Россияне накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены многоэтажные и частные дома, линии электропередач. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли три громады на Днепропетровщине - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина…



Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.



Людей не задело.



В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.



В Красногригорьевской громаде разрушены дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах ночь прошла под звуки сирены и прошла без обстрелов и на эту минуту спокойно.

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