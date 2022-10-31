"Гарантировал" неприменение санкций СНБО за $500 тыс.: СБУ задержала в Киеве мошенника. ФОТОрепортаж

Задержан мошенник, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина обещал одной из коммерческих структур "неприменение" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечает, что мужчина "гарантировал" использовать свои "связи" в правоохранительных органах для закрытия уголовного производства в отношении представителей этой компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин РФ.

"Мошенник уверял, что якобы сможет "решить" эти вопросы с Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности и СНБО. Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное "служебное удостоверение".

Впрочем, правоохранители своевременно разоблачили мошенника, задокументировали его незаконные действия и задержали при передаче ему 250 тыс. дол. Установлено, что задержанным оказался преступником, уже находящийся в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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