монако.
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27.10.2022 11:34 Ответить
Навіщо крузак везти вантажівкою, яка жре втричі більше палива, а потім її ще назад повертати?
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27.10.2022 12:29 Ответить
На базі чеської Татри Україна запустила новий ракетний комплекс Буревій...
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27.10.2022 16:13 Ответить
Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку. ФОТО Джерело:
Знову буде возити Зе владу чи депутатів ?
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28.10.2022 15:23 Ответить
Жалко что офис президента на таких старых моделях не ездит могли бы забрать
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01.11.2022 23:22 Ответить
 
 