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Утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА. ФОТО

Утром 30 октября оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под огонь попала Марганецкая громада.

"Предварительно один человек ранен. Это 73-летняя женщина. Она в больнице. Повреждены дома. Детали обстрела выясняются", - отмечает Резниченко.

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Утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА 01

армия РФ (19375) обстрел (27366) Резниченко Валентин (475) Никополь (1036) Днепропетровская область (3997)


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