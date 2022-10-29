Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 29 октября, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с одним из лидеров ультрас киевского "Динамо" морпехом Максимом Токаревым, погибшим при защите Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Максим "Насим" Токарев был морским пехотинцем. До войны активно поддерживал бело-синих, был одним из основателей фанатского коллектива Neighborhood. У него осталась невеста.
Видео и ФОТО: Олег Богачук
Топ комментарии
+22 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий29.10.2022 13:22
+14 stavr
показать весь комментарий29.10.2022 13:37
+10 Demir Aydemir
показать весь комментарий29.10.2022 13:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(допоки ми їх пам"ятаємо)
Svitla Pam'yat' Voinu !
Smert' vorogam-moskalyam !
Стефанчук-Зеленський, мабуть «схвильовані», але ще неглибоко….
Слава Захисникам України ‼️❤️🇺🇦😡⚔️✊✌️‼️❤️🇺🇦⚔️😠😡😠
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!