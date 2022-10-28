СБУ задержала своего сотрудника "на горячем", - получил 30 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

Подразделение внутренней безопасности разоблачило недобросовестного сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. В результате совместной спецоперации СБ Украины и ГБР он был задержан "на горячем" - когда он получил 30 тыс. долларов как второй транш взятки за "решение вопроса" в одном из уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник потребовал от частного предпринимателя 150 тыс. долларов. За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, служившее доказательной базой в одном из производств, и "закрыть дело". При этом он не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и занимался мошенничеством. Именно при получении "задатка" злоумышленника и задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

И.о. Главы СБУ Василий Малюк заявил, что курс на очищение Службы – один из приоритетов в деятельности СБУ.

Смотрите: В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк









