РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11376 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 263 1

Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 29 ударов по Донетчине, полиция документирует последствия военной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что за сутки обстрелам подверглись 15 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Пивничное, Нью-Йорк, села Курдюмовка, Опытное, Северное, Ласточкино, Карловка, Тоненькое, Бахмутское, Дружба. Оккупационные войска били с артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган", минометов", - говорится в сообщении.

Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция 01

Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция 02
Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция 03
Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция 04
Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция 05

Уничтожены и повреждены 5 жилых домов и детский сад.

Артиллерийские обстрелы не утихают на Бахмутском направлении.

Читайте также: Минувшей ночью Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам, - Кириленко

В частности, в Курдюмовке и Пивничном от вражеских попаданий погибли люди. Есть травмированные в Бахмуте, Соледаре и Бахмутском. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

армия РФ (19358) обстрел (27336) Нацполиция (16492) Донецкая область (9746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
29.10.2022 12:48 Ответить
 
 