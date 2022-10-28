Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и тепловизоров для фронта. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для фронта дронов, тепловизоров, планшетов, прицелов и расходников для ВАК аппаратов в госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Я прошу очень серьезно относиться к событиям на фронте, потому что продолжаются адские бои, ВСУ освобождают украинские земли. У нас много потерь и много раненых бойцов. На фронт нужна наша помощь! В районе Бахмута нужны дроны и тепловизоры, там очень ужасные бои. У меня счет за три тепловизора на 170 тыс., 83 тыс. уже собрали. Нужны планшеты для минометчиков - 21 тыс. Нужны прицелы, цена одного 26 тыс. И очень срочная потребность для госпиталя, расходники для ВАК аппаратов, это то, что спасает ноги и руки бойцов, счет на 60 тыс.", - написала волонтер.

Юсупова также отчиталась о расходах собранных средств за прошедшую неделю:

"С понедельника я купила 6 прицелов - 130 тыс. и 26 тыс. Два аккумулятора -11 тыс. Два тепловизора -119 300 грн. Тактические рюкзаки и спальники - 40 500 грн.

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