Имели при себе российские рубли и записи разговоров с правоохранительными органами РФ и "ДНР": Пограничники задержали двух мужчин, направлявшихся в Киев. ФОТО
Пограничники задержали двух мужчин с полными компромата телефонами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Задержанные направлялись в столицу, в их мобильных телефонах содержалась переписка антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории.
При себе имели российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях, и номера российских абонентов", - говорится в сообщении.
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