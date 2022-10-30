Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории Запорожской АЭС. ФОТОрепортаж

Враг обстреливает Никопольский район Днепропетровщины с территории Запорожской АЭС, понимая, что ответного огня не будет.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Много вопросов вижу относительно обстрелов Никопольского района. Я уже объяснял неоднократно, объясню еще раз. Российские оккупационные войска - изверги, которые прибегают к подлым методам террора. Никопольский район они обстреливают с территории АЭС, что в оккупированном Энергодаре, потому что знают – ответного огня по этому объекту не будет. Ведь ВСУ не подвергают такой опасности мирных украинцев. Но нет никаких сомнений в том, что наши военные обязательно освободят и Энергодар, и все временно оккупированные населенные пункты Украины. Террор прекратится", - рассказал он.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж



