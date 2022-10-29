Враг накрыл огнем 15 населенных пунктов Донетчины. На Бахмутском направлении не утихают артобстрелы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 29 ударов по Донетчине, полиция документирует последствия военной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что за сутки обстрелам подверглись 15 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

"Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Соледар, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Пивничное, Нью-Йорк, села Курдюмовка, Опытное, Северное, Ласточкино, Карловка, Тоненькое, Бахмутское, Дружба. Оккупационные войска били с артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган", минометов", - говорится в сообщении.









Уничтожены и повреждены 5 жилых домов и детский сад.

Артиллерийские обстрелы не утихают на Бахмутском направлении.

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В частности, в Курдюмовке и Пивничном от вражеских попаданий погибли люди. Есть травмированные в Бахмуте, Соледаре и Бахмутском. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.