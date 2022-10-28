4 032 16
Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро. ФОТО
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid и основной оператор транспортировки природного газа в Литве Amber Grid отправили Украине оборудование на сумму около 100 тыс. евро для ремонта поврежденных РФ электрических подстанций и газопроводов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.
"Из-за целенаправленного разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины Litgrid и Amber Grid срочно отправили оборудование на сумму почти 100 000 евро для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов. Помощь будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+33 A San
показать весь комментарий28.10.2022 12:19
+20 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий28.10.2022 12:29
+11 Eques Patriam
показать весь комментарий28.10.2022 12:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
Сообщается что было около 18 взрывов
упд прилёты были не в Великой, а в Малой Лепетихе
Прилеты были и в Великой Лепетихе и в Малой Лепетихе. В Великой Лепетихе в здание ПТУ, где скопление орков.https://t.me/hueviyherson/28021/
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко їздить на новому позашляховику Chevrolet Tahoe. Це авто Україні передала компанія General Motors для вивезення українців із зони бойових дій і для гуманітарних місій.
Що це авто робить у користуванні Тимошенка - тут: https://youtu.be/P7gi4Hq-iNQ
Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
Щиро дякуємо!
Ce na žemaitskom, - <lišj by pomoglo> (doslovno).