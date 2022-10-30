Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска. ФОТО

Тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которого профинансировал Фонд Порошенко, отправляется в войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как отмечается, после тщательной подготовки украинские бойцы с помощью ПЗРК будут сбивать воздушные цели на низких высотах - самолеты, вертолеты, а также иранские дроны-камикадзе, терроризирующие украинские города.

Как сообщил Петр Порошенко, сейчас также идет работа над другими проектами для защиты объектов критической энергетической инфраструктуры.

"Вы знаете, насколько актуальна сейчас система повышения надежности противовоздушной обороны. Одним из эффективных средств противовоздушной обороны является ПЗРК и уровень подготовки операторов, стрелков зенитных комплексов, сегодня воюющих против российских захватчиков", - объясняет Порошенко.

"Для того чтобы повысить качество подготовки, безусловно, нужны тренажеры", - отмечает Порошенко.

Он поблагодарил производителей тренажера - по его словам, они сейчас работают в режиме 24/7.

"Когда мы предложили изготовить тренажеры, часть средств - около ⅔ платит наш благотворительный фонд, и треть производители взяли на себя для того, чтобы совместно изготовить. Я очень благодарен за такую ​​преданную, профессиональную и патриотическую позицию", - сказал Порошенко.







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"Тренажер поедет в подразделение наших боевых побратимов. Управляет этим подразделением боец ​​с позывным "Рембо". Уже к концу следующей недели наши военнослужащие, сначала инструкторы, а затем и бойцы из подразделений ВСУ, Нацгвардии, добровольческих подразделений будут проходить несколько недельную подготовку", - объясняет Порошенко.

"Это только начало. У нас будут и другие проекты, в том числе с применением грузовиков на базе DAF Leyland, с использованием ЗУ-23-2 для повышения безопасности объектов критической, энергетической инфраструктуры. Для того, чтобы не давать Путину, в том числе и с использованием иранских дронов дестабилизировать энергетическую ситуацию в Украине. Мы не позволим этого сделать", - подчеркнул Порошенко.

"Мы помогаем Вооруженным Силам. Мы надеемся на Вооруженные Силы. Мы благодарны Вооруженным Силам Украины", - резюмирует Порошенко.