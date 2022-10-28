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Новости Фото Война
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Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время оккупации Чугуевского района Харьковской области российские захватчики разрушили обсерваторию и повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.

Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 01

В ходе оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание. Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.

Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 02
Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 03
Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 04

Читайте: "Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях Харьковской области

По словам полицейских, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Следует отметить, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп.

Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 05
Российские оккупанты разрушили обсерваторию на Харьковщине и повредили крупнейший в Европе радиотелескоп, - Нацполиция 06

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области. ФОТО

Нацполиция (16492) Харьковщина (5577) разрушение (164)


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Топ комментарии
+11
ves de gde kacapi zalezut - tam astajotsa svalka i razruha 🤬 a ne pora uzhe piter ta maaskvu bez elektriki ta tepla ostavitj ?!! 🤬
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28.10.2022 16:42
+8
А чого ще можна очікувати від пітекантропів?
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28.10.2022 17:00
+7
Дикуни...
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28.10.2022 16:48
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ves de gde kacapi zalezut - tam astajotsa svalka i razruha 🤬 a ne pora uzhe piter ta maaskvu bez elektriki ta tepla ostavitj ?!! 🤬
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28.10.2022 16:42 Ответить
Пора, а как это сделать?
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28.10.2022 17:02 Ответить
ипануть дронами типо иранских шт 500 , пару долетит( сделаем и к бабке не ходи ) по 1 вариант .. гидроаккумулирующая электростанция - Загорская ГАЭС или 2 вариант Иваньковская ГЭС, и 13 тепловых электростанций - ТЭЦ-6, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22, ТЭЦ-27, ТЭЦ-29, ТЭЦ-30, ГРЭС-3 им. Р. Э., .....я за 1 вариант, его проще
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28.10.2022 17:18 Ответить
Вместо дронов, по типу иранских, можем разве что асфальтом кидаться, его точно много...
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31.10.2022 10:34 Ответить
Дикуни...
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28.10.2022 16:48 Ответить
Те вандалы ещё от 14 века. Просто не вывелись в обстановке российских болот.
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28.10.2022 16:56 Ответить
А чого ще можна очікувати від пітекантропів?
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28.10.2022 17:00 Ответить
Прочитать из слова "обсерватория" у кацапов хватило мозгов только на "обсер"....
Выродки 21 века !!!
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28.10.2022 17:22 Ответить
русскіє...
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28.10.2022 17:36 Ответить
Кацапские Черти , просто Черти , не видевшие в этой жизни ни куя хорошего.
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28.10.2022 18:01 Ответить
Що світ собі думає?!
Скоро терористи з РФ зруйнують більше ніж зможуть відшкодувати!
Тільки світова спецоперація по ліквідації планетарного терористичного угрупування "кремлівські" дасть надію на відновлення спокою протягом найближчих 15 років.
Ніякий перемовин з кремлівськими терористами та всіма афільованими з ними особами включаючи їх нащадків - гопники тягнуть час, навіть при поганій грі вони не втрачають особистих ресурсів та статків (тільки дурачки-бурятчки смажаться).
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28.10.2022 18:20 Ответить
Всё равно платить будут, никуда не денутся.
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28.10.2022 18:34 Ответить
Животные!
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28.10.2022 18:39 Ответить
дикуни порірявнено з ними порядні люди.
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28.10.2022 19:44 Ответить
 
 