Оккупанты ночью и утром обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области ночью и утром россияне продолжили обстреливать населенные пункты на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что на Донецком направлении обошлось без пострадавших. Под обстрелы ночью попали Марьинка, Красногоровка и Максимилиановка Марьинской громады. Утром оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку.

На Горловском направлении под вражеским огнем оказались Торецкая, Соледарская и Светлодарская громады. На Тореччине поврежден дом в Северном, продолжаются обстрелы окрестностей громады. В Соледарской громаде ночью были единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского. В Светлодарской громаде было громко на станции Майорск. Информация о пострадавших нет.

На Лисичанском направлении беспокойная ночь была в Торском и Заречном Лиманской громады. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

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