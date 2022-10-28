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Новости Фото Война
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Задержана агент РФ, которая "охотилась" на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила в Николаеве российского агента, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержана агент РФ, которая охотилась на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ 01

Прежде злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области. Она также передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Установлено, что задержана жительница областного центра, которую после начала полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы РФ. В поле зрения агрессоров попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражала среди окружающих.

Задержана агент РФ, которая охотилась на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ 02

Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности. Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом.

Смотрите: Задержаны корректировщики вражеского огня по позициям ВСУ на восточном и южном фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержана агент РФ, которая охотилась на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ 03
Задержана агент РФ, которая охотилась на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ 04

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.

Николаев (2154) СБУ (19924) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+41
***, можна хоч одну тварину розстріляти в ході переслідування.....ну що чекати, так їх менше не стане (за мізками), а от подумати - подумає **** триста раз
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28.10.2022 15:31
+17
Выколоть глаза и пусть дальше ходит и высматривает.
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28.10.2022 15:35
+12
Я спеціально не буду тебе спамити - щоб товариство подивилось який ти молодець
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28.10.2022 15:37
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***, можна хоч одну тварину розстріляти в ході переслідування.....ну що чекати, так їх менше не стане (за мізками), а от подумати - подумає **** триста раз
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28.10.2022 15:31 Ответить
Можна, розстрілюй.
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28.10.2022 15:33 Ответить
Я спеціально не буду тебе спамити - щоб товариство подивилось який ти молодець
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28.10.2022 15:37 Ответить
1.Не воєне, а воїну (кличний)
2.Якщо ти звернувся, як до воїна, то певно ти і сам воїн.то може ти дійсно вояка?
3.Не п..ди ротом - кишки простудиш
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28.10.2022 15:45 Ответить
Ти саме воЄн, чмо кацапське.
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28.10.2022 15:53 Ответить
ти навіть 24 години від реєстрації не витримав щоб не спалитись
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28.10.2022 15:46 Ответить
Всё, постричь наголо, одеть в тюремную робу - и в каменоломни, на перевоспитание, а потом - на разминирование полей..
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28.10.2022 16:45 Ответить
Перевоспитание? Ні, друже, дозволю собі не погодитись...то все марна штука
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28.10.2022 17:03 Ответить
Выколоть глаза и пусть дальше ходит и высматривает.
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28.10.2022 15:35 Ответить
Ми- не вони.
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28.10.2022 15:38 Ответить
Звісно не вони, ніхто геніталії не радить відрізати, а тільки оченята ... ну можна ще ноги для комплекту.
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28.10.2022 15:46 Ответить
На палю та усі справи.
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28.10.2022 15:38 Ответить
закон про військовий стан чому не працює? прив'язати до стовпа і лозиной по сраці, а потім відпустити цю шльондру? війна в Україні, а шпигунам підозра, блдь. розстріл на місці і тільки так.
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28.10.2022 15:38 Ответить
А вы читали тот закон? Там разве есть что-то про столбы, расстрелы?
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28.10.2022 15:51 Ответить
на гіляку курку кацапську !!!
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28.10.2022 15:38 Ответить
через пару лет сменит фамилию на фамилию мужа, переедет в Корабельный район, и будет себе жить дальше.
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28.10.2022 15:38 Ответить
розтріл..або зашморг..
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28.10.2022 15:42 Ответить
та харі й імена, прізвища, адреси..бо таке - як типу фейк..імітація бурхливої діяльності..

і за законами воєного стану розтріл..з тансляцією..

щезнуть, як трава на сонці
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28.10.2022 15:40 Ответить
***** курці!
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28.10.2022 15:41 Ответить
І скільки ще цього колоборанського бидла ,а тим більше в Миколаєві місто яке кожен день обстрілюєтся ,ну що з такою паскудою робити ?під час війни за зраду розстріл.
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28.10.2022 15:41 Ответить
Пожизненное для курицы. Ото будет интересно ей наблюдать как Украина будет праздновать победу над мордором рашистским
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28.10.2022 15:43 Ответить
Таким тварям во время второй мировой односельчане сжигали дома а самих выродков вешали в посадках
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28.10.2022 15:44 Ответить
Спасибо СБУ!
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28.10.2022 15:46 Ответить
на палю мразоту!
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28.10.2022 15:53 Ответить
Навіщо рило заретушували? Якщо читачі впізнають її, то зможуть повідомити, з ким вона контактувала.
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28.10.2022 15:54 Ответить
не один десяток лет, все кто правил Украиной были кацапы и враги Украины. Политика их состояла в том, чтобы не дать украинцам проживать и сосредотачиваться на одной территории, нужно было разрушить этничность. Молодых людей вывозили на работу в Сибирь и другие регионы рф. 80-90е годы молодых специалистов по распределению направляли подальше с Украины в кацапские глубинки. Их никто не спрашивал хотят они или нет уезжать из родного дома. Но никто из властей Украины не подумал их назад забрать или сделать условия для возвращения. Кацапы у власти не заинтересованы были в этом. Зато завозили кацапье в Украину, наглое и пошлое. Они расплодились, но так и не стали гражданами, а только населением.
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28.10.2022 16:04 Ответить
І засирають український інфоппостір свинособачою.
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29.10.2022 01:06 Ответить
В тому що ця мерзота коригує ракетні удари і залишається не покаранною вина Верховна рада України. Тому що не прийме закон стосовно пожиттєвого терміну (це мінімум) без права апеляції для колоборантів, зрадників , коригувальників. Судді які безбожно за хабарі зменшують терміни ув'язнення цим убивцям.
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28.10.2022 16:52 Ответить
Мерзота!
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28.10.2022 18:44 Ответить
потрібно суворе покарання, за державну зраду,пожиттєве, інші б сто раз подумали як таке робить , а то пожурять і все , от і не бояться,а треба щоб сцялися.
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28.10.2022 19:27 Ответить
А хіба при затриманні вони ніхто не "оказуєюь сопротівлєніє?"
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28.10.2022 19:30 Ответить
Этих тварей меньше не становится,потому,что в случае провала надеются на наше чересчур к ним гуманное судейство и примеры в этом уже не единожды были..Кабы, эту суку повесили(добровольцы) да выложили видео на ресурсах с заявлением,что этак будет с каждым предателем то подобных негодяев сразу заметно поубавилось
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28.10.2022 20:03 Ответить
Затримана " мешканка обласного центру, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед оточуючих"... Чи немає інфарматорів серед людей, чи самі такі, а як ще такі ляпаси розцінювати?
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28.10.2022 20:13 Ответить
 
 