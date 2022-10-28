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Тайна "грязной бомбы", судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Диалог с цивилизованным миром

Смотрите: Знак судьбы для Путина, настоящая цель "спецоперации", "Судный день" Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Требую переговоры!

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тайна "грязной бомбы"

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

МО РФ на мировой арене

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Тем временем в Украине...

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Потомок Шарикова

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Судьба российского оккупанта

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Обязательно

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Обычные выходные в украинской семье по мнению российской пропаганды

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Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Возвращение

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Настоящее

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Кровавые деньги

Тайна грязной бомбы, судьба российского оккупанта, потомок Шарикова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Положение дел армии РФ

Больше фотожаб смотрите здесь

Медведчук Виктор (1789) путин владимир (31270) россия (95546) фотожаба (14394) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+23
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28.10.2022 09:02
+21
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28.10.2022 10:05
+18
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28.10.2022 09:44
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Воно було б смішно якби не війна,розруха,голод холод. Економіка не працює,слуги збагачуються, уряд шмигаля ще більше кидає народ в злидні. Де жаби на це. Коли пишуть про 30% безробітних, думайте, що їх усі 60.
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28.10.2022 08:43 Ответить
То всьо Порошенко винуватий!
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28.10.2022 08:47 Ответить
Який? Тей хто передає реальну допомогу на фронт чи тей хто барига на крові?
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28.10.2022 09:19 Ответить
барига на крові у нас вава-зелупа
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28.10.2022 13:42 Ответить
"вьі ніпанімаєтє, єто другоє!!1" ©
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29.10.2022 12:26 Ответить
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29.10.2022 20:12 Ответить
Дивно що ви тут 3 дні і уже коментуєте. Що подоляк потребує допомоги
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28.10.2022 11:38 Ответить
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28.10.2022 09:02 Ответить
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28.10.2022 09:44 Ответить
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28.10.2022 10:03 Ответить
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28.10.2022 10:05 Ответить
https://ibb.co/j4FQGsz
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28.10.2022 12:18 Ответить
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28.10.2022 15:50 Ответить
 
 