РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11436 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 197 4

Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж

Враг обстреливает Никопольский район Днепропетровщины с территории Запорожской АЭС, понимая, что ответного огня не будет.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Много вопросов вижу относительно обстрелов Никопольского района. Я уже объяснял неоднократно, объясню еще раз. Российские оккупационные войска - изверги, которые прибегают к подлым методам террора. Никопольский район они обстреливают с территории АЭС, что в оккупированном Энергодаре, потому что знают – ответного огня по этому объекту не будет. Ведь ВСУ не подвергают такой опасности мирных украинцев. Но нет никаких сомнений в том, что наши военные обязательно освободят и Энергодар, и все временно оккупированные населенные пункты Украины. Террор прекратится", - рассказал он.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории Запорожской АЭС 01

Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории Запорожской АЭС 02
Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории Запорожской АЭС 03

Автор: 

обстрел (27379) Никополь (1038) Энергодар (157) Запорожская АЭС (708)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво чи можна з допомогою тепловізійних камер записати на відео моменти прильотів, скажімо на дрон, такі відео мали б великий резонанс серед наших союзників.
показать весь комментарий
30.10.2022 22:38 Ответить
Тобто це не діло коли знищується велике місто, а світ звідти бачить тільки 10 фоток за місяць, згадайте який ефект мав приліт калібру в висотку у Києві, потрібно показувати що тут роблять кацапи, особливо це повинні бачити за кордоном.
показать весь комментарий
30.10.2022 22:44 Ответить
а где магате и гамнести...
показать весь комментарий
30.10.2022 22:53 Ответить
Сподіваюсь, наші військові щось планують по звільненню ЗАЕС.
показать весь комментарий
31.10.2022 07:29 Ответить
 
 