Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили медицинское оборудование для пяти машин скорой помощи, которые будут работать на фронте. Машины, недавно купленные в Европе, нуждались в дополнительном оснащении – теперь их полностью укомплектуют для проведения реанимационных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы наконец-то получили оборудование для "скорых". Обычно волонтеры берут на Западе уже подержанное и привозят то, что есть. Это – совершенно новое оборудование", – объясняет Порошенко.

"Смотрите, какие возможности будут у военных медиков, работающих на линии фронта, чтобы спасать жизнь наших воинов. Это кислородные баллоны, системы для дозирования лекарств под капельницами. Очень качественные модели кроватей. Есть дефибрилляторы с возможностью делать кардиограмму. Есть аппараты искусственной вентиляции легких. Есть носилки, специальное оборудование для подогрева крови, которая будет вводиться в случае большой потери крови", – показывает Порошенко.

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"Все это будет смонтировано в автомобилях повышенной проходимости, которые несколько дней назад были переданы нашим воинам. И полностью оборудованные машины приступят к спасению жизни раненых украинских защитников", – отмечает Порошенко.





"Мы будем делать все, чтобы спасти их жизнь. Будем делать все, чтобы помогать Вооруженным силам Украины. Мы будем делать все не просто для контрнаступления, а для нашей с вами победы", – отмечает Порошенко.

Стоимость медицинского оборудования – около 4 млн. грн. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами ОО "Дело Громад".