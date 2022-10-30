Утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА. ФОТО

Утром 30 октября оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под огонь попала Марганецкая громада.

"Предварительно один человек ранен. Это 73-летняя женщина. Она в больнице. Повреждены дома. Детали обстрела выясняются", - отмечает Резниченко.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА