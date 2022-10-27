Белорусским военным показали NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 из вооружения ВСУ. ФОТО
Командование вооруженных сил Беларуси показало военным оружие, которым воюют ВСУ.
Демонстрация прошла накануне на полигоне "Осиповичский" в Минской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".
Там состоялось оперативное собрание командного состава состава ВС РБ. Их целью было обобщить опыт войны в Украине и скорректировать боевую подготовку белорусских военных в новом учебном году.
Военным показали противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, а также германский ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3.
"Вероятнее всего, ВС РФ передали своим коллегам несколько захваченных в ходе боев образцов, чтобы беларусские военные могли воочию увидеть "знаменитого "Джавелина", а не рассматривать его по картинкам из интернета. Продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения, не сообщается. Надеемся, что беларусские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике, - отмечает "Белорусский Гаюн".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🤑
.Більше б було користі .
Tam vovse nevažno džavelin ili kuljka...
продав..
драпанулишвидко вийшли. Пам'ятаєте? Тому свій сарказм тримайте при собі.
розвеселив МАЗ на другому плані
Наче відчувають як оці штуки будуть херячить по них!)
Это ТА ЖЕ САМАЯ "новость"?