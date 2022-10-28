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Новости Фото Оккупация Крыма Война
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Россияне восстанавливают базу подлодок в оккупированной Балаклаве, чтобы прятать там субмарины с "Калибрами". ФОТО

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали строительство дополнительной инфраструктуры возле так называемого "Объект 825" в Балаклаве, где когда-то размещалась советская подземная база для подлодок.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, в восстановленной базе будут прятаться рашистские субмарины с ракетами "Калибр". Когда рашисты начали восстанавливать "Объект 825", они полностью восстановили туннельный проход для захода субмарин в укрытие. Очевидно, для запуска работы "музейного комплекса" оккупантам также пришлось восстанавливать полностью и вентиляционную систему, которая в советское время обеспечивала работу базы", - говорится в сообщении.

Читайте: С украинским флагом в Крым придет Европейский Союз, - Зеленский

Россияне восстанавливают базу подлодок в оккупированной Балаклаве, чтобы прятать там субмарины с Калибрами 01
Россияне восстанавливают базу подлодок в оккупированной Балаклаве, чтобы прятать там субмарины с Калибрами 02

Россияне восстанавливают базу подлодок в оккупированной Балаклаве, чтобы прятать там субмарины с Калибрами 03

Крым (26389) подводная лодка (195)


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Топ комментарии
+22
NATO forever



Бульбаші вигадали антиДжавелін

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28.10.2022 10:14
+17
Вільній Україні нічого не було потрібно, ні підводні човни, ні танки Оплот, ні ракетні бази, ні літаки, ні **********. Створили країну, де правлять вилупки, що обкрадають свій народ, виводять капітали в офшори, та купують собі хатиночки на Заході. І так усі 30 років. А тепер маємо, те що маємо.
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28.10.2022 10:18
+17
Министерство обороны Великобритании официально сообщило, что передает Украине подводные дроны Remus-100....Учеба операторов этих дронов уже идет, и «десятки военных ВМС Украины» будут обучены в ближайшие месяцы. Учат украинцев не только британцы, но и группа инструкторов 6-го флота ВМС США.
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28.10.2022 10:34
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Вентиляционную систему придётся наэббнуть.
А сама база пригодится потом нам.
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28.10.2022 10:11 Ответить
Министерство обороны Великобритании официально сообщило, что передает Украине подводные дроны Remus-100....Учеба операторов этих дронов уже идет, и «десятки военных ВМС Украины» будут обучены в ближайшие месяцы. Учат украинцев не только британцы, но и группа инструкторов 6-го флота ВМС США.
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28.10.2022 10:34 Ответить
NATO forever



Бульбаші вигадали антиДжавелін

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28.10.2022 10:14 Ответить
, тільки учора було тут,як вони вивчають ,а виходить, що навіть протидію уже мають. Креативно чи як там бульбашно
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28.10.2022 10:17 Ответить
здається, трубу для зливу фекалій треба дужче нахилити, бо з таким діаметром не вправлятиметься
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28.10.2022 10:18 Ответить
це в них типу теплова пастка.
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28.10.2022 10:28 Ответить
Непродуманий мангал - м'ясо з нього важко діставати
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28.10.2022 10:19 Ответить
Ще можна мішками з картоплею обвішати весь танк....
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28.10.2022 10:21 Ответить
От бляха бульбаші дебіли.
"Джавік" роспознає не тільки теплову сігнатуру об"єкту та , ще має в пам"яті фото з різних ракурсів що броньованої техніки, що в режимі по шайтан арбам.
"Стугні" ваапщє до дупи там лазер ний канал та ручне підведення.
Краще хай бульбу копають....
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28.10.2022 11:22 Ответить
матрасы из струганых бревен забыли на кровати налепить
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28.10.2022 13:45 Ответить
Севастопольці казали що у горі є великий грот з підводним входом. Ще з часів союзу.
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28.10.2022 10:15 Ответить
Был в нем. Красивое. Но там были ограничения по габаритам лодки, которая могла заходить в укрытие. Строилось при Хруще, хз, современные лодки имеют такие же размеры, как 50 лет назад.
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28.10.2022 12:33 Ответить
Был дружок у меня 40 лет назад. Там служил. Много рассказывал за тот завод. Служил он срочную на большом охотнике вроде, утверждал что через Босфор проводили, выводили подлодки в Средиземное море под днищем. Работали вместе на пасфлоте. Вроде не врал. Завод там уникальный. Вход под водой. Очень большая площадь производственно- ремонтная.
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28.10.2022 16:16 Ответить
Заводом бы я это не назвал. Это ремонтно-отстойная база. Но там возможность входа подлодок из бухты зависела от приливов и, точно помню, что внутренний канал был определенных размеров под дизельные лодки средины прошлого века. Может они и сейчас такие же. Не знаю.
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28.10.2022 19:47 Ответить
нехай "відновлюють"- ту "мишеловку" захлопнути для НАТО це робота в 5-ть хвилин...
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28.10.2022 10:17 Ответить
Ви, мабуть експерт у військовій справі, маєте освіту?
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28.10.2022 10:20 Ответить
технічно він правий. Якби ця фігня десь під Мурманском була, це одне, а тут набагато ближче: дійсно можна завалити вхід.
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28.10.2022 10:37 Ответить
А яка різниця - під Мурманськом чи під Севастополем? І чим завалити? База прикрита ПВО, через неї ще треба пробитися. І про НАТО я взагалі мовчав би. Організація, яка кожен місяць заявляє про те, що вони не будуть робити.
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28.10.2022 10:46 Ответить
В тому і різниця, що з близької відстані ппо легше пробити.
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28.10.2022 10:54 Ответить
кто тебе сказал что через кацапское пво не пробиться знаток мля..
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28.10.2022 13:46 Ответить
А там Джеймса бонда знімали, всі бачили
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28.10.2022 12:45 Ответить
Вільній Україні нічого не було потрібно, ні підводні човни, ні танки Оплот, ні ракетні бази, ні літаки, ні **********. Створили країну, де правлять вилупки, що обкрадають свій народ, виводять капітали в офшори, та купують собі хатиночки на Заході. І так усі 30 років. А тепер маємо, те що маємо.
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28.10.2022 10:18 Ответить
А "Вільна Україна"- це про що?
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28.10.2022 10:21 Ответить
Вільна Україна, незалежна Україна - що тут незрозумілого?
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28.10.2022 10:23 Ответить
А чому незалежній Україні не потрібна зброя?
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28.10.2022 10:37 Ответить
А це не до мене питання, чому 30 років поспіль нищили усе.
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28.10.2022 10:49 Ответить
Не гони волну. 30+ лет нищили все по всей Европе и, частично, Америке. Время было такое. Конец Холодной войны, разоружение, мир, жвачка, отсутствие серьезных врагов.
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28.10.2022 12:35 Ответить
а ты что не украинец? ты не створював державу? тогда какого хрена ты кому-то предьявляешь претензии?
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28.10.2022 13:50 Ответить
Да уж, с таким наритом и подходом мы врядли когдато запануем у своей сторонке
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28.10.2022 10:27 Ответить
Москалікам, які по-москалячому викривляють слово "нарОд" у нас панувати заборонено, так що навіть не чекай.
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28.10.2022 10:38 Ответить
но ведь мудрий нарід вибрал войну проголосовамшы за зелю. Был бы Порох сейчас, то и войны не было. Так что да, нарот, нарит, нарид, один хер, главное что мудрай
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28.10.2022 10:48 Ответить
Нарід, це в тебе в москалятіі, бо їм навіть обирати нікого не дають. А в Украіні - народ із дуже молодим самоврядуванням, таким притаманно вчитися на своїх помилках десь перших років 50-100 свого існування.

За Зєбіла проголосували 73%, і я теж за нього не голосував, але визнали президентом зєбіла 100% і ми, порохоботи, також, тому що ми визнаємо демократію і вибори.

А вас, москалів, дико корчить від того, що ми випередили вас у самоврядуванні, ось ви власним фашиковським новоязом і бризкаєте.
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28.10.2022 11:04 Ответить
Я его никогда не признаю своим президентом. И каждый уважающий себя порохобот тоже. Так что спалился ты дружище
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28.10.2022 11:06 Ответить
Ну москалі теж не визнають, для них це "пєрєварот" і "хунта". Все сходиться.

Ні, кацапюра ссана, порохоботи теж визнають Зеленського президентом, хоч і набагато гіршим за попередника. Це москалі тужатьс вигадати нам "нєлєгітімну владу".
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28.10.2022 11:11 Ответить
Кстати, выбрать клована-членограя президентом это верховенство демократии. Хотя это наверное не о демократии, это о дыбилизме нарида. Как по мне, что през дитктатор, что клоун, что зек-якуновощ - это путь в никуда, и главная ошибка Порошенка была в том что он не заюзал админ ресурс, решил поиграть в демократию, но Украине она сейчас и нахер не нужна, только авторитаризм. Кстати зеля не демократ, он авторитарное подобие правителя: закрыл границы, не выпускает мужиков - сделав с них рабов, а своих кентов выпускает аж бегом, дальше крадет бабки на крадивныцтве, а слуге иегоные ваще берега потеряли.
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28.10.2022 11:13 Ответить
Москалятина, нарид, это твоя кацапская мамка и бурятская папка, а в Украине - нарОд и власть нарОда - демократия. Москальским тоталитарастам типа тебя тут нет места.
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28.10.2022 11:15 Ответить
О, а что это мы на личности переходим, родителей вспоминаем? Слышь ты, перхоть лобковая, тебя манерам не учили как разговаривать с приличными людьми в приличном обществе?
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28.10.2022 11:18 Ответить
Перхоть твой башкирский дед, если уважать украинский народ с любым президентом не научил.
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28.10.2022 11:19 Ответить
Понятно все с тобой, удачи
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28.10.2022 11:23 Ответить
без ботов и троллей запануємо швидше 100%
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28.10.2022 13:51 Ответить
И все это в обмен на гарантии безопасности. Так шо вылупки хто?
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28.10.2022 10:31 Ответить
До чого це ти ведеш ? Тобто - якби Україна була залежною , то їй би все це було потрібне ?? . Значить , всі проблеми в - незалежності України . Я тебе правильно зрозумів ??
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28.10.2022 10:38 Ответить
да именно - кацапские боты эту херню и набрасывают
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28.10.2022 13:53 Ответить
Ви коли кажете "і так усі 30 років" не замислювались, що 30 років, це тільки самісінький початок нашого шляху до зрілої демократії? Що йти до ідеалу доведеться років 100, як наприклад США?
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28.10.2022 10:41 Ответить
І то, навіть в США знайдуться упороті, які приведуть Трампа в Білий Дім.
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28.10.2022 11:07 Ответить
Вільна Україна підсвідомо розуміла, що наші арсенали зброї і *********** знаходяться на Заході, але кацапи, по своїй печерній тупості, цього не розуміли, тому послідовно знищували й вивозили арсенали на теренах України, примітивно думали, що справу зробили і захоплять нас за 3 дні... вже минув 250 день..., наші арсенали не закінчуються, в кацапів наоборот...
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28.10.2022 13:46 Ответить
нет дело не в арсеналах -дело в героических простых Украинских парнях - которые - раненные, с оторванными руками или ногами - не сдаются и еще идут в атаку - даже кацапские пропагандоны ******** !
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28.10.2022 13:56 Ответить
Героїзм українців потребує поклону й особливої похвали,(йху...ло все хрюкає про "один народ" - даже не сумно, просто смішно від тупої, примітивної образи) роль їх вирішальна в мужній обороні України, це тема хоч і споріднена, але дещо інша. в даному випадку мова про арсенали і зброю.
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28.10.2022 14:19 Ответить
арсенал говорят уже закончился - так что если бы не США и остальные сстраны была бы беда
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28.10.2022 14:25 Ответить
ви не зрозуміли моєї іронії.... про наші арсенали на Заході... Захід - Америка і Європа.
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28.10.2022 17:54 Ответить
Бабло уходит куда угодно,только не нищим кацапским пенсам.
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28.10.2022 10:20 Ответить
Расхерячить и точка....
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28.10.2022 10:22 Ответить
От чому без повернення Криму мир не можливий.
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28.10.2022 10:23 Ответить
Ніхто і не каже, що можливий.
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28.10.2022 10:49 Ответить
а кто тебе сказал что Крым не будут возвращать ты что с луны ?
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28.10.2022 13:57 Ответить
ЗеКодломойские арестовав Богуслаева спасли по факту его...,а кто ответит за гибель спецназа "Корд"в Запорожской области?Зе кодло под Суд...
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28.10.2022 10:23 Ответить
Бред. Там музей. Из Балаклавы даже базу погранцов вывели. Бухта заполнена яхтами и всякой прогулочной плавающей мелюзгой.
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28.10.2022 10:32 Ответить
Фото небось 2013 год)
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28.10.2022 10:50 Ответить
Нашёл веб-камеру Балаклавы с видом как раз на этот таинственны плавающий кран (правда вначале там реклама)
http://crimea-media.ru/Web_Balaklava_Buhta.html
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28.10.2022 11:10 Ответить
На геогаме только и бухту ту показывают и Севастополь! Часто захожу посмотреть. Особенно класс Венеция и Мальта. Та и сиднейская бухта где мост и театр. Вся молодость была на пасфлоте чмп.есть камеры на круизниках, или в ходу, или где стоят. Учитывать только время надо. Память ушедшая.
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28.10.2022 16:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N8TYZabKUNA ..у допомогу кацапо-дебілам військово-совковий ідіотизм 666ої армії темряви
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28.10.2022 10:40 Ответить
Як же це нагадує гітлерівські бази підводних човнів. Мабуть треба "закрити" виходи із цих підземель.
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28.10.2022 10:49 Ответить
Бред. Звичайний розпил.
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28.10.2022 10:50 Ответить
Шо за маячня?!
У орків вже не залишилось таких підводних човнів які б могли влізти в той "підземний канал" за своїми габаритами...
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28.10.2022 12:00 Ответить
Підлога Маккартні зі всей повагою до Вас , але ж війна , йде, з 2008-го року , газові , м'ясні , молочні. Гаряча фаза почалася в 2014 році . Як що навіть, був би Порошенко, Війна все одне відбулося . Трошки було би легче, однак, була би .
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28.10.2022 12:08 Ответить
было бы не трошки легче - а в 100 раз легче - точнее меньше жертв среди мирняка и военных
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28.10.2022 13:59 Ответить
Строители Балаклавской марины приступили к сносу зданий вдоль бухты.

в Балаклаве начали возведение яхтенной марины мирового уровня общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Стоянка будет рассчитана на 600 яхт длиной до 75 метров. У причалов появится многофункциональное здание яхт-клуба, где будет располагаться школа морского каякинга, заведения общепита и торгово-развлекательный центр.
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кстати никого не смущает флаг на этой картинке ?
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28.10.2022 12:09 Ответить
Значить дістануться ці підводні човни нам. Головне коли заберемо назад своє треба буде це зберегти та не дати агентам рф знищити як вони це зробили після розвалу ссср.
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28.10.2022 13:00 Ответить
наваліт туда файно !
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28.10.2022 13:34 Ответить
Калібри у раши встановлені на "варшавянке". Ця лодка завширшки 9.9 метрів. Вона не влізе в тунель, вона на ТРИ МЕТРИ ширше. Його робили для лодок 613 та 633 проєктів - максімум 6,7 метрів.
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28.10.2022 14:44 Ответить
Для тих, хто "в домікє": я десь писав, що Крим не будуть повертати, чи що його не треба повертати? 🤔
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28.10.2022 15:44 Ответить
 
 