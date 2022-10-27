Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. ФОТО
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского министра обороны.
"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – написал Анушаускас.
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