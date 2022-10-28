Нацгвардейцы разбили российскую ДРГ и захватили в плен мобилизованного из ДНР. ФОТО
Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ противника на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".
Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий. В одном из первых столкновений их группу разбили", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пленного гвардейцы передали соответствующим службам.
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Украине остается только одно - направить эту войну назад в направлении арбата
Камуфло дуже дорогеньке. То кадровий військовослужбовець ріфляндії. Віддайте потвору до ВКР СБ України...
Питайте його (ну, в правильному сенсі) , нехай викладає все, падла годована.
Разве что добровольно "мобилизованный". Насильно мобилизованных в ДРГ никто не стал бы отправлять.