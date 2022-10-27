Пожар, вызванный ночными обстрелами объектов инфраструктуры Киевщины, ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Киевской области ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед".
Об этом в телеграм-канале сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
К ликвидации пожара было привлечено 8 единиц техники и 48 спасателей личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
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Чтож так долго-то, при небольших разрушениях? А грелись ночью у огня!
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Говорили же: думайте!