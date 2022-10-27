Белорусским военным показали NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 из вооружения ВСУ. ФОТО

Командование вооруженных сил Беларуси показало военным оружие, которым воюют ВСУ.

Демонстрация прошла накануне на полигоне "Осиповичский" в Минской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Там состоялось оперативное собрание командного состава состава ВС РБ. Их целью было обобщить опыт войны в Украине и скорректировать боевую подготовку белорусских военных в новом учебном году.

Военным показали противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, а также германский ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3.

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"Вероятнее всего, ВС РФ передали своим коллегам несколько захваченных в ходе боев образцов, чтобы беларусские военные могли воочию увидеть "знаменитого "Джавелина", а не рассматривать его по картинкам из интернета. Продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения, не сообщается. Надеемся, что беларусские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике, - отмечает "Белорусский Гаюн".

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