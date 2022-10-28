За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области. ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции зафиксировали за прошедшие сутки 100 ударов россиян по территории Сумской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области, в результате чего было повреждено 7 частных домов и линию электропередач. На Сумщине полицейские задокументировали 100 ударов армии РФ", - говорится в сообщении.
По этим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Ваван Щербатый
показать весь комментарий28.10.2022 12:08 Ответить Мне нравится 4
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