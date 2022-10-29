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Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка СБУ задержала мужчину, собиравшего информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных его задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта. Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и "отчитывался" оккупантам о последствиях воздушных атак", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что пособником оккупантов оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.

Предателя привлекли к конфиденциальному сотрудничеству через соцсети, где он неоднократно выкладывал позиции украинских войск. Он ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами.

Собранную информацию передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с привязкой к местности и подробным описанием. Во время обысков по месту жительства агента России правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами законспирированной переписки с московским "куратором".

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности организаторов преступной деятельности, которые находятся на временно оккупированной территории нашего государства.

Смотрите также: Задержан агент РФ, который собирал координаты украинских "центров принятия решений" на Черниговщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине 01
Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине 02
Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине 03
Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине 04

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19924) государственная измена (1544) Днепропетровская область (3992)


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Топ комментарии
+17
СБУ "погано " спрацювало.... я ж бачу він хотів "чинити озброєний опір або втікати"......
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29.10.2022 10:45
+16
Вот нахер его брать , прикопать там же ,как в 14-м . Смысл с ним возиться
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29.10.2022 10:45
+13
Необхідні жорсткі міри проти таких зрадників і їх треба показувати в мас медіа бо кінця зрадництву не буде якщо за нього не відповідати.
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29.10.2022 10:43
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Необхідні жорсткі міри проти таких зрадників і їх треба показувати в мас медіа бо кінця зрадництву не буде якщо за нього не відповідати.
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29.10.2022 10:43 Ответить
Вот нахер его брать , прикопать там же ,как в 14-м . Смысл с ним возиться
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29.10.2022 10:45 Ответить
СБУ "погано " спрацювало.... я ж бачу він хотів "чинити озброєний опір або втікати"......
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29.10.2022 10:45 Ответить
Ачєрєдной савка-дрочєр в трєніках...
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29.10.2022 10:46 Ответить
ах ты ж падло.... "нацистов" ???? ах ты ж чмо продажное... **** драная...
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29.10.2022 10:47 Ответить
Он незнал что надо было указать позиции рашистов.
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30.10.2022 03:45 Ответить
Долго мучать,пытать узнать всюинформацию,передать с его помощью Рашке неверную информацию по нахождению обьектов-пусть она тратит свои ракеты расстреливая пустые сараи.
Потом пристрелить предателя при попытке к бегству. Он своими действиями возможно убил десятки и сотни украинцев-такие твари не должны жить. А под пытками он все раскажут. Нет людей которые способны выдержать пытки-если они правильно поставленны. Вражеских солдат во время войны возможно пытать нельзя. Своих предателей,-не только можно но и нужно! Это уже не люди
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29.10.2022 10:48 Ответить
В крематорий ******-немедля..............................................................................................................
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29.10.2022 10:56 Ответить
Нужно вешать крыс а не судить
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29.10.2022 11:15 Ответить
ПІ ДЄР ! на фляшку"
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29.10.2022 11:29 Ответить
Імпотетній Верховній раді пора давно прийняти закон щодо довічного ув'язнення (це мінімальний термін) без права помилування зрадників, коригувальників, колоборантів . А судів які приймають "м'які" рішення щодо таких осіб звільняти і на передок.
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29.10.2022 11:35 Ответить
Коли інформація іде де затримали, що виглядав, то ясно як день Де находиться це озброєння. Може досить здавати інформацію через усі ресурси. Затримали,дякуємо,але навіщо так явно
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29.10.2022 11:37 Ответить
у нас війна, чи 95й квартал? З усього роблять шоу. Таких зрадників треба після допитів відразу під стінку і прилюдно....Розвелося падлюк-ждунів, готових за 5копійок горобця в полі заганяти...
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29.10.2022 11:47 Ответить
Не вистачає п'ятого фото - де ця падлюка лежить дохлою.А взагалі про що мова,якщо зараз,в цей час, в Бахмуті сидять отакі "ждуни", яких потім зарахують в " нашіх людєй в окупаціі" та чекають рашистів...
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29.10.2022 11:56 Ответить
Допитати, ы на размынування звыльненої території, або цемент місити на відновленні будинків ) і по телебаченню показати щоб іншим навіть в голову таке не приходило)
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29.10.2022 12:41 Ответить
Віддати мешканцям зруйнованих будинків і родичам загиблих для проведення виховної роботи
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29.10.2022 13:46 Ответить
Дали у сітку, коли випотрошили до...
Головне канали зв"язку.
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29.10.2022 13:53 Ответить
Ось подивитесь , замість 111ст ч 2 з терміном від 15 років дадуть умовно 3 роки та відпустять .
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07.11.2022 14:31 Ответить
 
 