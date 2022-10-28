Литва отправила Украине оборудование для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов на сумму около 100 тыс. евро. ФОТО

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid и основной оператор транспортировки природного газа в Литве Amber Grid отправили Украине оборудование на сумму около 100 тыс. евро для ремонта поврежденных РФ электрических подстанций и газопроводов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

"Из-за целенаправленного разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины Litgrid и Amber Grid срочно отправили оборудование на сумму почти 100 000 евро для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов. Помощь будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow", - говорится в сообщении.

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