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27 октября из портов Черноморск и Южный вышли 7 судов со 102 тыс. тонн агропродукции, - Мининфраструктуры. ФОТО

Сегодня, 27 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Черноморск и Южный вышли 7 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры Украины.

На их борту было 102 тыс. тонн агропродукции. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Среди них балкер STELLA GS со 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса.

С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Смотрите: Еще 4 судна с 107,2 тыс. тонн агропродукции вышли сегодня из портов Большой Одессы, - Мининфраструктуры. ФОТО

27 октября из портов Черноморск и Южный вышли 7 судов со 102 тыс. тонн агропродукции, - Мининфраструктуры 01

порт (734) экспорт (877) Мининфраструктуры (941)


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Годуватиме Iран.
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27.10.2022 11:59 Ответить
Торгівля не на крові.
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27.10.2022 12:58 Ответить
 
 