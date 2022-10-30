Утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Ранена женщина, - ОВА. ФОТО
Утром 30 октября оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под огонь попала Марганецкая громада.
"Предварительно один человек ранен. Это 73-летняя женщина. Она в больнице. Повреждены дома. Детали обстрела выясняются", - отмечает Резниченко.
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