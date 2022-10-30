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Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне подорвали мост через реку Красная возле Краснореченского", - говорится в сообщении.

Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай 01
Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай 02
Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай 03
Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай 04

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мост (1028) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+57
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30.10.2022 15:54
+11
Гарна і дуже дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.10.2022 15:55
+10
а гайдай какой мост подорвал 24-го?
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30.10.2022 15:50
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а гайдай какой мост подорвал 24-го?
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30.10.2022 15:50 Ответить
гайдай не подрывам, он по пиару и по освоению финсредств
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30.10.2022 15:59 Ответить
Задній😃
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30.10.2022 16:58 Ответить
А то шо, на другій фото зверху, обісрані кацапсячі труси валяються?
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30.10.2022 15:51 Ответить
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30.10.2022 15:54 Ответить
Гарна і дуже дотепна відповідь 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.10.2022 15:55 Ответить
Війскові кажуть що темпи ліквідації орків будуть тільки наростати Це ми зараз дивуємося цифрі у 950 "двохсотих" орків А скоро може бути і 2000?
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30.10.2022 15:58 Ответить
не дивуємось а просто відвикли,просто забули,коли пішла наступальна операція в зоні АТО,і русня теж почала дохнути по тисячці в день)))
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30.10.2022 16:05 Ответить
Є таке.

Кацапи перестали відправляти іл-76 повні м'яса в зону дії ППО (яке самі ж типу знищили в перший день).

Десантуру в морі теж більше не купають.
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30.10.2022 16:33 Ответить
А те що на початку війни коли вони лізли наче саранча і їх ЗСУ ''косили" під тисячу в день що забули?
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30.10.2022 16:55 Ответить
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30.10.2022 15:55 Ответить
Взагалі то сьогодні .ну то таке
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30.10.2022 15:56 Ответить
Зато нам небыло страшно поетому мы не взорвали антоновский мост через Днепр и пустили орков в Херсон
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30.10.2022 15:54 Ответить
Ну там спрацював "договорняк" який в силу "переляканої" для влади ситуації "хтось" із зелених назвави"прой**ом"!
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30.10.2022 16:58 Ответить
ВСУ продвигаются к Кременной на Луганщине и блокируют россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW
По данным Института изучения войны, ВСУ отрезали логистику россиян, установив огневой контроль над трассой Сватово-Кременная, а значит, русня не сможет использовать этот путь для перевозки техники и боеприпасов.
Также сообщается, что ВС РФ ослабили штурмы возле Бахмута после удачного удара ВСУ вблизи Майорска, в результате которого погибли более 300 солдат РФ.
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30.10.2022 16:00 Ответить
на фото така річка, що її можна в гумових чоботях перейти.
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30.10.2022 16:03 Ответить
хто там в ОПі преза казав, що ермакам-подлякам жалко биИло взрІвать мости, коли було треба, бо оні, зелені, всЬо об Украінє думали?.. кАзли какаразнічні
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30.10.2022 16:04 Ответить
Гарних кацапів багато не буває ...
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30.10.2022 16:06 Ответить
Что же случилось с "братским" народом?! Почему россияне подрывают СВОИ, "российские" мосты?!!!
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30.10.2022 16:08 Ответить
Армию созданную Петром Порошенко летом 2014 года уничтожить уже невозможно...
РюZZkие Шариковы..вы опоздали Пить Боржоми...
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30.10.2022 16:11 Ответить
Я так і бачу як шоколадний кожного солдата з глини особисто ліпив. Це не вони патріоти пахали як коні щоб в майбутньому захитити країну - це шоколадний їх на плечах тягав. Це не волонтери і самі воїни в період з 2014 по 2019 купляли за свої кровні бронежилети і форму в АТО і на службу - це "щедра" парашевлада за державний рахунок забезпечила. Давай розкажи мені "легенди" про "святого пороха". За гуманітарку йому звичайно дяка, але краще б він економіку країни і ВВП до 1трлн долл підняв створивши "економічне чудо", тоді його навіть я б святим назвав (і на гуманітарку витрачатись би не прийшлось).
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30.10.2022 21:31 Ответить
мабуть дають їм там прикурити хлопці...
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30.10.2022 16:15 Ответить
як я хочу бачити удари по білокацапських їрадромах і складах - мабуть хтось держить за руки....
ну скільки ж можна тока по Україні студа?
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30.10.2022 16:33 Ответить
Д'єрмаки держать!
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30.10.2022 17:00 Ответить
Я особисто тримаю. Живу на кордоні в Рівненщині і як бачу на вулицях сіл цілі хати і дітей, так і хочется таких порадників як ти привезти сюди і посадити в підвал, щоб пораднику із США нарешті дійшло, що ніхто дохнути під обстрілами бульбашистів і рашистів ціною декількох складів ніхто не хоче. Це розуміють ЗСУ, ГУР і навіть ОПа.
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30.10.2022 21:38 Ответить
тобто діти Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького і Луцька тобі *****?
може ще коррекруш?
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30.10.2022 21:55 Ответить
*коррекtуeш?
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30.10.2022 21:57 Ответить
я б тебе носом в могили, разбомлених саме тими, хто злітав з білокацапії..
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30.10.2022 22:04 Ответить
Мертвим уже не допоможеш. Мститися теж потрібно з розумом. Тобі легко навчати із-за кордону. Я не за свою шкуру турбуюсь, а за тих хто не може потурбуватись про себе сам. Відкрию тобі секрет - коли ішов наступ на Київ і на рівненщині тільки формувалась прикордонна тероборона, солдати на блокпості мені відкрили один не "зовсім секрет". А саме, якщо оборона границі буде прорвана у них був наказ відступати до Рівного і залишати сотні населених пунктів в окупації. Так хто з нас тварюка, я кому не потрібні нові Бучі і Ірпені чи ти кому потрібно тільки чиїсь склади побомбити, незважажаючи на жертви з нашої сторони. ЗСУ ніхто за руки не тримає - вони розуміють, що поки орки не лізуть з Білорусі - це тисячі збережених життів.
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30.10.2022 22:16 Ответить
кацапські аеродроми замандячити - ту ж зяблівку - святе діло!
і да я - з за кордону, слюней більше на мотню...
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30.10.2022 22:21 Ответить
Організуй евакуацію прифронтової зони і мандяч хоч усі. Поф*г на хати і майно - вивезіть хоч людей перед подібними атаками. Хоч тих хто не взмозі сам виїхати. А там можна і хоч весь біларашкостан розмандячити. Досить повторювати помилки Боневтіка - спочатку евакуація, потім Бульбостан в труху.
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30.10.2022 22:41 Ответить
вас тексту обучають чі само таке багатословне - лева тoвстий?
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30.10.2022 22:22 Ответить
Та не бот я. Бот вже би на особисті образи перейшов би. Просто ваші думки дивні - розмандячити звичайно потрібно, але ж і можливу навалу тв*рюк з Бульбостану у відповідь врахувати потрібно. Краще б розмандячити так щоб не лізли чи евакуювати населення з прикордонних зон. Але для першого у нас ракет недостатньо (дяка диб*лам при владі), а друге як завжди під обстрілами проводитись буде.
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30.10.2022 22:46 Ответить
давай главу 3тю ...
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30.10.2022 22:25 Ответить
Добре... Вибачаюсь якщо чимось зачепив. Просто давай добавимо трохи реалізму - нам потрібна зброя (багато зброї). Фронт мабуть скоро і так буде розширюватись (війська в Бульбостан женуть) так що удари по Бульбанських аеродромах скоро будуть. Якщо США використовувати Хімарси не заборонять.
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30.10.2022 23:35 Ответить
тварюка...
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30.10.2022 22:07 Ответить
дулу к танку привязуй в зад з ведром соляри - точніше хлопці наводити будуть, недоумок.
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30.10.2022 22:12 Ответить
Хлопці теж були б раді якщо б сторони білорашистів гівно не лізло. Але ж тут у нас тут провокатор три-пятнадцять хоче ще на пару тисяч км фронт розширити.
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30.10.2022 22:19 Ответить
впевнений, шо все знаеш за хлопців?
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30.10.2022 22:26 Ответить
полупідари завжди чіпляються за ніки...
ти не цікавий....
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30.10.2022 22:29 Ответить
Я хоч своє імя не ховаю. І так, як мінімум ті, що стоять на кордонах Рівненщини хотіли б уникнути нових массових руйнувань.
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30.10.2022 22:37 Ответить
І жертв. Вони стоять щоб захистити, а не для того щоб влаштувати новий геноцид українців зі сторони Бульбостану.
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30.10.2022 22:48 Ответить
Ну так германцы понтонную технику ведь прислали не потому, что она у них лишняя, а потому что генштаб ВСУ запросил. Так что, 3.14зда вам, кацапы, взрывай мосты, не взрывай.
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30.10.2022 17:01 Ответить
По річці Красній проходить третя лінія оборонних рубежів рашистів на напрямку Сватове-Кремінна.
Якщо вони самі підірвали основні мости через цю річку, то значить всю свою важку техніку і БК власних окупаційних військ вони відвели за річку на цей третій рубіж, залишивши захист траси Р-66 і висот за нею своїй легкій піхоті, що унеможливлює проведення будь-яких контрнаступальних дій ворога, а його спроможності обмежуються лише діями в глухій обороні.
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30.10.2022 17:04 Ответить
Повільно, але впевнено відповзають до кордону. Втрачають, купу техніки та живої сили, але при цьому ще висувають Заходу якісь там умови. Зовсім мізки пропили, мавпи безхвості.
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30.10.2022 17:12 Ответить
 
 