Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. ФОТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского министра обороны.

"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – написал Анушаускас.

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