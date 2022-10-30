Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. ФОТОрепортаж
Этой ночью оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь и Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших.
В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автомобили предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах звучали сирены, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно.
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Мы работали, строили свои дома.
Экономили.
Пришла Россия и все уничтожила.