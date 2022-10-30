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Новости Фото Война
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Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска. ФОТО

Тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которого профинансировал Фонд Порошенко, отправляется в войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как отмечается, после тщательной подготовки украинские бойцы с помощью ПЗРК будут сбивать воздушные цели на низких высотах - самолеты, вертолеты, а также иранские дроны-камикадзе, терроризирующие украинские города.

Как сообщил Петр Порошенко, сейчас также идет работа над другими проектами для защиты объектов критической энергетической инфраструктуры.

"Вы знаете, насколько актуальна сейчас система повышения надежности противовоздушной обороны. Одним из эффективных средств противовоздушной обороны является ПЗРК и уровень подготовки операторов, стрелков зенитных комплексов, сегодня воюющих против российских захватчиков", - объясняет Порошенко.

"Для того чтобы повысить качество подготовки, безусловно, нужны тренажеры", - отмечает Порошенко.

Он поблагодарил производителей тренажера - по его словам, они сейчас работают в режиме 24/7.

"Когда мы предложили изготовить тренажеры, часть средств - около ⅔ платит наш благотворительный фонд, и треть производители взяли на себя для того, чтобы совместно изготовить. Я очень благодарен за такую ​​преданную, профессиональную и патриотическую позицию", - сказал Порошенко.

Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска 01
Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска 02
Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска 03

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"Тренажер поедет в подразделение наших боевых побратимов. Управляет этим подразделением боец ​​с позывным "Рембо". Уже к концу следующей недели наши военнослужащие, сначала инструкторы, а затем и бойцы из подразделений ВСУ, Нацгвардии, добровольческих подразделений будут проходить несколько недельную подготовку", - объясняет Порошенко.

"Это только начало. У нас будут и другие проекты, в том числе с применением грузовиков на базе DAF Leyland, с использованием ЗУ-23-2 для повышения безопасности объектов критической, энергетической инфраструктуры. Для того, чтобы не давать Путину, в том числе и с использованием иранских дронов дестабилизировать энергетическую ситуацию в Украине. Мы не позволим этого сделать", - подчеркнул Порошенко.

"Мы помогаем Вооруженным Силам. Мы надеемся на Вооруженные Силы. Мы благодарны Вооруженным Силам Украины", - резюмирует Порошенко.

ПВО (2778) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+37
Коли вже Коломойський почне "піаритися" на армії. Все ніяк не дочекаємось...
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30.10.2022 11:48
+33
Гетьман, якого зелена пліснява ніколи не переможе.
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30.10.2022 11:47
+30
Супер!
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30.10.2022 11:45
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Супер!
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30.10.2022 11:45 Ответить
🤖🦠🤢, гниды ЗЕДЕРЬМАЧНЫЕ, ВЕРНИТЕ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ , сп#зженную на миллионы Кирил Тимошенко п#дор , ОТДАЙ СП#зженный БРОНИРОВАННЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ЗСУ‼️
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30.10.2022 12:09 Ответить
Коли вже Коломойський почне "піаритися" на армії. Все ніяк не дочекаємось...
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30.10.2022 11:48 Ответить
Піддувало своє закрий дєвачька зефуфельн
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30.10.2022 11:49 Ответить
Калян каклєта, ти полупокєр ранений
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30.10.2022 13:12 Ответить
Ну да, одни заносят, а другие у#зеленского выносят😂🤣😂
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30.10.2022 13:15 Ответить
Козлина, а чем тебя не устраивает помощь армии со стороны Порошенко и волонтеров? Хотя да, это ж не тырить "гуманитарное" авто, как это практикуется в офисе зеленского😂🤣😂
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30.10.2022 12:28 Ответить
Дякуємо!
А то на одній скумбрії якось тяжко навчатись
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30.10.2022 11:46 Ответить
Гетьман, якого зелена пліснява ніколи не переможе.
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30.10.2022 11:47 Ответить
Єта піар на крові. Краще відосік "запіліть".
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30.10.2022 11:47 Ответить
ввечері буде)) куди без них..

а ото вчора він був добряче вгашений
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30.10.2022 11:51 Ответить
Він завжди вгашений.
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30.10.2022 15:26 Ответить
пиАААр... пиАААр...
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30.10.2022 11:53 Ответить
от порох мародерит мародерить і ніяк не намародерить то авто для ЗСУ прижене то інше обладнання постачає а ось заступник дєрьмака тимошенко в наглу забрав для власного використання авто із американської гуманітарної допомоги
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зе-шоблу потрібно гнати
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30.10.2022 11:55 Ответить
" А как вы хотели? Разбогател в миллион раз на войне и липецкой фабрике, теперь деньги есть, вот и парится. Юлька подтвердит"
А от найвеличніший ще книгу випустив " п'ятий місяць війни", з усіма своїми наркоманськими висловлюваннями" - дбає людина про Україну. І ніякого піару.
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30.10.2022 15:32 Ответить
До речі, а хтось знає де Юлька - це та яка Тимошенко. Останній раз про неї чула, що голосують в унісон з сн і опзж, в угоду владі красти ще більше.
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30.10.2022 15:39 Ответить
ми колись дочекаємося "отвєтного хода" від Кварталу??? в пику "ненависному" Пороху? Чого товстопикі орденоносці чекають??? Може скинулись на ескадрилью F-16 - тоді почекаємо
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30.10.2022 12:02 Ответить
вони зерновою угодою відбиваються))
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30.10.2022 12:06 Ответить
Добра справа. Правда заголовок можна було б і підкоригувати задля справедливості: ...виробництво якого НА 2/3 профінансував Фонд Порошенка...
Ініціативу виробників важливо також підкреслити.
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30.10.2022 12:24 Ответить
Дякуємо!
Це не квартальні жлоби, що нічім не допомогають, а гроші за свої лайновідосики з дерджави деруть.
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30.10.2022 12:25 Ответить
Порох - сила!
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30.10.2022 12:33 Ответить
Зе - могила!
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30.10.2022 19:18 Ответить
Шагни с крыши девятиэтажки.
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30.10.2022 12:55 Ответить
в Чухломе нет девятиэтажек. Там в центре только трёхэтажки есть.
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30.10.2022 13:10 Ответить
Дякую гетьману i усiм причетним.
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30.10.2022 14:05 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.10.2022
Поперло гі@но подляковське…
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30.10.2022 15:23 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.10.2022
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30.10.2022 15:21 Ответить
Дякую, пане Президенте!
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30.10.2022 15:21 Ответить
От клятий барига, заважє Бубочкє і єрмаку допомагати ЗСУ
Також ахметову, коломойше з пінчуком, фірташем і іншими упирями.
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30.10.2022 15:34 Ответить
А можливо заважає здати Україну.
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30.10.2022 15:43 Ответить
і не кажіть..
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30.10.2022 19:19 Ответить
 
 