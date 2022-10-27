Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киевской области ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед".

Об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.



К ликвидации пожара было привлечено 8 единиц техники и 48 спасателей личного состава.



Жертв и пострадавших нет.

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