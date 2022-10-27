Суд в Харьковской области взял под стражу предателя, который сдавал оккупантам односельчан. ФОТО

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МВД Украины.



"Следствием установлено, что 30-летний житель села Гороховатка Изюмского района с 26 февраля во время временной оккупации села военными РФ активно сотрудничал с оккупантами - добровольно предоставлял продукты питания, свою технику, выполнял различные поручения, информировал о домах местных жителей для их незаконного использования и ограбления. Правонарушитель рассказал оккупантам, где проживают военнослужащие ВСУ и члены ТРО, а также местонахождение проукраински настроенных жителей села", - говорится в сообщении.



Следователями Изюмского РУП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

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