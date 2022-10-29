Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 октября, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с одним из лидеров ультрас киевского "Динамо" морпехом Максимом Токаревым, погибшим при защите Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Максим "Насим" Токарев был морским пехотинцем. До войны активно поддерживал бело-синих, был одним из основателей фанатского коллектива Neighborhood. У него осталась невеста.











































































































































































Видео и ФОТО: Олег Богачук