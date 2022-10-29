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Новости Фото Война
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Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 октября, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с одним из лидеров ультрас киевского "Динамо" морпехом Максимом Токаревым, погибшим при защите Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Максим "Насим" Токарев был морским пехотинцем. До войны активно поддерживал бело-синих, был одним из основателей фанатского коллектива Neighborhood. У него осталась невеста.

Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 01
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 02
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 03
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 04
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 05
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 06
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 07
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 08
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 09
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 10
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 11
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 12
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 13
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 14
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 15
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 16
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 17
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 18
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 19
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 20
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 21
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 22
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 23
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 24
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 25
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 26
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 27
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 28
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 29
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 30
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 31
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 32
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 33
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 34
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 35
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 36
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 37
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 38
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 39
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 40
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 41
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 42
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 43
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 44
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 45
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 46
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 47
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 48
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 49
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 50
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 51
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 52
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 53
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 54
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 55
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 56
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 57
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 58
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 59
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 60
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 61
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 62
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 63
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 64
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 65
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 66
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 67
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 68
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 69
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 70
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 71
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 72
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 73
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 74
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 75
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 76
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 77
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 78
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 79
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 80
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 81
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 82
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 83
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 84
Прощание с морпехом Максимом Токаревым, который погиб, защищая Украину, состоялось на Майдане Незалежности 85

Видео и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

память (1496) похороны (1534) потери (4398) Богачук Олег (1462) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+22
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!



(допоки ми їх пам"ятаємо)
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29.10.2022 13:22
+14
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.10.2022 13:37
+10
Защищая Отчизну погибает цвет нации. Земля им пухом и вечная память.!
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29.10.2022 13:49
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!



(допоки ми їх пам"ятаємо)
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29.10.2022 13:22 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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29.10.2022 13:37 Ответить
Доки є небо синє, доки серця палають,доки пшеницю сіють-Герої не вмирають! (с)
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29.10.2022 13:47 Ответить
Защищая Отчизну погибает цвет нации. Земля им пухом и вечная память.!
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29.10.2022 13:49 Ответить
Вічна пам'ять і слава ГЕРОЮ...
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29.10.2022 13:50 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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29.10.2022 13:51 Ответить
Шана 🇺🇦
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29.10.2022 13:53 Ответить
Geroi ne vmirayut' ... bo nesut' teper vartu u nebi Ukraini .
Svitla Pam'yat' Voinu !
Smert' vorogam-moskalyam !
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29.10.2022 14:03 Ответить
земля пухом...шана...
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29.10.2022 14:09 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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29.10.2022 14:09 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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29.10.2022 15:01 Ответить
Цілий урядовий квартал поряд, а жоден з урядових не прийшов попрощатися з Героєм!!
Стефанчук-Зеленський, мабуть «схвильовані», але ще неглибоко….
Слава Захисникам України ‼️❤️🇺🇦😡⚔️✊✌️‼️❤️🇺🇦⚔️😠😡😠
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29.10.2022 15:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.10.2022 15:17 Ответить
С.У.М.
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29.10.2022 15:23 Ответить
поки ми їх пам"ятаємо, герої не вмирають, за всіх помстимося.Вічна пам'ять!
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29.10.2022 18:47 Ответить
 
 