Задержана агент РФ, которая "охотилась" на места дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила в Николаеве российского агента, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Прежде злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области. Она также передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Установлено, что задержана жительница областного центра, которую после начала полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы РФ. В поле зрения агрессоров попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражала среди окружающих.

Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности. Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом.

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В настоящее время задержанной сообщено о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.