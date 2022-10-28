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Россияне накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли три громады на Днепропетровщине - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина…

Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Людей не задело.

В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.

В Красногригорьевской громаде разрушены дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирены и прошла без обстрелов и на эту минуту спокойно.

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Россияне накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач 01
Россияне накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач 02
Россияне накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач 03
Россияне накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач 04

обстрел (27165) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3953)


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