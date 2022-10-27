27 октября из портов Черноморск и Южный вышли 7 судов со 102 тыс. тонн агропродукции, - Мининфраструктуры. ФОТО
Сегодня, 27 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Черноморск и Южный вышли 7 судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры Украины.
На их борту было 102 тыс. тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.
Среди них балкер STELLA GS со 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса.
С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.
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показать весь комментарий27.10.2022 11:59 Ответить Мне нравится 1
Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий27.10.2022 12:58 Ответить Мне нравится 1
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