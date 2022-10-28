Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время оккупации Чугуевского района Харьковской области российские захватчики разрушили обсерваторию и повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.
В ходе оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание. Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.
По словам полицейских, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Следует отметить, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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