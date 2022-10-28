Россияне восстанавливают базу подлодок в оккупированной Балаклаве, чтобы прятать там субмарины с "Калибрами". ФОТО

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали строительство дополнительной инфраструктуры возле так называемого "Объект 825" в Балаклаве, где когда-то размещалась советская подземная база для подлодок.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, в восстановленной базе будут прятаться рашистские субмарины с ракетами "Калибр". Когда рашисты начали восстанавливать "Объект 825", они полностью восстановили туннельный проход для захода субмарин в укрытие. Очевидно, для запуска работы "музейного комплекса" оккупантам также пришлось восстанавливать полностью и вентиляционную систему, которая в советское время обеспечивала работу базы", - говорится в сообщении.

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