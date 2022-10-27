В результате утреннего обстрела Хотинской громады Сумщины повреждены 5 частных домов, библиотека, амбулатория, аргопредприятие. ФОТОрепортаж
От утренних взрывов, которые слышали и в Сумах, пострадала Хотинская громада.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В 7:40 россияне из артиллерии обстреляли одно из сел громады.
На мирные улицы и гражданских людей рашисты направили залпы из "Градов" и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 мм калибра.
Взрывы были в центре села: повреждены 5 частных домов.
При этом, в один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью – ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село.
Осколок пробил две стены в библиотеке и амбулатории.
Работники чудом не пострадали.
Есть разрушение и на местном аргопредприятии. Осколком задела сторожевую собаку, та шокированная, снаряд разорвался прямо возле нее.
Повреждены линии электропередачи, интернет.
На месте работают энергетики, газовщики, коммунальные службы, правоохранители и саперы.
Сразу домохозяйства получили необходимые стройматериалы, продолжается работа по восстановлению домов людей", - говорится в сообщении.
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