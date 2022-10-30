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Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. ФОТОрепортаж

Этой ночью оккупанты накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь и Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших.

В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены автомобили предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах звучали сирены, но обошлось без атак и на эту минуту спокойно.

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Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод 01
Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод 02
Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод 03
Ночью россияне накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь, повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод 04

обстрел (27366) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3997)


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Горите в аду русские.
Мы работали, строили свои дома.
Экономили.
Пришла Россия и все уничтожила.
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30.10.2022 07:32 Ответить
Кацапы приводят всё в соответствие со своей житухой. "Рюскемир",хуле🤷
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30.10.2022 07:57 Ответить
Дивно,що той Нікополь ще існує.Це ж треба так пристрілялися((
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30.10.2022 07:44 Ответить
Ніяк кацапи не заспокояться, кличуть наших, щоб ті їх біля Запорізької АЕС оточили і знищили.
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30.10.2022 08:47 Ответить
 
 