СБУ задержала своего сотрудника "на горячем", - получил 30 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж
Подразделение внутренней безопасности разоблачило недобросовестного сотрудника в Главном Управлении СБУ в Киеве и области. В результате совместной спецоперации СБ Украины и ГБР он был задержан "на горячем" - когда он получил 30 тыс. долларов как второй транш взятки за "решение вопроса" в одном из уголовных производств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник потребовал от частного предпринимателя 150 тыс. долларов. За это обещал якобы вернуть изъятое имущество, служившее доказательной базой в одном из производств, и "закрыть дело". При этом он не имел никакого отношения к данному производству, не мог повлиять на расследование и занимался мошенничеством. Именно при получении "задатка" злоумышленника и задержали правоохранители", - говорится в сообщении.
В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему поставлено в известность о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
И.о. Главы СБУ Василий Малюк заявил, что курс на очищение Службы – один из приоритетов в деятельности СБУ.
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все поділено, кожен на своєму місці
а це недоразвите вирішило закосити бабла на чужому полі
от і результат
на всю Україну
щоб знали та запам,ятали всі.
чужу корову доїти не можна.
і не слухайте всяку фуйню за чесність та принциповість силовиків...
працює добре налагоджена система
це теж саме щоб ти пішов в садок сусіда рвати персики, грушки чи черешні
сусід зламав би тобі хребет
такой какой-то тупой и жадный СБУшник
Притирив 30 тисяч - ай злодій! Розстрілять!
Притирив 20 мільйонів - нє, ну тут немає корупційної складової, то папа подарував.
Досі для бандюків в погонах актуально.