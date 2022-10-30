Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского", - говорится в сообщении.









Также смотрите: "Rusni pizda!" - австралийское телевидение рассказало о девизе и работе аэроразведки 129-й бригады ТРО. ВИДЕО