Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. ФОТОрепортаж

Этой ночью оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь и Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших.

В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автомобили предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах звучали сирены, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно.

Также смотрите: Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО







