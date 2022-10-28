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Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили медицинское оборудование для пяти машин скорой помощи, которые будут работать на фронте. Машины, недавно купленные в Европе, нуждались в дополнительном оснащении – теперь их полностью укомплектуют для проведения реанимационных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы наконец-то получили оборудование для "скорых". Обычно волонтеры берут на Западе уже подержанное и привозят то, что есть. Это – совершенно новое оборудование", – объясняет Порошенко.

Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 01Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 02

"Смотрите, какие возможности будут у военных медиков, работающих на линии фронта, чтобы спасать жизнь наших воинов. Это кислородные баллоны, системы для дозирования лекарств под капельницами. Очень качественные модели кроватей. Есть дефибрилляторы с возможностью делать кардиограмму. Есть аппараты искусственной вентиляции легких. Есть носилки, специальное оборудование для подогрева крови, которая будет вводиться в случае большой потери крови", – показывает Порошенко.

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Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 03

"Все это будет смонтировано в автомобилях повышенной проходимости, которые несколько дней назад были переданы нашим воинам. И полностью оборудованные машины приступят к спасению жизни раненых украинских защитников", – отмечает Порошенко.

Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 04
Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 05

"Мы будем делать все, чтобы спасти их жизнь. Будем делать все, чтобы помогать Вооруженным силам Украины. Мы будем делать все не просто для контрнаступления, а для нашей с вами победы", – отмечает Порошенко.

Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте 06

Стоимость медицинского оборудования – около 4 млн. грн. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами ОО "Дело Громад".

Порошенко Петр (19602) волонтеры (2634) скорая (367) оборудование (91)


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Топ комментарии
+36
ГЕТЬМАН !
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28.10.2022 14:00
+27
А шо купил для ВСУ ВладимОбоСанычь Зеленский?
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28.10.2022 14:03
+24
Настоящий президент Украины Поршенко ! А не зеленый Спрут МЕГАВОРЬЯ , РАЗВОРОВУЮЩЕГО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ !
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28.10.2022 14:04
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28.10.2022 13:59 Ответить
ГЕТЬМАН !
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28.10.2022 14:00 Ответить
порох кожен тиждень щось дає ЗСУ
зелені кожен день щось киздять
і пстрочать закони проти людей
і хо из х.....й
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28.10.2022 14:36 Ответить
Зустрічайте кирила тимошенка який розсікає на машині швидкої допомоги. Адже вона неброньована,тому для фронту не годиться.
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28.10.2022 14:01 Ответить
А шо купил для ВСУ ВладимОбоСанычь Зеленский?
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28.10.2022 14:03 Ответить
Флешку для видосиков.
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28.10.2022 14:06 Ответить
і то за гроші з бюджету
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28.10.2022 15:05 Ответить
Він герой Боневтік!
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28.10.2022 14:34 Ответить
Всі сезони Скотів і Голобородька ?
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28.10.2022 14:56 Ответить
Так а все ж, що зеленоморді придбали за свої кошти і передали в ЗСУ? Да і ти ставлячи такі питання, мабуть пожертвував пару лярдів.
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28.10.2022 15:51 Ответить
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28.10.2022 16:00 Ответить
Сам то понял, троляка измазанный ЗЕлёным говном, что написал?
Впрочем какова речь бессвязная твоего Вовы без суфлёра, такова и твоя писанина напоминающая писанину 4-х летнего ребёнка отставшего в своём развитии от сверстников.
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28.10.2022 16:28 Ответить
Господи, оно ещё и анализировать что то пытается!
І якщо ваша писанина вами вважається гарною українською мовою, то я просто в шоці від вашої безграмотності, що більш підходить жителю міста Пенза. Справді, ви пензюк? А я то думаю, чому від вашої писанини так смердить лаптями та онучами.
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28.10.2022 16:59 Ответить
Шо, в две смены тролим?
Стахановець?
До чего же вы умственно и морально убогие.
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28.10.2022 17:05 Ответить
так заспамити же обох брехливих зебілів!
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28.10.2022 18:56 Ответить
А зачем спамить умственно недоразвитых, дружище?
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28.10.2022 21:24 Ответить
Нет, он ваш дядька.
Ну, до свидания, дефективный. Я не кормлю тролей. особенно не подаю им по пятницам.
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28.10.2022 17:01 Ответить
"Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" - заслуговує на повагу
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28.10.2022 14:03 Ответить
Настоящий президент Украины Поршенко ! А не зеленый Спрут МЕГАВОРЬЯ , РАЗВОРОВУЮЩЕГО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ !
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28.10.2022 14:04 Ответить
Визиває тільки Повагу і Подяку справжньому Українцю. Усе потрібне для захисників України.
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28.10.2022 14:05 Ответить
"...Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад"..."що,падло зелене,з оченятками погано?
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28.10.2022 14:17 Ответить
А ти збільш цю суму в два рази і тебе поставлять першим
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28.10.2022 14:23 Ответить
Угомонись,зелёнопузый.
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28.10.2022 14:28 Ответить
Подивись чудо - зезидента на Т2 ,у будь який час доби,і тебе попусте!
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28.10.2022 14:30 Ответить
Порох-сила.....ЗЕльц-могила....просто ФАКТ.
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28.10.2022 14:09 Ответить
Це ж не супутник, це необхідно.
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28.10.2022 14:13 Ответить
ЗеКодломойские отомстят...Кучма с Пинчуком купят у Столтенберга тысячу дизель-генераторов 🤣а Костя Жеваго тоже не миллиардер,,продаст яхту за ярд миллионов у купит пару истребителей F-35😆🤣🔱 Слава ЗСУ 🇺🇦♥️🖤💪
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28.10.2022 14:16 Ответить
Передвижной военный трак с удобствами... кухней, баней и столовой прочие прелести быта на фронте... закупил тоже Петро Олексійович...відос є у Ютьюбі. . .
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28.10.2022 14:23 Ответить
ЗЄ торгує хлєбалом взагалі нічого не роблячи.

І вам воно норм.
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28.10.2022 14:33 Ответить
При тому, що на Пороха гонять прихильники та боти паразита ЗЄ.

По суті я вже все сказав - знайди того, хто робить більше у ЗЄ-владі. А піару в цих ублюдків при цьому в рази більше.
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28.10.2022 14:44 Ответить
Для сравнения! И чего это тебя так плевок мимоходом в "зэ" зацепил?
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28.10.2022 14:45 Ответить
Писюнист будет книжечками на выборах размахивать,но всеравно будет сидеть в тюрьме!
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28.10.2022 14:47 Ответить
Дай то Бог.
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28.10.2022 14:54 Ответить
Це залежить не від Бога,а ГРОМАДЯН(не плутати з населеням або поголів'ям!) України!
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28.10.2022 15:25 Ответить
Да як сказати, як що Бог захоче, то серце цілого народу може направити у сторону правди.
Питання - що сталося у травні 2019, чи не сатанинське, колдовське наслання на всю Україну?
Маю на увазі здоровий глузд який по факту кудись випарувався. Це тема повязана з окультним і це не секрет що таке мало місце бути.
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28.10.2022 15:35 Ответить
Ні,не насланя,а дуже дорога ідеологічна операція московії з 2014 року. До 2014 просто керували расєянами у владі України,звісно не забуваючи ідеологію і віру!
Я називаю "ЗЄРМАК", іші " БУРАТІНО",яка у 2019 принесла цілковитий успіх!
Нагадаю основне "майданутые" - "порохоботы". Бо Порошенко перший почав ломати колоніальне російське керуваня!
Основа гасло ***** " меня устроит любой,кроме Порошенко!" яке і досі працює!
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28.10.2022 20:16 Ответить
Це не відповідає на питання чому 30 % населення України прийшли голосувати за актора імбіцила, а 55 % народу України залишились вдома, на вибори прийшли тільки 15 % які проголосували за Пороха. Такі речі на межі зрозумілого.
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28.10.2022 22:16 Ответить
Відповідає!
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29.10.2022 01:15 Ответить
Та ні, питань тут більше ніж відповідей.
2019 рік виборів в Україні залишиться в трудах психіатрів всього світу.
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29.10.2022 19:34 Ответить
Не стільки психіатрів,скільки спецслужб,які займаються такими операціями!
Всунути думку,як свою, маже 80% населеня 40 мільйоної країни - це найбільш вдала операція ФСБ.Можна говорити у світовому масштабі! Навіть зараз думка(гасло) ху&ла "кто угодно,кроме Порошенко!" не полишає ~15%+ населеня!
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29.10.2022 20:54 Ответить
Окремі труди психіатрів будуть про ненависть частини населення України до Пороха - людини яка дійсно зробила європейські зміни в постсовковій країні і надала можливість людям мандрувати по світу без феодальних заборон.
Так, звісно психологічні методи впливу спецслужб Кацапії на вибір українців у 2019 також буде вивчатися, хоча тут все просто - совковий народ + пропагандистські серіали і обливання брудом влади по коломойським Г + Г і на виході маємо преЗе дента. Зробити народ вумнішим за 4 роки це не під силу не тільки Пороху, а навіть Богу.
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29.10.2022 21:07 Ответить
А як що додати постійний колоніальний вплив, не тільки з 2014 чи навіть 1991?!
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29.10.2022 21:42 Ответить
Та мабуть такий вплив почався не з 1991, а з з 1654 року.
Наш преЗе дент тому кращий приклад як малорос до мозку кісток.
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29.10.2022 21:50 Ответить
Кто тебе сказал,что Президент(пятый) не занимаеться именно личными неофициальными контактами,используя свой авторитет (которого у зезидента и близко нет),для организации военной и материальной помощи? И наверно не пришло в голову,что еслиб П.О.П. НЕ занимался пиаром на волонтерстве(кстати! То,что ему продают дешево,остальным могут вообще НЕ продать!),и покупкой техники для ВСУ - его (П.О. Порошенко) вообще не выпустили из страны,как на конференцию НАТО?
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28.10.2022 14:43 Ответить
Дякуємо
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28.10.2022 14:29 Ответить
Мій Президент!
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28.10.2022 14:51 Ответить
Президент Украины...!!!
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28.10.2022 16:20 Ответить
Порох молодець.
А де Коломойщі з Ахметовими, де озброєння і обладнання від них для ЗСУ ⁉️
Броніки і макарони від рудого татаріна не рахуються, бо метал для броників йде з підприємств Ахметова і його якість не перевіряли.
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28.10.2022 14:53 Ответить
А знайдеться якась зелена сууууу, яка скаже - Порох поганий, він барига ?
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28.10.2022 14:54 Ответить
на 1+1 найдутся гниды , а возглавит их наша симонян - мусийчук.
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28.10.2022 16:17 Ответить
**** он, чуть нижче з бланком
А кротів зеленрих - неміряно.
Не забувайте їх брехню спамити
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28.10.2022 19:02 Ответить
вот ПРЕЗИДЕНТ,а шо зробила для ВСУ зелена мразь?
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28.10.2022 20:12 Ответить
у каждого свои приоритеты. вот, Зеленский тем временем жертвует намародереное бабло разным продажным медиашлюхам, чтобы те поливали нечистотами Пороха.
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28.10.2022 20:49 Ответить
 
 