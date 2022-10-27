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Суд в Харьковской области взял под стражу предателя, который сдавал оккупантам односельчан. ФОТО

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МВД Украины.

"Следствием установлено, что 30-летний житель села Гороховатка Изюмского района с 26 февраля во время временной оккупации села военными РФ активно сотрудничал с оккупантами - добровольно предоставлял продукты питания, свою технику, выполнял различные поручения, информировал о домах местных жителей для их незаконного использования и ограбления. Правонарушитель рассказал оккупантам, где проживают военнослужащие ВСУ и члены ТРО, а также местонахождение проукраински настроенных жителей села", - говорится в сообщении.

Следователями Изюмского РУП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

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Суд в Харьковской области взял под стражу предателя, который сдавал оккупантам односельчан 01

МВД (9318) Харьковщина (5577) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+25
Кажись їбало ціле, недолік треба виправити
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27.10.2022 12:08
+20
Судя по фото сцыкливое дохлое ничтожество. Отдайте его в руки односельчан.
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27.10.2022 12:17
+18
На гілляку...
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27.10.2022 12:11
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Кажись їбало ціле, недолік треба виправити
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27.10.2022 12:08 Ответить
Смерть рашистским пособникам.
точка.
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27.10.2022 12:09 Ответить
а він не слуга народу в них це в тренді
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27.10.2022 12:10 Ответить
На гілляку...
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27.10.2022 12:11 Ответить
На гиляку ‼️‼️
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27.10.2022 12:14 Ответить
Судя по фото сцыкливое дохлое ничтожество. Отдайте его в руки односельчан.
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27.10.2022 12:17 Ответить
Отак вийде через десять років - а на вулицях і поговорить ні з ким - всі говорять українською мовою! Читав що старі "зеки" після закінчення строку не знали куди приткнуться і навмисно вчиняли новізлочини щоб отримать строк і повернуться у звичну для себе тюремну обстановку
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27.10.2022 12:23 Ответить
Жіноча куртка? це він чи воно? скоріше за все - воно.
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27.10.2022 12:23 Ответить
Дехто намагався всю країну здати і нічого
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27.10.2022 12:37 Ответить
А чого на фото баба? Чи то тільки мені так здалося?
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27.10.2022 13:18 Ответить
А Начальника Харькова уже выпустили, извинившись ?
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27.10.2022 13:21 Ответить
Вот же овца....
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27.10.2022 13:22 Ответить
Может я путаю, но государственная измена должна наказываться смертью.
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27.10.2022 14:21 Ответить
 
 