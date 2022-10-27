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Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киевской области ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед".

Об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

К ликвидации пожара было привлечено 8 единиц техники и 48 спасателей личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

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Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС 01
Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС 02
Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС 03

Киевская область (4136) обстрел (27165) ГСЧС (4971) инфраструктура (251)


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Вроде как и разрушений не особо много, хотя может так кажется
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27.10.2022 15:12 Ответить
Ну да. Снимки ночные. Новость дневная. Тушили несколько часов.

Чтож так долго-то, при небольших разрушениях? А грелись ночью у огня!

...........................................

Говорили же: думайте!
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27.10.2022 15:37 Ответить
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27.10.2022 15:55 Ответить
 
 