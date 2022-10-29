Имели при себе российские рубли и записи разговоров с правоохранительными органами РФ и "ДНР": Пограничники задержали двух мужчин, направлявшихся в Киев. ФОТО

Пограничники задержали двух мужчин с полными компромата телефонами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Задержанные направлялись в столицу, в их мобильных телефонах содержалась переписка антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории.

При себе имели российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях, и номера российских абонентов", - говорится в сообщении.

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