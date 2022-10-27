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Разоблачены четыре жительницы Бериславского района, которые участвовали в проведении псевдореферендума на Херсонщине. ФОТО

На освобожденной территории Херсонщины разоблачено и сообщено о подозрении четырем жителям Бериславского района, участвовавшим в работе избирательной комиссии, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области. В настоящее время им избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, с 23 по 27 сентября 2022 года подозреваемые в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, "рекомендуя" участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали бюллетени так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета результатов.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Разоблачены четыре жительницы Бериславского района, которые участвовали в проведении псевдореферендума на Херсонщине 01

Офис Генпрокурора (2468) псевдореферендум (135) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+16
тут даже через замазаные лица видно что все 4 это типичные алкашки поддерживающие русский мир
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27.10.2022 15:59
+11
на гіляку запроданців !!!
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27.10.2022 16:00
+9
Зачем фото, если оно заблюрено? Кто мне, дебилу, может это объяснить?
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27.10.2022 16:16
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Чупірадла
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27.10.2022 15:58 Ответить
тут даже через замазаные лица видно что все 4 это типичные алкашки поддерживающие русский мир
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27.10.2022 15:59 Ответить
Дело не в замазаных лицах, а втом что их нужно сажать на бутылки, чтобы остальным неповадно было.
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27.10.2022 17:02 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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27.10.2022 16:00 Ответить
Не факт що то добровільно і я би розбирався в кожному випадку. Якщо приставили автомата в спину то що залишалось робити??? Так можна всіх хто був на окупованій території під зрадників записати, як в сталінські часи - не встиг евакуюватись і провів роки в окупації - велкам в ГУЛАГ на 25 років.
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27.10.2022 16:06 Ответить
всі не розносили папірці від окупантів . я нагадаю що надмірна толерантність призвела до війни .
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27.10.2022 16:19 Ответить
я повторюсь що треба розбиратись а не вішати ярлики. Самі виявили бажання та старались - до відповіді. Примусили під страхом розстрілу - то інша тема. Так можна продавчинь магазинів записати в колоборанти бо продавали щось кацапам
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27.10.2022 17:30 Ответить
так у новині ж пише чітко чорним по білому "повідомлено про підозру", розберуться,не переживай
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27.10.2022 18:07 Ответить
пожиттєве *****!
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27.10.2022 16:15 Ответить
Зачем фото, если оно заблюрено? Кто мне, дебилу, может это объяснить?
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27.10.2022 16:16 Ответить
8 BOTTLES, PLEASE!
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27.10.2022 16:17 Ответить
шас місцеві суди заволинять років на 10 як зі штепою
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27.10.2022 16:20 Ответить
Таких в Мариуполе было полно...ЖДУнов рюSSkoго мира...
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27.10.2022 16:24 Ответить
нормуль.
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27.10.2022 16:35 Ответить
Что не день или падлик морозов, или Зоя , или много таких и сразу! Страна совковых хероев, морей безкрайних трудовых!
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27.10.2022 17:08 Ответить
Усі чотири-мерзенні савкові смердючі відрижки...
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27.10.2022 17:13 Ответить
Типовий портрет: в минулому комуністки, російськомовні, прихожанки церкви московського патріархату, прихильниці януковича, путіна, росії, регіоналки у недавньому минулому. До гілляки!
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27.10.2022 17:29 Ответить
і на останніх виборах гАласували за Голобородька
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27.10.2022 23:34 Ответить
Все как одна - пергидрольные тетки.
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27.10.2022 18:06 Ответить
***** кугутська,совкові відрижки!
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27.10.2022 18:35 Ответить
Отправить тварей на разбор завалов. Паспорт отобрать. Пенсии ***** не платить.
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27.10.2022 20:57 Ответить
 
 