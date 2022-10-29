Шпионил за позициями HIMARS и гаубиц М777: Контрразведка СБУ задержала мужчину на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала мужчину, собиравшего информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных его задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта. Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и "отчитывался" оккупантам о последствиях воздушных атак", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что пособником оккупантов оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.

Предателя привлекли к конфиденциальному сотрудничеству через соцсети, где он неоднократно выкладывал позиции украинских войск. Он ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами.

Собранную информацию передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с привязкой к местности и подробным описанием. Во время обысков по месту жительства агента России правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами законспирированной переписки с московским "куратором".

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности организаторов преступной деятельности, которые находятся на временно оккупированной территории нашего государства.

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