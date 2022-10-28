Порошенко с волонтерами купили оборудование для скорой помощи, которые будут работать на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили медицинское оборудование для пяти машин скорой помощи, которые будут работать на фронте. Машины, недавно купленные в Европе, нуждались в дополнительном оснащении – теперь их полностью укомплектуют для проведения реанимационных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы наконец-то получили оборудование для "скорых". Обычно волонтеры берут на Западе уже подержанное и привозят то, что есть. Это – совершенно новое оборудование", – объясняет Порошенко.
"Смотрите, какие возможности будут у военных медиков, работающих на линии фронта, чтобы спасать жизнь наших воинов. Это кислородные баллоны, системы для дозирования лекарств под капельницами. Очень качественные модели кроватей. Есть дефибрилляторы с возможностью делать кардиограмму. Есть аппараты искусственной вентиляции легких. Есть носилки, специальное оборудование для подогрева крови, которая будет вводиться в случае большой потери крови", – показывает Порошенко.
"Все это будет смонтировано в автомобилях повышенной проходимости, которые несколько дней назад были переданы нашим воинам. И полностью оборудованные машины приступят к спасению жизни раненых украинских защитников", – отмечает Порошенко.
"Мы будем делать все, чтобы спасти их жизнь. Будем делать все, чтобы помогать Вооруженным силам Украины. Мы будем делать все не просто для контрнаступления, а для нашей с вами победы", – отмечает Порошенко.
Стоимость медицинского оборудования – около 4 млн. грн. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами ОО "Дело Громад".
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зелені кожен день щось киздять
і пстрочать закони проти людей
і хо из х.....й
Впрочем какова речь бессвязная твоего Вовы без суфлёра, такова и твоя писанина напоминающая писанину 4-х летнего ребёнка отставшего в своём развитии от сверстников.
І якщо ваша писанина вами вважається гарною українською мовою, то я просто в шоці від вашої безграмотності, що більш підходить жителю міста Пенза. Справді, ви пензюк? А я то думаю, чому від вашої писанини так смердить лаптями та онучами.
Стахановець?
До чего же вы умственно и морально убогие.
Ну, до свидания, дефективный. Я не кормлю тролей. особенно не подаю им по пятницам.
І вам воно норм.
По суті я вже все сказав - знайди того, хто робить більше у ЗЄ-владі. А піару в цих ублюдків при цьому в рази більше.
Питання - що сталося у травні 2019, чи не сатанинське, колдовське наслання на всю Україну?
Маю на увазі здоровий глузд який по факту кудись випарувався. Це тема повязана з окультним і це не секрет що таке мало місце бути.
Я називаю "ЗЄРМАК", іші " БУРАТІНО",яка у 2019 принесла цілковитий успіх!
Нагадаю основне "майданутые" - "порохоботы". Бо Порошенко перший почав ломати колоніальне російське керуваня!
Основа гасло ***** " меня устроит любой,кроме Порошенко!" яке і досі працює!
2019 рік виборів в Україні залишиться в трудах психіатрів всього світу.
Всунути думку,як свою, маже 80% населеня 40 мільйоної країни - це найбільш вдала операція ФСБ.Можна говорити у світовому масштабі! Навіть зараз думка(гасло) ху&ла "кто угодно,кроме Порошенко!" не полишає ~15%+ населеня!
Так, звісно психологічні методи впливу спецслужб Кацапії на вибір українців у 2019 також буде вивчатися, хоча тут все просто - совковий народ + пропагандистські серіали і обливання брудом влади по коломойським Г + Г і на виході маємо преЗе дента. Зробити народ вумнішим за 4 роки це не під силу не тільки Пороху, а навіть Богу.
Наш преЗе дент тому кращий приклад як малорос до мозку кісток.
А де Коломойщі з Ахметовими, де озброєння і обладнання від них для ЗСУ ⁉️
Броніки і макарони від рудого татаріна не рахуються, бо метал для броників йде з підприємств Ахметова і його якість не перевіряли.
А кротів зеленрих - неміряно.
Не забувайте їх брехню спамити