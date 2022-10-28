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СБУ задержала своего сотрудника "на горячем", - получил 30 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

сбу

Подразделение внутренней безопасности разоблачило недобросовестного сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. В результате совместной спецоперации СБ Украины и ГБР он был задержан "на горячем" - когда он получил 30 тыс. долларов как второй транш взятки за "решение вопроса" в одном из уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник потребовал от частного предпринимателя 150 тыс. долларов. За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, служившее доказательной базой в одном из производств, и "закрыть дело". При этом он не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и занимался мошенничеством. Именно при получении "задатка" злоумышленника и задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

И.о. Главы СБУ Василий Малюк заявил, что курс на очищение Службы – один из приоритетов в деятельности СБУ.

Смотрите: В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк

СБУ задержала своего сотрудника на горячем, - получил 30 тыс. долларов взятки 01
СБУ задержала своего сотрудника на горячем, - получил 30 тыс. долларов взятки 02
СБУ задержала своего сотрудника на горячем, - получил 30 тыс. долларов взятки 03
СБУ задержала своего сотрудника на горячем, - получил 30 тыс. долларов взятки 04
СБУ задержала своего сотрудника на горячем, - получил 30 тыс. долларов взятки 05

взятка (6160) задержание (6675) СБУ (19905)


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Топ комментарии
+30
Война войной а любимое занятие нельзя бросать. А за эту падлу молодые ребята жизни отдают.
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28.10.2022 13:38
+21
Делиться не захотел. Это я не пошутил. Знаю структуру
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28.10.2022 13:45
+16
Як були отуєвші падли так і залишились. Бляха в регіональних підрозділах опера дупу рвуть за отримання інфи, ці покидбки як завжди, тільки ксива з червоною печатко.
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28.10.2022 13:42
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Война войной а любимое занятие нельзя бросать. А за эту падлу молодые ребята жизни отдают.
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28.10.2022 13:38 Ответить
Як були отуєвші падли так і залишились. Бляха в регіональних підрозділах опера дупу рвуть за отримання інфи, ці покидбки як завжди, тільки ксива з червоною печатко.
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28.10.2022 13:42 Ответить
тут цікавіше інше - чому СБУ взагалі займається кримінальними справами
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28.10.2022 13:43 Ответить
Вони маючи кiнцi розрулюють. Вiн не один там цiлий ланцюг.
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28.10.2022 13:46 Ответить
ні якого ланцюга
все поділено, кожен на своєму місці
а це недоразвите вирішило закосити бабла на чужому полі
от і результат
на всю Україну
щоб знали та запам,ятали всі.
чужу корову доїти не можна.
і не слухайте всяку фуйню за чесність та принциповість силовиків...
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29.10.2022 19:41 Ответить
Хотів скрити... та не поділитись, як мовиться ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ПОДВЕЛА !!!
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30.10.2022 12:38 Ответить
цікаво. Можете більше і детальніше розказати?
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30.10.2022 19:53 Ответить
а що розказувати?
працює добре налагоджена система
це теж саме щоб ти пішов в садок сусіда рвати персики, грушки чи черешні
сусід зламав би тобі хребет
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31.10.2022 08:39 Ответить
Є статті ККУ підслідності СБУ. Естатті , що знаходяться в компетенції контори (там ОРД проводиться а слідчі дії або прокурорські, або МВС). Ну підрозділи "К" то окреме оповідання.
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28.10.2022 13:49 Ответить
Конечно, зачем заниматься шпионами, террористами, бандитами, когда можно и дальше продолжать "решать вопросы" с предпринимателями, всё по классике жанра. А потом в "монакский" батальон
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28.10.2022 13:50 Ответить
А фінансування ОРДЛО - це що? Звичайний "кримінал"? Так от - встановленням "різниці" між "криміналом звичайним" і "антидержавним" ці хлопці й займаються! І їм при проведенні оперативно-розшукових дій ніяке "довідкове бюро" не видає інформацію про направленість діяльності правопорушника!
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28.10.2022 18:46 Ответить
Всю контору филиал ФСБ РАЗОГНАТЬ , как профнепригодных, не выполнивших своей функции‼️Почему не арестовали перед ВОЙНОЙ , а вас предупреждали ЛУЧШИЕ РАЗВЕДКИ МИРА, всех потенциальных пособников РАШИЗМА- ДЕРКАЧА, Портнова,Спермоусова, Балецкого, Наумова, д'Ерьмака, Богуслаева ………………‼️‼️
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28.10.2022 13:54 Ответить
Віка Лисенко...Всіх розігнать і що, відразу ворог складе зброю? Ви хоча б уявляєте, який об'єм роботи, в рамках компетенції, СБУ виконує під час війни? Чи ви знаєте скільки співробітників наразі на фронті знищують окупантів? Чи знаєте про операції Служби, які підривають владу путіна? Навіщо постити цю ***.ю? Все нормально - СБУ "прибирає в себе в хаті"...
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30.10.2022 05:42 Ответить
Шо такое? Все себе решил захапать? Не, так дело не пойдет.
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28.10.2022 13:40 Ответить
одного понять не могу... зафигом в кабинете (????) получать взятку.... в кеше (???)
такой какой-то тупой и жадный СБУшник
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28.10.2022 13:42 Ответить
Делиться не захотел. Это я не пошутил. Знаю структуру
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28.10.2022 13:45 Ответить
Випередив, там починається завжди з ... до.. Але шось пішло не так, може свою доляху завищив без погодження с ШЕХВОМ?
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28.10.2022 13:48 Ответить
Ага-ага... шахрайство. А ті у кого справа в провадженні - ні сном ні духом...
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28.10.2022 13:47 Ответить
Хлопнули посередника
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28.10.2022 14:41 Ответить
війна то взагалі--прибуткова справа.Я просто впевнений,що таких багато на різних рівнях.
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28.10.2022 13:48 Ответить
Доброчесність та сбу -просто фантастика!!! Тоді і ОП без шпигунів та зрадників!
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28.10.2022 13:55 Ответить
В такi кишенi й мульйон легко влiзе..
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28.10.2022 13:58 Ответить
Здається, що основне завдання СБУ-це викриття зрадників та хабарників серед своїх співробітників.Може цю службу заборонити нахрєн?
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28.10.2022 14:00 Ответить
Держава, безпека, .. шо там третье?)
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28.10.2022 14:04 Ответить
Прогнившая безпека . Что от не ожидать ? Какую защиту ?
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28.10.2022 14:07 Ответить
Мабуть цей чорт не поділився та вирішив сам все захапати...
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28.10.2022 14:09 Ответить
поки були наумов і баканов був порядок, як тільки вони втікли, корупція знову повернулась у ф сбу
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28.10.2022 14:14 Ответить
і він же не останній
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28.10.2022 14:18 Ответить
Ну все правильно.
Притирив 30 тисяч - ай злодій! Розстрілять!
Притирив 20 мільйонів - нє, ну тут немає корупційної складової, то папа подарував.
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28.10.2022 14:23 Ответить
Як казала бандота в 90-х, бєз лаха і жизнь плаха!
Досі для бандюків в погонах актуально.
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28.10.2022 15:17 Ответить
Позорник.Фу
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28.10.2022 19:00 Ответить
працюю я так собі працюю у харківському СБУ ставлю кондіціонер. Я монтажник. А працівники сбу між собою розмовляють як віджати якийсь клапоть землі. відділеня середне. нас двоє нас не соромляться . було то два роки тому . вже й сбу у харкові русня розбила . а памьять залишилася
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30.10.2022 21:05 Ответить
 
 