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Имели при себе российские рубли и записи разговоров с правоохранительными органами РФ и "ДНР": Пограничники задержали двух мужчин, направлявшихся в Киев. ФОТО

Пограничники задержали двух мужчин с полными компромата телефонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Задержанные направлялись в столицу, в их мобильных телефонах содержалась переписка антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории.

При себе имели российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях, и номера российских абонентов", - говорится в сообщении.

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Имели при себе российские рубли и записи разговоров с правоохранительными органами РФ и ДНР: Пограничники задержали двух мужчин, направлявшихся в Киев 01

Имели при себе российские рубли и записи разговоров с правоохранительными органами РФ и ДНР: Пограничники задержали двух мужчин, направлявшихся в Киев 02

Автор: 

Госпогранслужба (6466) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+18
а сколько понаехали без проверки
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29.10.2022 15:14
+9
Добросить с пристрастием, вытрясти с них всю информацию и расстрелять по приговору полевого суда - они для рашки, как обменный фонд, абсолютно неинтересны.
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29.10.2022 15:28
+8
дебилы *****...
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29.10.2022 15:07
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дебилы *****...
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29.10.2022 15:07 Ответить
а сколько понаехали без проверки
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29.10.2022 15:14 Ответить
Кандидати на премію Дарвіна.
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29.10.2022 15:16 Ответить
Барани
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29.10.2022 15:18 Ответить
Добросить с пристрастием, вытрясти с них всю информацию и расстрелять по приговору полевого суда - они для рашки, как обменный фонд, абсолютно неинтересны.
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29.10.2022 15:28 Ответить
Тупий, та ще тупіший, або лишньохромосомні ідіоти в дії
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29.10.2022 15:32 Ответить
Взагалі то "таке" треба знищувати!!!
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29.10.2022 15:34 Ответить
Нужно увеличить число проверок документов в Киеве и по всей Украине прохожих и в первую очередь других национальностей.
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29.10.2022 15:38 Ответить
От, на жаль, якраз цього немає майже взагалі в Києві. Вкрай рідко документи перевіряють. І то тільки у молодих чоловіків. Мабуть ухилянти більше цікаві, ніж шпигуни і диверсанти. Може контроль через відеокамери ведеться? Про баб взагалі мовчу. А вони якраз не менш небезпечні за чоловіків в плані розвідувальних можливостей.
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29.10.2022 16:10 Ответить
как можно отличить понаехавших с "лНР", ДНР" ?
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29.10.2022 16:28 Ответить
сложный вопрос. Нужно создавать специальные службы, чтобы занимались отслеживания данных по людям, проверять их связи с русскими, проверять соц сети, нужно больше камер у запада просить и нужно у запада просить подключить в Украине такой же искусственный интеллект, как в США. То бишь камеры знают весь путь людей, вычисляют даже по мимике настроение, и т.д. Нужно увеличивать внутреннюю безопасность! Камеры смогут видить все и все будет в Big Date.
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29.10.2022 16:46 Ответить
До дубу та усі справи ...
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29.10.2022 15:51 Ответить
а парашюты отстегнуть не забыли?
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29.10.2022 15:55 Ответить
лыжи снять и валенки
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29.10.2022 17:17 Ответить
садомазохисты еще б кокошники одели и балалайки на спину..
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29.10.2022 17:15 Ответить
Шо за... Є в мене великі сумніви. Записи розмов, рублі... Маячня якась, дитячий садок. Ні, ну бувають дебіли серед агентів, але...
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29.10.2022 19:16 Ответить
Согласен, да и рубли у меня тоже были раньше, когда мой дед в оккупированной Горловке жил. А уж сепарский его настрой... . Это вообще жесть. Какая то дичь... .
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29.10.2022 20:35 Ответить
 
 