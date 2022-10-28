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Новости Фото Помощь Украине
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Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро. ФОТО

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid и основной оператор транспортировки природного газа в Литве Amber Grid отправили Украине оборудование на сумму около 100 тыс. евро для ремонта поврежденных РФ электрических подстанций и газопроводов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

"Из-за целенаправленного разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины Litgrid и Amber Grid срочно отправили оборудование на сумму почти 100 000 евро для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов. Помощь будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow", - говорится в сообщении.

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Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро 01
Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро 02
Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро 03

газопровод (831) Литва (2461) помощь (7803) Тарифы на электроэнергию (2166) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+33
Литва, дякуємо.
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28.10.2022 12:19
+20
дякуємо.. (нам дякувати не передякувати ще не раз і не один рік...)
не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
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28.10.2022 12:29
+11
Як би не такі дружні до нас країни ой якби нам важко було би.

Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
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28.10.2022 12:53
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Литва, дякуємо.
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28.10.2022 12:19 Ответить
Детальніше тут.https://www.facebook.com/ahmenid/posts/2246225148879163 ЗСУ на Сватівському напрямку дуже близьки до того, щоб перерізати дорогу Р-66 (звісно, де саме... не скажу), але підкреслю, що значна її ділянка між Сватове та Кремінної вже знаходиться під їїх ефективним вогневим контролем... ділянка північніше Сватове вже перерізана, принамйні у двох місцях. Тому, командування військ противника вимушено здійснювати МТЗ свого тактичного угрупування в районі Сватове виключно через Троїцьке, або вкругаля, через Старобільск...
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28.10.2022 12:22 Ответить
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28.10.2022 12:24 Ответить
Литва
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28.10.2022 12:27 Ответить
дякуємо.. (нам дякувати не передякувати ще не раз і не один рік...)
не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
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28.10.2022 12:29 Ответить
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон 🇺🇦 Прилёты в Великой Лепетихе
Сообщается что было около 18 взрывов
упд прилёты были не в Великой, а в Малой Лепетихе
Прилеты были и в Великой Лепетихе и в Малой Лепетихе. В Великой Лепетихе в здание ПТУ, где скопление орков.https://t.me/hueviyherson/28021/
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28.10.2022 12:32 Ответить
Bihus.Info



Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко їздить на новому позашляховику Chevrolet Tahoe. Це авто Україні передала компанія General Motors для вивезення українців із зони бойових дій і для гуманітарних місій.
Що це авто робить у користуванні Тимошенка - тут: https://youtu.be/P7gi4Hq-iNQ


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28.10.2022 12:38 Ответить
Спасибо братья!
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28.10.2022 12:44 Ответить
Як би не такі дружні до нас країни ой якби нам важко було би.

Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
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28.10.2022 12:53 Ответить
.

Щиро дякуємо!

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28.10.2022 13:35 Ответить
Литовці справжні брати.
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28.10.2022 13:37 Ответить
Litva, I can write comments thanks to your help! 🔌
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28.10.2022 14:02 Ответить
Ačiū
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28.10.2022 14:17 Ответить
By tik mačyj
Ce na žemaitskom, - <lišj by pomoglo> (doslovno).
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30.10.2022 05:17 Ответить
thank you, Litva!
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30.10.2022 09:00 Ответить
 
 