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За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции зафиксировали за прошедшие сутки 100 ударов россиян по территории Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области, в результате чего было повреждено 7 частных домов и линию электропередач. На Сумщине полицейские задокументировали 100 ударов армии РФ", - говорится в сообщении.

По этим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: В результате утреннего обстрела Хотинской громады Сумщины повреждены 5 частных домов, библиотека, амбулатория, аргопредприятие. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 01
За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 02
За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 03
За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 04
За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 05
За прошедшие сутки российские военные нанесли 100 ударов по Сумской области 06

МВД (9318) обстрел (27165) Сумская область (3133)


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Це не військові, це терористи.
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28.10.2022 12:08 Ответить
 
 